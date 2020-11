Hovioikeuden mukaan tuomitulla täytyi olla kuriirin roolia suurempi osuus jutussa, mutta tuomiota oli silti syytä alentaa.

Helsingin hovioikeus on alensi vankeustuomiota jutussa, jossa vuonna 1989 syntynyt mies kuljetti kokaiinilastin Suomeen auton valepohjassa. Henkilöauton rakenteista löytyi yhdeksän kiloa kokaiinia tullitarkastuksessa Helsingin Länsisatamassa viime vuoden lokakuussa.

Esitutkintaviranomaisten käsityksen mukaan kokaiinilasti oli tulossa Suomen markkinoille. Kokaiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina.

Albaanialaislähtöinen Kreshnik Xhilaga kiisti, että hän olisi tiennyt huumeista. Miehen oman kertomuksen mukaan hän oli poistunut autonsa luota, eikä tiennyt, mitä sen sisällä kuljetettiin.

Käräjäoikeus ei uskonut Xhiligan selitystä, ja samoille linjoille päätyi myös hovioikeus. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden päätelmät tapahtumista, mutta arvioi uusiksi rangaistuksen mittaa.

”Hänen kertomuksessaan on ristiriitoja Suomeen tulon syyn, kuljetetun tavaran ja autoon rakennetun kätkötilan osalta sekä sen osalta, ettei hän olisi tiennyt tai ettei hänen olisi pitänyt tietää olleensa mukana laittomassa toiminnassa ja kuljettaneensa huumausainetta noin miljoonan euron arvosta”, hovioikeus katsoi.

Hovioikeus päätteli, että mies ei ollut liigassa pelkkä kuriiri. Tähän viittasi oikeuden mukaan muun muassa hänen itsenäinen toimintansa erilaisissa huumetoimintaan liittyvissä järjestelyissä. Toisaalta Xhiliga ei ollut oikeuden mukaan niin keskeisessä asemassa, että kahdeksan vuoden vankeustuomio olisi ollut perusteltu. Siksi oikeus tuomitsi Xhiligan seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen.

Yhdeksän kilon kokaiinilasti on Suomessa yhä mittava, vaikka erilaisia jättilastejakin on nähty. Kaikista mittavimpia kokaiinilasteja ei ole kuitenkaan aina tarkoitettu Suomen markkinoille.

Huumejuttujen rangaistuksiin ovat puolestaan vaikuttaneet useimmat korkeimman oikeuden päätökset viime vuosilta. Käytännössä korkeimman oikeuden linjalla on ollut vaikutusta siihen, että oikeus voi aiempaa harvemmin tuomita rangaistuksen mekaanisesti rangaistusasteikon yläpäästä.

Esimerkiksi yhdessä korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan, että huumausainekuriirin tuomiossa on huomioitava se, kuinka keskeinen tehtävä on ollut, minkälaista määräysvaltaa henkilö on käyttänyt huume-erään, kuinka itsenäisesti hän on tehtävän suorittanut, minkälaista hyötyä hän on rikoksesta saanut tai tavoitellut ja onko hän osallistunut myös jollakin muulla tavalla huumausainerikoksen suunnitteluun tai toteuttamiseen.