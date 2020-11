Varsinkin ensimmäisiä avioliittoja on solmittu vuosi vuodelta vähemmän.

Avioituvuus eli avioliittojen solmiminen on jyrkässä laskussa, kertovat Tilastokeskuksen tuoreet tiedot. Pudotus on kova ja todellinen, kun katsotaan tilannetta esimerkiksi runsaan kymmenen vuoden takaa.

Kun vuonna 2008 solmittiin vielä 32 900 eri sukupuolta olevien avioliittoa, viime vuonna niitä solmittiin enää 21 900. Määrä on siis vähentynyt kolmanneksella vuosikymmenessä.

Tilastokeskuksen mukaan avioituvuuden aleneminen hidastui 2010-luvun puolivälissä, mutta aivan viime vuosina aleneminen on syventynyt edelleen. Tähän on vaikuttanut erityisesti se, että ensimmäisiä avioliittoja on solmittu vuosi vuodelta yhä vähemmän.

Avioituvuuden huippuvuosi 2000-luvulla oli vuosi 2008.

Tilastoista voi päätellä myös, miten moni miehistä ja naisista ylipäänsä avioituu elinaikanaan. Jos viime vuoden 2019 avioituvuus olisi vallitsevana, naimattomista miehistä 54 prosenttia avioituisi elämänsä aikana ja naisista 59 prosenttia.

Tilastokeskus muistuttaa myös tarinan kääntöpuolesta:

”On hyvä pitää mielessä, että vaikka avioliiton solmiminen edes kerran näyttää vähentyneen, se ei merkitse, että parinmuodostus olisi vähentynyt. Koska avoliittoa ei rekisteröidä, niin ei tiedetä, kuinka paljon niitä vuosittain muodostuu”, se toteaa.

Tilastokeskuksen mukaan avoparien määrä perhetilastossa on jatkuvasti kasvanut. Esimerkiksi eri sukupuolta olevien avoparien määrä oli 263 000 vuonna 2000, mutta vuoteen 2019 mennessä määrä oli kasvanut 347 000:een.

