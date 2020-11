Paperitehdas hiljeni 12 vuotta sitten. HS kävi katsomassa, mitä kajaanilaisille kuuluu nyt.

Alussa hissillä kulkeminen jännitti Merja Lappalaista.

Ei ihme. Lappalainen työskentelee palveluesimiehenä SOK:n palvelukeskuksessa Kajaanissa. Hänen työpaikkansa hissi ei olekaan mikä tahansa muutaman hengen toimistohissi.

Nappia painamalla avautuvat nelisen metriä korkeat metalliovet. Niiden takaa paljastuu pienen olohuoneen kokoinen hissitila.

SOK:n palvelukeskus sijaitsee entisen paperitehtaan pakkaamossa. Nyt hissillä kuljetetaan toimistotavaroita kerroksesta toiseen, mutta aiemmin tällä hissillä on siirrelty trukkeja ja jopa tuhansien kilojen painoisia paperirullia.

Merja Lappalainen ja Tanja Hyvärinen mahtuvat hyvin työpaikkansa hissiin, jolla paperitehtaan aikana on siirretty trukkejakin.­

SOK:n taloushallinnon töitä hoitava palvelukeskus on yksi yrityksistä, jotka toimivat Renforsin Rannassa, UPM:n entisen paperitehtaan alueelle rakennetussa yrityskylässä.

Syksyllä 2008 metsäyhtiö UPM kertoi musertavia uutisia Kajaanille: paperitehdas lopetetaan vuoden loppuun mennessä. Se oli iso isku kajaanilaisille, joille tehdas oli tuonut elantoa ja hyvinvointia sadan vuoden ajan.

Työpaikka katosi 535 ihmiseltä.

Tänä syksynä jämsäläiset ovat sulatelleet samanlaista uutista. UPM kertoi elokuussa, että yhtiö sulkee vuoden loppuun mennessä Jämsän Kaipolan paperitehtaan.

Lue lisää: UPM aikoo sulkea yhden Suomen suurimmista paperitehtaista – Suomen viimeinen sanomalehtipaperia tekevä kone sammuu

Syksy toi lisää ikäviä uutisia. Esimerkiksi energiayhtiö Neste kertoi syyskuussa yt-neuvotteluista ja suunnitelmista lakkauttaa Naantalin jalostamo.

Lue lisää: Neste perustelee mahdollista Naantalin jalostamon sulkemista: fossiilisten öljy­tuotteiden kysyntä laskee, ”investoinnit eivät olisi järkeviä”

Marraskuussa teräsyhtiö Outokumpu kertoi säästötoimistaan, joihin kuuluu muun muassa 270 työpaikan vähennys Suomessa.

Lue lisää: Outokumpu aikoo vähentää 1 000 työpaikkaa: 270 henkeä voi menettää työpaikkansa Suomessa

Kainuuseen ja sen keskukseen Kajaaniin liittyvissä uutisissa ja mielikuvissa nousevat usein esiin synkkyys ja syrjäisyys. Paperitehdas suljettiin. Siitä viiden vuoden kuluttua opettajankoulutus lopetettiin Kajaanissa. On tyhjiä taloja ja loputtomasti metsää. On sähkökatkoksia, suurpetoja ja Nälkämaan laulu.

Paperitehtaan alue Kajaanin Tihisenniemessä vuonna 1983, jolloin tehdas oli vielä Kajaani Oy:n omistuksessa.­

Paperirullia Kajaanin paperitehtaassa vuonna 1993, jolloin tehdas oli osa Yhtyneet Paperitehtaat Oy:tä.­

Kajaanissa paperitehtaan sulkemisesta on kulunut nyt 12 vuotta. Mitä Kajaanille kuuluu nyt syksyllä 2020?

Ihan hyvää kuuluu, vakuuttaa kaupunginjohtaja Jari Tolonen. Hän aloitti työssään kaupunginjohtajana tehtaan sulkemista seuranneena vuonna ja oli mukana arvioimassa lopetuksen seurauksia.

Tolosen mukaan tehtaan lopetus oli kaupunkilaisille järkytys mutta ei valtava yllätys. Tehtaan kohtalosta oli kannettu huolta pitkään, sillä paperin kulutus väheni ja paperiteollisuus eli mullistusten vuosia.

Kaupunki oli pohtinut strategioita tehtaan lopetuksen varalta. Tolosen mukaan tehtaan lopetuksen jälkihoito pelasti Kajaanin pahimmilta uhkakuvilta.

”UPM ehkä ensimmäistä kertaa tällaisen lakkautustapauksen yhteydessä satsasi vahvasti jälkihoitoon, ja siihen saatiin myös valtion rahaa”, hän sanoo.

UPM tyhjensi tehtaan tilat nopeaan tahtiin, houkutteli alueelle yrityksiä ja kunnosti tilat niiden tarpeiden mukaan. Uusi yrityskylä sai nimen Renforsin Ranta yli sata vuotta sitten Kajaanissa vaikuttaneen tehtailijan Herman August Renforsin mukaan.

Renforsin Rannassa toimii nyt noin 30 eri alan yritystä. Siellä on dataosaamiskeskuksia, asiantuntijayrityksiä, tuotantolaitoksia. Alueella työskentelee noin 600 ihmistä – siis enemmän kuin paperitehtaassa aikoinaan.

Kajaanin Tihisenniemessä sijaitseva UPM:n entisen paperitehtaan alue on nykyään UPM:n ylläpitämä yritysalue, jota kutsutaan Renforsin Rannaksi.­

Palveluvastaava Tanja Hyvärisen (oik.) työpaikka SOK:n palvelukeskus on rakennettu tehtaan entiseen pakkaamoon.­

Siellä toimii muun mussa Tieteen tietotekniikan keskus CSC, jonka tiloissa hurisee kaksi supertietokonetta, ja ensi vuonna seuraan liittyy kolmas. Kajaaniin tuleva Lumi-supertietokone on yksi Euroopan ja koko maailman tehokkaimmista supertietokoneista.

Lue lisää: Euroopan nopein super­tietokone kohoaa Kajaaniin: ”Ehkä Kainuun Nälkä­maan laulun sanoja pitäisi nyt muuttaa”

Renforsin Rannassa toimii myös esimerkiksi ST1:n pilottilaitos, joka tekee sahanpurusta bioetanolia. Siellä on myös muun muassa Kajaaniwoodin saha ja Teknologian Tutkimuskeskus VTT.

Vuonna 2008 sulkeutuneen UPM:n tehtaan työntekijöiden keski-ikä oli korkea. Työnsä menettäneistä ihmisistä kolmannes siirtyi suoraan eläkkeelle tai niin sanottuun eläkeputkeen.

Osa muutti töiden perässä pois Kajaanista. Osa kouluttautui uusille aloille. Kymmeniä työntekijöitä sai töitä Terrafamen, silloisen Talvivaaran kaivokselta, joka aloitteli tuolloin toimintaansa. Jotkut perustivat oman yrityksen.

Kaupunginjohtajan mukaan työttömien osuus jäi lopulta pelättyä pienemmäksi.

”Aika äkkiä osoittautui, ettei verotulojen menetys kaupungin kassaan ollut niin iso kuin pelättiin. Sitä on itsekin ihmetelty, että se meni lopulta niin hyvin”, Jari Tolonen sanoo.

Yksi uudelleenkouluttautuneista paperimiehistä on Kari Määttä. Tehtaan sulkeutuessa hän oli 51-vuotias ja työskennellyt tehtaalla 19 vuotta. Määttä opiskeli lähihoitajaksi ja hakeutui töihin päiväkoteihin.

Tehtaan sulkemisen jälkeen paperimies Kari Määttä kouluttautui lähihoitajaksi ja työskenteli kymmenisen vuotta päiväkodeissa. Nykyään eläkepäivien ajanvietteenä on muun muassa moottoripyörä.­

”Kysyin työvoimaviranomaisilta, että miltä alalta yli viisikymppinen mies saa varmimmin töitä. Vastaus oli, että hoitoalalta”, hän sanoo.

”En ole sitä katunut. Enemmän niistä vuosista jäi mieleen kuin tehtaasta 19 vuoden ajalta.”

Vakituista työpaikkaa Määttä ei hakemuksista huolimatta saanut. Pätkätöitä päiväkodeissa kuitenkin riitti, kunnes vuosi sitten mies jäi varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana.

Noin 30 vuotta tehtaalla työskennellyt Pertti Tervonen oli 56-vuotias tehtaan sulkeutuessa. Hän yritti hakea logistiikka- ja varastoalan töitä.

”Ei sen ikäiselle töitä enää tuntunut riittävän.”

Tervonen kuului kuitenkin nuorimpaan ”putkeen” päässeeseen ikäluokkaan, joka sai ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa eläkkeelle saakka. Hän piti itsensä toimeliaana järjestötöissä.

Paperitehtaalla työskennelleet Pertti Tervonen (vas.) ja Jalmari Dufva asuvat Kajaanissa lähes naapureina ja tapaavat ajoittain toisiaan.­

Pahimmat uhkakuvat eivät Kajaanissa toteutuneet, mutta tehtaan lopetus aiheutti monille surua ja huolta. Tehtaalla 35 vuotta työskennellyt Jalmari Dufva oli liian nuori eläkeputkeen, mutta yli 50-vuotiaana ilmeisesti liian vanha monille työnantajille. Tehtaan jälkeen Dufva oli muutamissa lyhyissä työsuhteissa kunnes pääsi 62-vuotiaana eläkkeelle.

”Aika synkältä se silloin näytti. Tiesin, että jotenkin tässä selviää, mutta ei se mukavalta tuntunut”, hän sanoo.

”Nyt ei ole kuitenkaan mitään valittamista. Eläkkeellä on ollut tekemistä. On päässyt itseään kuntouttamaan, lenkkeilemään ja nukkumaan yönsä, viettämään säännöllisempää elämää.”

Kajaani olisi mielellään pitänyt tehtaansa, mutta kaupungissa ollaan nyt tyytyväisiä myös siihen, ettei kaupunki ole riippuvainen yhdestä suuresta työnantajasta. Elinkeinoelämä on monipuolistunut.

Nykyään kajaanilaisten suurimpia työnantajia ovat sote-kuntayhtymä, kaupunki, Kainuun prikaati, Terrafame ja raitiovaunuvalmistaja Transtech Otanmäessä.

Kainuun ammattiopisto ja Kainuun ammattikorkeakoulu (Kamk) kouluttavat osaajia paikallisten yritysten tarpeisiin. Kamk oli ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, joka aloitti pelialan opinnot. Kajaanissa on syntynyt myös pelialan yrityksiä.

Renforsin Rannassa suurin työllistäjä on Merja Lappalaisen työnantaja SOK:n palvelukeskus noin 140 työntekijällään. Palvelukeskus muutti tehdasalueelle ensimmäisten joukossa keväällä 2009, kun tehtaan purkutyöt olivat vielä osittain käynnissä.

”Kajaaniin tuloon oli monta syytä. Oli edulliset, hyvät toimitilat ja mahdollisuus laajentua. Paikkakunnalla on myös oppilaitoksia, joista valmistuu merkonomeja ja tradenomeja, jotka ovat meidän työntekijäprofiilille sopivia koulutuksia”, sanoo SOK:n palvelukeskuksen päällikkö Tiina Mikonsaari.

Kun hän 11 vuotta sitten tuli Kajaaniin rekrytoimaan ensimmäisiä työntekijöitä, tunnelma kaupungissa oli apea. Pariinkymmeneen työpaikkaan tuli valtavasti hakemuksia. Helsingissä työskentelevä Mikonsaari on Kajaanin vierailuillaan aistinut, että kaupunki on noussut jaloilleen.

”On tullut uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja myös meidän alallemme. Valmistuvat nuoret työllistyvät hyvin. Jossain määrin jopa taistelemme hyvästä työvoimasta muiden toimijoiden kanssa”, hän sanoo.

Työttömyys on vaihtunut Kajaanissa työvoimapulaan. Syyskuussa 2020 Kajaanin työttömyysaste oli yhdeksän prosenttia, kun se oli koko maassa 12 prosenttia.

Kajaanin väkiluku on pienentynyt tasaisesti 2000-luvulla. Väestörakenteen vuoksi ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy.

Vajaan 37 000 asukkaan Kajaani haluaa pitää tiukasti kiinni nuoristaan. Sellaisista kuin Petteri Poutiainen. Poutiainen vastaa Kajaanin toiminnoista led-valoja valmistavassa Valtavalossa, joka toimii Renforsin Rannassa vanhassa korjaamorakennuksessa.

Poutiainen opiskeli ammattikorkeakoulussa kone- ja tuotantotekniikkaa, teki Valtavalossa työharjoittelunsa ja opinnäytetyönsä ja työllistyi yritykseen suoraan koulun penkiltä.

Valtavalo valmistaa paperitehtaan entisessä korjaamossa led-valoja kahdella pitkälle automatisoidulla linjastolla. Puolet tuotannosta menee vientiin. Kuvassa Kajaanin toiminnoista vastaava Petteri Poutiainen.­

”Minulla on ollut aina ajatuksena, että haluan jäädä Kainuuseen”, Poutiainen sanoo Valtavalon tuotanto- ja logistiikkakeskuksessa.

Vuonna 2009 aloittanut Valtavalo teetti alkuun valaisimensa kiinalaisilla sopimusvalmistajillaan, mutta siirsi sitten tuotantonsa Kajaaniin. Nyt Kajaanissa led-valoja valmistaa kaksi korkeasti automatisoitua tuotantolinjaa. Toiminnot pysyvät käynnissä noin kuuden ihmisen voimin. Yrityksen liikevaihdosta puolet tulee viennistä.

Poutiainen toivoo kotikaupunkiinsa lisää asukkaita, jotta kaupunki elävöityisi ja palvelutarjonta lisääntyisi entisestään.

Samaan tähtää myös kaupunginjohtaja. Jari Tolosen mukaan Kajaani on satsannut viime vuosina peruspalveluihinsa, jotta siellä olisi hyvä asua. Peruskouluja on uusittu. Vasta rakennettu sairaala on juuri otettu käyttöön. Kaupunginjohtajan mukaan uudessa sairaalassa on muun muassa erinomainen synnytysosasto.

”Kajaani haluaa tänne lisää asukkaita ja nuorempaa väkeä. Tältä vuodelta viimeinen kolmannes näytti, että olemme 36 asukasta plussalla”, hän kehaisee.

”Yritämme satsata kaupungin markkinointiin, jotta saisimme ihmiset huomaamaan, että täälläkin voi asua. Tuo perinteinen Nälkämaan maine on vaikea karistaa. Pikkuhiljaa se näyttää avautuvan ulospäinkin.”

Kajaani saa nyt todistaa erinomaisuutensa myös Tanja Hyväriselle, joka muutti Kajaaniin muutama viikko sitten. Hän aloitti sekä palveluvastaavan työt SOK:n palvelukeskuksessa Renforsin Rannassa että opinnot ammattikorkeakoulussa.

Oulun seudulta kotoisin oleva Hyvärinen on asunut Oulussa, Etelä-Suomessa ja Italiassa. Kajaani oli vain etäisesti tuttu.

SOK:n palvelukeskus toimii paperitehtaan entisessä pakkaamossa. Tehtaan betonipylväät teippauksineen on jätetty näkyviin. Tanja Hyvärinen aloitti työssään palveluvastaavana muutama viikko sitten.­

”Tulin tänne luonnon takia. Halusin, että olen lähellä luontoa ja on mahdollisuus mennä metsään. Tämä on itsellekin seikkailu. Jännä nähdä, mitä tästä tulee”, hän sanoo.

Kajaani on saanut ainakin kuopiolaislähtöisen Kaisa Meriluodon jäämään kaupunkiin. Hän muutti sinne kymmenisen vuotta sitten opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja sai sote-kuntayhtymästä mieluisan työpaikan. Mies muutti perässä ja sai töitä kaupan alalta. Perheessä on nyt kaksi lasta. Meriluodon mukaan perheen asiat ovat järjestyneet sujuvasti ja elämä on hyvää.

Kajaanilaiset Manu Rytkönen, 3, ja Kaisa Meriluoto kävivät Kajaanin keskustassa lokakuisena maanantaina. Meriluodon mukaan lapsiperheen näkökulmasta katsottuna Kajaanissa on hyvä asua.­

”Olen päässyt kaupungin kanssa tutuksi. Lapsiperheelle täällä on monenlaista tekemistä”, Meriluoto sanoo.

”Ainakin tällä hetkellä täällä on hyvä asua.”