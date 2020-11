Kuluttaminen

Koronavuoden onnekkaille poikkeusajat ovat tarkoittaneet taloudellisesti lähinnä pienempiä menoja. Miten sukanvarteen kertyneitä säästöjä nyt käytetään?

”Olisihan se kiva, että sohva olisi valmiina uuteen kotiin muuttaessa. Nyt tilatessa sohvan saa vielä ennen joulua”, toteaa Katariina Rauhala.

Tampereella asuva Rauhala oli keskiviikkoiltapäivänä tullut Ratinan kauppakeskukseen etsimään uutta, hieman aiempaa isompaa kulmasohvaa nelihenkisen perheen tulevaan kotiin. Vepsäläiseltä oli jo aiemmin löytynyt uusi sänky, ja nyt myyjä Petri Virtasen avustuksella Rauhala oli päätymässä kotimaisen divaanisohvan hankintaan.

Hintaa eteläpohjalaiselle laatusohvalle kertyy useita tuhansia euroja, mutta Rauhalan ja hänen aviomiehensä työtilanne on korona-aikanakin pysynyt hyvänä. Menojen pienennettyä ja matkustelun jäätyä on rahaa nyt jäänyt enemmän käteen, joskin sitä on samalla mennyt talon rakentamiseen.

”Tiedetään kyllä mihin kaikki säästynyt menee”, Rauhala naurahtaa.

Monille ihmisille pandemia-aika on tuottanut monenlaisia ongelmia, mukaan lukien talousvaikeuksia. Työnantaja on saattanut joutua turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin, minkä seurauksena tulotaso on äkillisesti romahtanut.

Aidan toisella puolella on kuitenkin vielä huomattavasti enemmän ihmisiä, joille poikkeusajat ovat johtaneet taloustilanteen kohenemiseen. Aiemmin lomamatkoihin, ulkona syömiseen ja kulttuuririentoihin käytetyt eurot ovat tänä vuonna lähinnä kerääntyneet taskunpohjalle, eikä etätöitä tekevälle ole kertynyt erilaisia pikkukuluja aiempaan tapaan.

”Työttömiksi jäävien osuus tulee todennäköisesti yhä pahenemaan, mutta edelleen valtaosa kuluttajista ei jää työttömiksi”, sanoo sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

Koronasäästöistä onkin vuoden mittaan saattanut muodostua kohtalainen pesämuna. Koti on kaikkiaan ollut yksi suosituimmista investointikohteista säästyneille rahoille.

”Kotona pitää nyt olla paljon enemmän”, Rauhala tiivistää tilanteen.

Mihin muuhun koronasäästöjä nyt käytetään?

Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Keskolle kolmannen neljänneksen tulos oli sen historian paras, ja korona-ajan synnyttämä remonttibuumi näkyi erityisesti kymmenen prosenttia kasvaneessa K-Raudan myynnissä.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti on ollut jo alkukeväästä lähtien noin kymmenen prosentin kasvussa edellisvuoteen verrattuna. Ruokien ja juomien tarkemmista myyntitilastoista ilmenee, että kalliimpien premium-tuotteiden menekki on noussut, ja selvintä muutos on ollut jäätelöissä, tuoreessa kalassa, oluissa sekä juomapuolella myös mehuissa, vesissä ja kahveissa.

Kaupan liitto arvioi lokakuussa, että koronakevään kärsijöitä olivat muoti- ja kirjakauppa sekä kultasepänliikkeet, kun taas hyvässä myötätuulessa ovat olleet päivittäistavara-, kodintekniikka- ja rautakaupat.

Kultasepänliikkeiden kohdalla viralliset tilastot eivät kuitenkaan tilastointitavasta johtuen kerro täysin asioiden todellista laitaa, huomauttaa Kultaseppien liiton toiminnanjohtaja Henrik Kihlman. Hän kertookin kesäkauden olleen huomattavasti pelättyä parempi.

Soitot kultasepänliikkeisiin vahvistavat, että varsinkin heinäkuun jälkeen myynti on kasvanut viimevuotisesta selvästi. Kaupaksi ovat käyneet erityisesti arvokkaammat timantti- ja kultakorut.

”Tuntuu siltä, että jotkut jotka eivät ole päässeet matkustamaan ulkomaille, ovat sitten tulleet tilaamaan suomalaisilta kultasepiltä. Tämä ei koske vain meitä, vaan kollegat ovat kertoneet samaa”, kertoo Annika Eklöf Helsingin Kampissa toimivasta Atelier Eklöfistä.

” ”Varmasti kyse on aika paljon mielihyvän ostamisesta, ostetaan kaikkea kivaa ja ylimääräistä. Myös aiemmin lykätyt ostokset on saatettu tehdä nyt.”

Vielä keväällä kultasepänliikkeiden myynti oli kaiken muun kaupankäynnin tavoin hyvin matalalla. Jyväskylän yliopiston johtaman Digiconsumers-hankkeen huhtikuisessa tutkimuksessa verkkokaupankaan huima kasvu ei ollut vielä ehtinyt alkaa.

”Ihmiset eivät olleet siinä vaiheessa tehneet mitään enemmän kuin ennen. Ajatukset tulevaisuudesta olivat tuolloin varovaisia, ja monet olivat kotoillessa saaneet ahaa-elämyksen vähemmällä pärjäämisestä. He ajattelivat kuluttavansa tulevaisuudessa vähemmän”, kertoo Terhi-Anna Wilska.

Wilska sanoo, että mitä pidempään pandemia on jatkunut, sitä enemmän on ollut havaittavissa patoutuneen kulutuksen vapautumista. Ostosten tekeminen voi toimia vaikeana aikana myös psykologisena itsehoitona.

”Varmasti kyse on aika paljon mielihyvän ostamisesta, ostetaan kaikkea kivaa ja ylimääräistä. Myös aiemmin lykätyt ostokset on saatettu tehdä nyt”, Wilska kertoo.

Kultasepänliikkeistä kerrotaan, että hiljaisen kevään jälkeen kapuankäynnin suunta on alkanut näyttää hyvältä.­

Rauhaloiden jo ennen korona-aikaa alkanut talonrakennushanke on jo loppusuoralla, eikä pandemia ole vaikuttanut projektiin suuresti. Yhdessä asiassa muutos on kuitenkin näkynyt: kotiin on suunniteltu työskentelytilaa paljon aiempaa enemmän.

Gigantin kaupallinen johtaja Niko Sandström kertoo, että etätöihin liittyvien tuotteiden, kuten näyttöjen ja näppäimistöjen, menekki on ollut suurempaa kuin koskaan. Web-kameroiden myynti kasvoi alkuvuonna 611 prosenttia.

Samaan aikaan kun monilla muilla aloilla ilmoitukset yt-neuvotteluiden aloittamisesta ovat olleet arkipäivää, Gigantti palkkasi 110 uutta työntekijää yhtiön ennätyksellisen vilkkaan alkuvuoden seurauksena. Kodin remontointiin ja vapaa-ajan viihtymiseen liittyvät tuotteet ovat myös menneet Gigantissa hyvin kaupan.

Sandströmin mukaan ei kuitenkaan ole nähtävillä, että poikkeusajat olisivat muokanneet suomalaisten makua esimerkiksi kalliimpien televisioiden tai tietokoneiden suuntaan.

”Televisioiden keskikoko on kasvanut joka vuosi, ihmiset ostavat koronasta riippumatta yhä isompia televisioita”, hän kertoo.

Myös ennen korona-aikaa vaikeuksissa olleen XXL-urheiluvälineketjun suunta on kääntynyt totaalisesti, ja kolmannen neljänneksen tulos oli Keskon tavoin yhtiön historian paras. Kaupan ovat menneet erityisesti polkupyörät sekä ulkoilu- ja retkeilytuotteet.

”Kuntosaleille ja joukkuepeleille on kaivattu vaihtoehtoisia liikkumistapoja. Myös joukkoliikenteen suosion romahtaminen näkyy”, sanoo XXL:n Suomen-toimitusjohtaja Pasi Lämpsä.

Lämpsä kertoo erityisesti sähköpyörien suosion kasvaneen hurjasti, ja ihmiset ovat olleet valmiita myös panostamaan pitkienkin matkojen taittamiseen käytettäviin kulkupeleihin. Retkeilytuotteista asiakkaat ovat hankkineet vedenpitäviä goretex-tuotteita ja sellaisia tarvikkeita, jotka ovat aiemmin perusretkeilijän varustuksesta puuttuneet.

Ronja Kannisto (vas.) ja Heidi Kannisto Ratinan Iittalan myymälässä. Ronja Kanniston mukaan ostoksilla tuli käytyä keväällä normaalia vähemmän.­

” ”Luksustuotteiden suosion kasvu voi johtua siitä, että kun matkustamisen kaltainen ylellisyyskulutus on mahdotonta, rahaa käytetään toisenlaiseen ylellisyyskulutukseen.”

Kevään tutkimuksessa koronaviruspandemia oli ehtinyt vaikuttaa taloustilanteeseen vasta lähinnä palvelualojen työntekijöille ja ilman kesätöitä jääneille nuorille.

Siskonsa Heidi Kanniston kanssa Ratinan kauppakeskukseen saapunut Ronja Kannisto valmistui viime vuonna kasvatustieteiden maisteriksi. Puolen vuoden sijaisuuden jälkeen korona on sabotoinut pahasti hänen työnsaantimahdollisuuksiaan, kun uusia työntekijöitä ei ole haettu.

”Nyt työhaastatteluja on vetämässä ja tilanne on vilkastunut”, hän kertoo.

Iittala-faniksi itseään kuvaileva Ronja Kannisto ei keskiviikkona ollut Iittalan myymälässä ostoaikeissa. Hän kertoo käyneensä korona-aikana tavallista vähemmän ostoksilla ja ylipäätään ihmisten ilmoilla. Heidi Kannisto ei puolestaan ole huomannut omissa menoissaan merkittävää muutosta.

”Vähemmän on totta kai tullut käytyä ulkomailla. Tavallisesti olen ainakin kerran vuodessa käynyt jossain”, hän toteaa.

Kaupaksi käyvät nyt siis tuotteet, jotka liittyvät kodin remontointiin, harrastuksiin ja oman kunnon ylläpitoon, ja teknologiaan sekä etätöiden että vapaa-ajan viihtymisen kannalta. Wilska pitää tätä hyvin loogisena.

”Nämä ovat hirveän odotettavia asioita. Mielenkiintoisempia ovat kultakorujen tai parempien autojen kaltaiset luksustuotteet. Niiden suosion kasvu voi johtua siitä, että kun matkustamisen kaltainen ylellisyyskulutus on mahdotonta, rahaa käytetään toisenlaiseen ylellisyyskulutukseen.”

Kulutustottumusten ja ihmisten taloustilanteen muutoksista saadaan lisää konkreettista tietoa alkuvuodesta 2021 tehtävässä laajassa tutkimuksessa, joka toteutetaan samaan aikaan myös Ruotsissa.