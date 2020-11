Partiolaisten uudessa lupauksessa maininta Jumalasta on vaihdettu katsomukseen

Puheenjohtaja: Jokainen partiolainen voi sitoutua lupaukseen.

Partio on saanut uuden peruskirjan ja sen myötä myös uuden partiolupauksen. Uudesta lupauksesta on poistettu maininta Jumalasta ja korvattu se sanalla katsomus.

”Uudessa lupauksessa on samat elementit kuin nykyisessä, mutta se mahdollistaa sen, että jokainen partiolainen voi sitoutua lupaukseen”, sanoo Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola tiedotteessa.

Vanha partiolupaus kuului näin:

”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa (ikäkauden) ihanteita ja olla avuksi toisille.”

Uudistettu partiolupaus on seuraavanlainen:

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa (ikäkauden) ihanteita joka päivä.”

Peruskirjan uudistuksessa on sanoitettu se, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille.

Myös peruskirjassa olevat partion kasvatustavoitteet on ajanmukaistettu ja niiden tekstiä pyritty selkeyttämään. Uskontoon ja katsomukseen liittyvät tekstit on päivitetty yhteensopivaksi muun peruskirjan kanssa.

Peruskirjaan on myös lisätty muun muassa kiusaamisen ehkäisy sekä omien ennakkoluulojen tunnistaminen.

”Peruskirjassa määriteltyjä kasvatustavoitteita on tarkennettu sopimaan paremmin tähän aikaan. Peruskirjan päivityksen myötä myös ikäkausien aktiviteetit on käyty läpi ja toteutusvinkkeihin on lisätty ideoita siitä, miten perehtyä partion arvoihin eri ikäkausien kanssa”, kertoo partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kaisa Johto tiedotteessa.

Partioneuvosto katsoo peruskirjan päivitysprosessin tiivistäneen partion ja evankelis-luterilaisen kirkon välistä keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä kaikilla tasoilla.

”Partioneuvoston mielestä on hyvä, että uusi peruskirja takaa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla hyvän yhteistyön jatkumisen ja mahdollistaa uusien katsomuskasvatukseen liittyvien avauksien tekemisen tulevaisuudessa. Partio tarvitsee kirkkoa kumppanina erityisesti katsomuskasvatuksen tukena, kuten tähänkin asti”, partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom toteaa tiedotteessa.

Partion uusi peruskirja ja uusi partiolupaus hyväksyttiin jäsenkokouksessa lauantaina.