Koronakriisi vie Lapista noin 700 miljoonaa euroa. Siitä pieni osa korvautuu, kun suomalaiset matkailijat suuntaavat pohjoiseen talvella.

Suomalaisista matkailijoista näyttää tulevan ainakin jonkinlainen piristysruiske Lapin matkailun heikolta näyttävälle talvelle. Kun suomalaiset eivät alkavan talven aikana pääse etelänlomalle Thaimaahan ja Kanarialle, monen suunnaksi näyttäisi nyt valikoituvan pohjoinen.

”Kotimaan kysyntä on yllättänyt meidät todella positiivisesti”, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa, joka koronakriisin vuoksi syyskuussa käänsi katseensa etelästä pohjoiseen ja alkoi tarjota matkoja Suomen Lappiin ja Kuusamoon.

Timo Kousa­

Taustalla oli ajatus, että suomalaiset haluavat koronasta huolimatta matkustaa, ja yksi turvallisimpia kohteita on silloin Lappi ja pohjoinen.

Aluksi yhtiö tarjosi matkoja Rukalle, Leville, Ylläkselle ja Saariselälle. Keskiviikkona tarjonta lisääntyi Rovaniemellä, Luostolla, Pyhällä, Pallaksella ja Kuusamolla.

Aurinkomatkat on myynyt nyt tuhat pakettia. Yksinään se ei kuitenkaan mitenkään nosta Lapin matkailua kuiville.

”Lapin kapasiteetti on valtava, siellä on yli 100 000 majoituspaikka. Me pelastamme sen, mitä pelastettavissa on.”

Sama viesti on myös toisella isolla Lapin matkailun toimijalla, Lapland Hotelsilla, jolla on Lapissa neljätoista hotellia. Sen mukaan patoutunut matkustusinto on luonut kotimaata ja etenkin Lappia kohtaan kovan kiinnostuksen.

Lapland Hotelsin tekemän selvityksen mukaan kiinnostuneita ovat etenkin ihmiset, jotka eivät ole Lapissa välttämättä aiemmin lomailleet ja jotka normaalisti suuntaisivat ulkomaille. Moni suomalainen saattaa siis tänä talvena löytää itsensä Lapista, jossa on edellisen kerran ollut vuosia sitten, jos edes koskaan.

Hyvää matkailun kannalta on se, että moni näyttää myös olevan valmis käyttämään lomallaan rahaa.

Lapland Hotels ei kuitenkaan odota, että uusi kotimainen kysyntä riittäisi kattamaan kadonneen ulkomaisen kysynnän.

Ari Vuorentausta­

”Lapin talvimatkailun tuloista 60–70 prosenttia on tullut ulkomaalaisilta turisteilta. Vaikka nyt kysyntä kasvaisikin vaikkapa utopistisen 50 prosenttia, niin paikkaamismahdollisuus on kuitenkin rajallista. Meille olisi tärkeätä, että saataisiin asiakkaat liikkumaan myös edullisimpina loma-aikoina perinteisten kevään loma-aikojen ohella. Siitä olisi iso apu”, sanoo Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

Lapin matkailubisnes sai lisää lunta tupaan tiistaina, kun Britannian suurin matkatoimisto Tui perui koronaviruksen takia kaikki Britanniasta ja Irlannista suuntautuvat pakettimatkansa Lappiin marras–joulukuun ajalta.

Brittien joulumatkat ovat Lapille erityisen tärkeitä. Britanniasta on tavattu tulla Lappiin joulun korvilla tapaamaan joulupukkia.

Joulupukin Pajakylän kehittämispäällikkö Antti Nikander kertoo, että britit vievät Pajakylältä tavallisesti yli 20 000 majoitusvuorokautta vuodessa.

Joulukuuset odottavat pusseissa talvea Rovaniemellä Joulupukin Pajakylän alueella.­

Nikanderin mukaan kotimaiset asiakkaat ovat täyttäneet vajetta, mutta hekään eivät pysty tukkimaan täysin ulkomaalaisten turistien jättämää aukkoa.

”Joulupukin kammarin ja pääpostin laskurin mukaan meillä kävi viime vuonna 530 285 asiakasta. Totta kai tämä vuosi jää tämän luvun alle.”

Koska asiakkaita ei tule olemaan viime vuosien tapaan, kausityöntekijöille ei ole niin suurta tarvetta kuin yleensä. Joulupukin kylässä tulee siis tänä jouluna vipeltämään tavallista vähemmän tonttuja.

Lapin matkailun taustalla on mittava vuosittainen kasvu, jossa esimerkiksi kiinalaisten matkailijoiden määrä saattoi nousta 40 prosenttia vuodessa. Silloin ei osattu ajatella, että kaikki voi romahtaa nopeastikin.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo arviosta, jonka mukaan koronatilanne vie maaliskuusta pandemian alusta seuraavaan maaliskuuhun saakka noin 700 miljoonaa euroa koko Lapin matkailutuloa sekä noin 5 000 henkilötyövuotta.

”Nyt pitää alkaa tunnustaa, että kansainvälistä matkailua ei ole ihan hetkeen näköpiirissä. Valtaosa meidän 210 partneriyrityksestä lähteekin nyt tekemään kotimaiselle matkailulle suunnattuja tuotteita. Se on täydellinen muutos”, Kärkkäinen sanoo.

Sanna Kärkkäinen­

Kotimainen matkailija ei halua samaa kuin aasialainen tai britti eikä välttämättä ole halukas maksamaankaan yhtä paljon palveluista.

”Suomalainen esimerkiksi on ihailtavan omatoiminen, eikä tarvitse jokaiseen juttuun ohjattua palvelua. Ja tässä on juuri se haaste, eli mistä saamme nyt toimeentulon ohjelmapalveluyrityksille ja kuinka saamme suomalaiset käyttämään näitä palveluita”, hän sanoo.

Joulupukin Pajakylän kupeessa sijaitsevan Husky Park järjestää yleensä erityisesti brittituristeille ja aasialaisille koirarekiajeluita. Asiakaskunta koostuu toiminnanjohtaja Kristian Erkkilän arvion mukaan 98-prosenttisesti ulkomaalaisista.

Pandemia on iskenyt Husky Parkin talouteen ison loven, ja puisto tekee tappiota päivittäin. Työntekijöiden määrä on pudonnut 22:sta kahdeksaan.

”Se on fakta, että tuleva talvi on, mitä on. Mutta jos tunnelin päässä on meillä on nähtävissä valo vaikkapa seuraavassa talvessa, niin se antaa ihan eri tavalla uskoa”, Erkkilä toteaa.

Husky Parkin harjoittelija Minna Posio ja työntekijä Aliisa Mäkinen valjastavat koiria kuudentoista koiran valjakkoon harjoituslenkkiä varten.­

Sillä välin huskyjen on päästävä liikkumaan, joten ne vetävät päivittäin perässään käytännössä tyhjiä rekiä.

Lapin hiihto- ja lomakeskuksista kerrotaan, että varauksia on tullut suosituimmille lomaviikoilla hyvin. Tulijoita toivotaankin nyt myös lomakausien ulkopuolelle.

Esimerkiksi Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma kertoo, että joulun tienoille varauksia on tullut Ylläksellä niin hyvin, että suosituimpana viikkona heti joulunpyhien jälkeen vapaana on mökeistä enää noin kymmenen prosenttia. Viikot marraskuun lopulta alkaen ammottavat kuitenkin puolityhjinä.

”Joulu-charterit olisivat alkaneet normaalitilanteessa pyörimään marraskuun lopulta alkaen. Nyt joulukuun alun viikoilla on arviolta 60 prosenttia myymättä.”

Sama tilanne on tammikuun alkupuolella – varauksia on tässä vaiheessa hyvin vähän.

Samaa kertoo Rukakeskuksen ja Pyhätunturin hiihtokeskuskonsernin toimitusjohtaja Ville Aho. Joulun aikaan vuokramökit saadaan kyllä täytettyä kotimaan matkailijoilla.

Ville Aho­

”Joulukuun hiljaisempien viikkojen täyttäminen onkin sitten haaste. Niitä on mahdotonta kompensoida kotimaisilla asiakkailla”, Aho sanoo.

Rukan talvisesongin asiakkaista noin 10–15 prosenttia on brittejä, mutta joulun aikaan osuus on huomattavasti suurempi.

Myös Pyhällä britit ovat tärkeä asiakasryhmä. Aho kertoo, että toinen suuri matkajärjestäjä Canterbury Travel perui viime viikolla pakettimatkansa Pyhälle. Yhtiö on useita vuosia tuonut Lappiin tuhansia jouluvieraita Britanniasta.

Lumitykit puhaltavat lunta laskettelurinteeseen Pyhätunturin laskettelukeskuksessa iltapäivällä 10. päivänä marraskuuta 2020.­

Ulkomaiset matkanjärjestäjät suosivat perinteisesti hotelleja ja huoneistoja, ja niiden tilanne Ahon mukaan ”todella surkea”.

Brittituristit viettävät Suomessa usein vain muutaman vuorokauden. Hallituksen esitys lyhytkestoisten matkojen järjestämisestä lähti tiistaina lausuntokierrokselle.

”Jos hallitus saa jonkun lain voimaan joulukuun loppupuolella, se on aivan auttamatta ja täysin liian myöhässä tälle kaudelle. Tämä kausi on jo pääosin menetetty”, Aho sanoo.

Finnairin mukaan myynti Lapin kohteisiin on käynyt yleiseen tilanteeseen nähden hyvin. Varaustilanne on vahvinta nimenomaan Pohjois-Suomen lennoilla, mutta tilaa on edelleen. Finnair lentää Lappiin 55 lentoa viikossa ja on valmis kasvattamaan määrää heti, jos kysyntää on.

VR puolestaan kertoo, että esimerkiksi hiihtosesongin suosituimmat päivät erottuvat jo selvästi: Etelä-Suomen hiihtolomaa edeltävä perjantai (19.2.) ja paluun lauantai (27.2.) ovat jo monessa junassa täynnä tai lähes täynnä. Samoin pääsiäisen varaukset erottuvat piikkinä, mutta silloin on vielä tilaa yöjunissa.

Ylläksen Haarman mukaan ennusmerkit näyttävät vahvasti siltä, että kotimaiset matkailijat saapuvat hiihtokeskuksiin sankoin joukoin kevättalvella.

Eteläsuomalaisten hiihtolomaviikko, viikko 8, on Ylläksellä varattu jo niin, että mökeistä jäljellä on alle kolmannes. Siitä eteenpäin tilaa on enemmän.

”Markkinoilla on odottava tunnelma. Helmi–maalikuuhun on vielä aikaa ja ihmiset odottavat varausten kanssa”, Haarma sanoo.