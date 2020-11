Ministeriön ohjeen mukaan kausityöntekijät saavat tehdä töitä karanteenin aikana, jos ovat täysin erillään muista. Pieksämäellä kausityöntekijät käyttivät ”karanteeni”-sanalla varustettuja huomioliivejä. Nyt tartuntoja on 64 ja 120–150 altistunutta on määrätty karanteeniin.

Pieksämäellä Etelä-Savossa tuli tietoon eilen suuri tartuntarypäs, kun paikallisen Partaharjun puutarha oy:n työntekijöille tehdyssä joukkotestauksessa ilmeni 64 koronavirustartuntaa.

Yrityksen perustaja Erkki Savolainen sanoo, että yritys on tehnyt parhaansa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

”Varmasti olisi voinut tehdä vielä paljon enemmän, mutta kuka pystyy Suomessa sanomaan, että hän on tehnyt tarpeeksi”, Savolainen sanoo.

”Omasta mielestämme olemme tehneet kaiken hyvin, mutta tämä ei nyt ole vain onnistunut.”

Puutarhalla työskentelee suuri määrä kausityöntekijöitä, mutta Savolaisen mukaan heillä ei vielä ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni 64 tartunnasta on kausityöntekijällä.

”Ainoastaan kaksi suomalaista on petipotilaana”, hän kertoo.

Savolaisen mukaan tartuntarypäs juontaa juurensa viime kesään, jonka aikana puutarhalla todettiin muutama koronavirustartunta.

”Meillä on siitä lähtien ollut täällä kytö eli salatuli. Kun henkilökunta on nuorta, se ei ole leimahtanut liekkeihin ennen kuin tilalle tuli toisen yrityksen kolme työntekijää, jotka kaikki sairastuivat”, Savolainen sanoo.

Ulkopuolisen yrityksen työntekijät ovat Savolaisen mukaan olleet mukana puutarhalla tehdyssä rakennusprojektissa.

Savolaisen mielestä joukkotestauksia olisi pitänyt teettää jo aiemmin kesällä, kun tartuntoja ilmeni. Puutarhalla ollaan Savolaisen mukaan oltu siinä uskossa, ettei tauti ole levinnyt aikaisemmin. Tieto olisi voitu kumota laajemmalla ja aikaisemmalla testauksella.

”Silloin olisi pitänyt järjestää vaikka 20–30 henkilön testaus, jolloin asia olisi tullut esille”, Savolainen toteaa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) on asettanut puutarhan työntekijöitä kymmenen päivän karanteeniin. Se voi olla Savolaisen mukaan yritykselle kohtalokas isku.

”Tämä yritys ei toimi sillä tavalla, että se voi olla yhdeksän päivää kiinni”, Savolainen sanoo.

Puutarhan työtekijöistä osa on ulkomailta tulleita kausityöntekijöitä, jotka saapuivat Suomeen loppukesästä tai alkusyksystä. Kausityöntekijät on asetettu kymmenen päivän karanteeniin, ja he ovat käyttäneet huomioliivejä, joissa on selässä teksti ”karanteeni”.

Savolaisen mukaan liiveillä on pyritty kertomaan muille työntekijöille, että kyseiset työntekijät ovat karanteenissa ja heihin on pidettävä etäisyyttä.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ohjeisti keväällä, että ulkomaalaisten kausityöntekijöiden tulee asettua maahan tullessaan omaehtoiseen karanteeniin. Tavallisesta karanteenista poiketen he saavat tehdä töitä työpaikallaan karanteenin aikana, jos työ on täysin erillään muista ihmisistä.

Savolainen sanoo, että Partaharjun puutarhalla on noudatettu MMM:n ohjetta tarkasti. Hänen mukaansa vielä ei voida vetää johtopäätöksiä siitä, onko tauti peräisin kotimaasta vai ulkomailta.

Tartuntoja on todettu myös ulkomaalaisilla työntekijöillä, mutta Savolaisen mukaan sen korostaminen ei ole tarpeen.

”En halua lietsoa yhtään lisää ulkomaalaisvihaa, sitä on Suomessa jo ihan tarpeeksi.”

Essoten Pieksämäellä terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo STT:lle, että puutarhan tartuntaryppäässä on altistuneita noin 120–150. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

”Kaikki selkeät kontaktit on pystytty asettamaan karanteeniin. Tämän ryppään osalta on pystytty estämään se, ettei tule jatkotartuntoja enää”, Seppälä kertoo STT:lle.

Seppälän mukaan eilisen jälkeen ei ole todettu enää uusia tartuntoja.

”Olemme testanneet koko porukan, joka siellä on ollut. Jatkotestauksia negatiivisen tuloksen saaneille ja altistuneille tehdään ensi viikon alussa”, Seppälä sanoo.

Nyt Essotessa selvitetään, kuinka paljon koronatartunnan saaneet ovat altistaneet ihmisiä ennen tartuntojen toteamista, Seppälä kertoo. Koronan saaneiden liikkeitä käydään tarkemmin läpi viimeisen parin viikon ajalta.

Seppälän mukaan arviolta noin kolmasosa 64:stä tartunnan saaneesta oli sairastanut taudin jo aiemmin viimeisen kuukauden aikana. Näillä ihmisillä korona oli oireeton tai lieväoireinen, Seppälä selventää.

Pieksämäellä on todettu myös muutamia yksittäisiä tartuntoja, joiden lähde on jäänyt tähän asti epäselväksi. Nyt ne on nyt pystytty yhdistämään Partaharjun puutarhan tartuntaketjuun.

”He ovat esimerkiksi käyneet samassa ruokakaupassa, missä on käynyt näitä puutarhatyöntekijöitä”, Seppälä sanoo.

Essote tiedottaa, että viimeisen viikon aikana myös muut ihmiset ovat voineet altistua koronalle useissa paikoissa Pieksämäellä, varsinkin ruokakaupoissa. Lisäksi virukselle on voinut altistua sunnuntaina Pieksämäen ortodoksisessa kirkossa kello 10–12.

Pieksämäen kaupunki tiedotti tänään, että kaupunki on tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa. Kaupungissa otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen mukaiset suositukset, ja niitä jatketaan ensi viikon lauantaihin asti.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yli 20 hengen yleisötilaisuuksien järjestämistä ei suositella, maskin käyttöä suositellaan julkisessa liikenteessä ja toisen asteen oppilaitoksissa ja ravintoloissa anniskelu pitää lopettaa kello 22.