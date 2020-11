Polaaripyörteen 45 päivän voimakkuusennuste 9.11. alkaen. Punainen paksu viiva osoittaa, kuinka voimakkaina pyörteen tuulet puhaltavat yleensä. Sininen paksu viiva kertoo polaaripöyrteen todennäköisen tuulennopeuden. Jos sininen viiva on punaisen paksun viivan yläpuolella, polaaripyörre on voimakas. Jos sen alapuolella, polaaripyörre on heikko.­