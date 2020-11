Henkirikos tapahtui Juvalla viime marraskuussa.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 41-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen isänsä murhasta. Murha tapahtui viime marraskuussa Juvalla.

Oikeuden mukaan mies kantoi isänsä kaivolle, löi tätä veitsellä käteen ja heitti tämän kaivoon. Sen jälkeen hän hakkasi isäänsä hiilivetimellä ja puutukilla.

Oikeuden mukaan henkirikoksella ei ollut selkeää motiivia. Miehen katsottiin kärsineen harhoista, mutta olleen teon hetkellä syyntakeinen eli ymmärtäneen tekonsa seurauksen.

”Päätös surmaamisesta on tehty vain vähän aikaa ennen sen toteutusta, teko on saatettu alusta loppuun saman kiihtymystilan vallassa ja tilanne on myös kehittynyt odottamattomalla tavalla”, tuomiossa todetaan.

Oikeuden mukaan mies ei tehnyt henkirikosta vakaasti harkiten. Teko kuitenkin oli erityisen raaka ja julma ja osoitti sitkeää surmaamispyrkimystä, oikeus toteaa.

Murhan lisäksi mies tuomittiin hautarauhan rikkomisesta, koska hän irrotti ruumiilta pään.

Mies kiisti murhasyytteen ja katsoi syyllistyneensä asiassa tappoon ja hautarauhan rikkomiseen. Hän kertoi olleensa tapahtuma-aikaan hyvin harhainen ja huonossa kunnossa.

”Syytetylle uhat ja kuvitelmat ovat olleet totta. Syyskuun puolenvälin jälkeen sattuneet tapahtumat ja asiat ovat lisänneet hänen pelkoaan ja uskoaan siihen, että kysymys on todellisista asioista”, sanotaan hänen kirjallisessa vastauksessaan.

Mies katsoi, että hänelle tehty mielentilatutkimus oli merkittävästi puutteellinen. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt uuden mielentilatutkimuksen tekemistä tarpeellisena. Käräjäoikeuden mukaan taustatiedot mielentilalausuntoa laadittaessa olivat olleet riittävät, eikä mielentilalausunnon lopputulosta ole siten käräjäoikeuden näkemyksen mukaan syytä epäillä.

HS ja STT eivät julkaise tuomitun nimeä. Vaikka hänen katsottiin olleen syyntakeinen, tuomiosta ilmenee hänen olleen sairas.