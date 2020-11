THL: Rokotteesta huolimatta varo­toimista ei voi luopua, rokotteen hankkiminen on ”pitkä juoksu”

Myönteiset uutiset koronavirusrokotteesta eivät tarkoita, että Suomessa voitaisiin luopua varotoimista. Asiasta kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n koronavirustilannekatsauksessa torstaina.

Nohynekin mukaan rokotteesta ei vielä tiedetä tarpeeksi, jotta esimerkiksi turvaväleistä ja korostetusta käsihygieniasta voitaisiin rokotteen saapuessa luopua.

”Voimme toivoa, että rokote estää ja vähentää tartuntoja, tartuttavuutta ja laboratoriovarmennettua tautia”, Nohynek sanoi.

Nohynekin mukaan valtaosa tällä hetkellä tutkimuksissa olevista rokotteista keskittyvät kysymykseen siitä, estävätkö ne vakavaa tautia. Tästä saatiin jo aiemmin tällä viikolla tuloksia, kun lääkeyhtiöt Pfizer ja Biontech kertoivat kehittämänsä rokotteen antavan 90-prosenttisen suojan koronavirustaudilta.

Sen sijaan tartuttavuuden ehkäisyn osalta vastauksia saadaan vielä odottaa, Nohynek sanoi. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että koronaviruksen varotoimista on pidettävä kiinni siihen asti, kunnes tietoa on tarpeeksi.

Rokote tulee olemaan osa kansallista rokotusohjelmaa, joten se on kuluttajille maksuton. STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan rokotteen kustannuksista ei vielä ole tietoa.

”Kustannukset katetaan”, Voipio-Pulkki totesi.

THL:n Nohynek kertoi torstaina, että Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä (KRAR) on suositellut rokotetta hankittavan niin paljon, että sitä riittää jokaiselle suomalaiselle.

”STM on jo aiemmin linjannut, että rokottaminen on Suomessa vapaaehtoista”, Nohynek muistutti.

Tällä hetkellä kehitteillä on maailmanlaajuisesti seitsemän erilaista rokotetekniikkaa. Niistä kaksi on sellaisia, joista ei ole aiemmin ollut myyntiluvallisia rokotteita.

”Eli olemme täysin uusien asioiden edessä”, Nohynek sanoi.

KRAR on jo elokuussa todennut, että Suomen olisi hyvä valmistautua hankkimaan kolmenlaisia rokotteita: adenovirusvektorirokotetta, mRNA-rokotetta ja ikääntyneitä ajatellen proteiini-tehosteainerokotetta, joka voimistaa immuunivastetta. Näistä mRNA-rokote on sellainen, jolle ei ole ennen ollut Suomessa myyntilupaa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen (edessä oik.), STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (vas.) ja THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek STM:n ja THL:n tilannekatsauksessa torstaina.­

Nohynek totesi torstaina, että koronavirusrokotteen hankkiminen on ”pitkä juoksu”. Rokotteita tulee Suomeen vähitellen ja vaiheittain.

Nohynekin mukaan KRAR:n on rokotusjärjestyksessä huomioitava rokotteiden myyntiluvat, lääkeviranomaisten antamat käyttöohjeet sekä se, kuinka paljon rokoteannoksia Suomi tulee saamaan.

Rokotusjärjestyksen lisäksi haasteita ovat Nohynekin mukaan muun muassa se, kenelle myyntiluvalliset rokotteet tulevat tepsimään.

”Eli onko osoitettavissa tehoa esimerkiksi vanhoilla ihmisillä vai onko teho enemmän nuorilla ihmisillä. Tätä emme vielä tiedä ensimmäisistä tuloksista”, Nohynek sanoi viitaten Pfizerin ja Biotechin valmistamaan rokotteeseen.

Torstain tilannekatsauksessa THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että koronavirustilanne on Euroopassa vaikea. Joissakin EU-maissa taudin ilmaantuvuus on yli tuhat tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Suomen tilanne on hänen mukaansa verrattain hyvä. Suomi on esimerkiksi ”onnistunut puolustautumaan” tautia vastaan paremmin kuin muut Pohjoismaat ja EU-maat.

”Eli meillä puolustus pitää”, Puumalainen sanoi.

”Tautitapausten määrä ja terveydenhuollon kuormitus on noussut mutta toistaiseksi maltillisesti muihin Pohjoismaihin verrattuna.”

Kahden viikon jaksolla Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 51 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Keskiviikkona sairaalahoidossa oli 73 potilasta, joista 14 oli tehohoidossa.

Tapausmäärät ovat Puumalaisen mukaan pysyneet viime viikot tasaisina.

”Olemme oppineet epidemiasta sen, että tilannetta kannattaa katsoa paikallisesti, koska se muuttuu kaupungeissa, kunnissa ja sairaanhoitopiireissä nopeasti”, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan nuoret aikuiset ovat edelleen suurin ikäryhmä, jossa tartuntoja on todettu kaikista eniten.

Positiivisten testien osuus on tällä hetkellä koko maassa 1,6 prosenttia, eli se vastaa kiihtymisvaihetta. Tapausmäärät kasvussa suuremmissa kaupungeissa, ja kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Loput sairaanhoitopiireistä ovat perustasolla, mutta osassa niistä yksittäiset kaupungit ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen. Näitä ovat Kouvola, Kuopio ja Siilinjärvi sekä Rovaniemi.

Suurimmissa kaupungeissa tapausmäärät ovat kasvaneet, mutta monella alueella tilanne on saatu hyvin hallintaan, ja alueellinen epidemiatilanne on rauhoittunut. Näin on käynyt esimerkiksi Vaasassa.

STM:n Voipio-Pulkki mukaan näyttää siltä, että sairaalahoitoon otetuista potilaista pienempi osa päätyy tehohoitoon kuin viime keväänä.

Uusista tartunnoista selvästi yli puolet on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Voipio-Pulkki totesi myös, että tartuntojen jäljitettävyys on ”jossain määrin heikentynyt”. Husin alueella noin 40 prosentissa tapauksista tartuntalähde on tiedossa.

”Tämä on luku, jossa ollaan kohtalaisen varmoja siitä, missä tartunta on tapahtunut. Sen lisäksi Helsingin alueella 10–20 prosentissa tartunnoista lähdettä voidaan pitää todennäköisenä tai luultavana, mutta siitä ei olla aivan varmoja”, Voipio-Pulkki sanoi.

Muualla Suomessa jäljitettävyysprosentti on keskimäärin 80.

Voipio-Pulkin mukaan tartuntamäärien kasvu heijastelee Euroopassa havaittua epidemian kiihtymistä. Ulkomailta saatuja tartuntoja on tällä hetkellä kahdeksan prosenttia.

”Mutta aivan ylivoimainen valtaosa tartunnoista tapahtuu ihmisten normaaliarjessa: perhepiirissä ja yksityistilaisuuksissa”, Voipio-Pulkki sanoi.

Voipio-Pulkki korosti, että tartuntoja todetaan nyt niin paljon, että epidemiatilanteen äkillinen, laajamittainen ja valtakunnallinen heikentyminen on mahdollista.