Espoossa havahduttiin rikosten lisääntymiseen: ”Nuorten rikoskierteitä on saatu katkaistua.”

Nuorten tekemät pahoinpitelyt ja ryöstöt ovat HS:n selvityksen mukaan suurista kaupungeista yleisimpiä suhteellisesti laskettuna Vaasassa, Espoossa ja Jyväskylässä.

HS vertasi poliisin tietoon tulleiden alle 18-vuotiaiden rikosepäilyjen määriä kahdessakymmenessä suurimmassa kaupungissa viime ja tämän vuoden aikana. Rikosepäilyjen määrät suhteutettiin vertailussa kussakin kaupungissa asuvien alle 18-vuotiaiden määrään.

Nuorten tekemät rikokset ovat olleet viime viikkoina julkisen keskustelun kohteena. HS kertoi tiistaina, että Helsingin poliisi ja muut viranomaiset ovat huolissaan noin 100–150 nuoren mahdollisesta väkivaltaisuudesta.

Paikallisten nuorten määrään suhteutettuna Helsingissä on ilmennyt epäiltyjä pahoinpitelyjä ja ryöstöjä suurista kaupungeista neljänneksi eniten. Suurista kaupungeista vähiten pahoinpitelyjä ja ryöstöjä on tullut poliisin tietoon Salossa, Kuopiossa ja Mikkelissä.

Vertailussa on huomioitu pahoinpitelyt, törkeät pahoinpitelyt, ryöstöt ja törkeät ryöstöt. Suurin osa rikosepäilyistä koskee pahoinpitelyitä.

Vaasan sijoittuminen kaupunkivertailun kyseenalaiselle kärkipaikalle on yllätys Pohjanmaan poliisilaitokselle.

”Keskustelin asiasta nuorten rikoksia tutkivien tutkinnanjohtajien kanssa. Kenenkään mielestä Vaasassa ei ole ollut erityisen paljon nuorten tekemiä väkivaltarikoksia”, sanoo Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel.

Poliisihallituksen tilaston mukaan nuorten tekemiksi epäillyt pahoinpitely- ja ryöstörikokset ovat kuitenkin lisääntyneet Vaasassa tänä vuonna.

Rikosepäilyjä on tullut poliisin tietoon tammi–lokakuussa enemmän kuin minään muuna vuonna yli kymmeneen vuoteen. Edellinen piikki nuorten rikosepäilyjen määrässä oli vuonna 2009.

Appel huomauttaa, että kaupungissa ei ole ollut esimerkiksi suuria nuorten ryhmiä, jotka tehtailisivat rikoksia.

”Jos jokin sellainen ryhmä on ollut, se on toiminut vain hyvin hetkellisesti”, Appel sanoo.

Appelin mukaan yksi selitys sijoitukselle vertailussa voi olla se, että Vaasan alueeseen kuuluu vain vähän maaseutua, ja kunta on rakenteeltaan kaupunkimainen. Lisäksi lähikunnan nuoria tulee säännöllisesti viettämään aikaansa kaupunkiin.

”Kertookohan vertailun tulos enemmän alueen kuntajaosta kuin rikostilanteesta?” Appel pohtii.

Valtakunnallisesti nuorten tekemiksi epäiltyjen pahoinpitely- ja ryöstörikosten yhteenlaskettu määrä on pitkällä aikavälillä pikemmin vähentynyt kuin lisääntynyt.

Rikosepäilyjä tuli 2000-luvulla poliisin tietoon keskimäärin noin 3 000 vuodessa, kun taas 2010-luvulla vuosittainen määrä oli keskimäärin noin 2 600. Tosin viime vuosina määrä on jälleen kasvanut hieman.

Voit katsoa alla olevasta laskurista, miten alaikäisten tekemäksi epäiltyjen pahoinpitely- ja ryöstörikosten määrät ovat muuttuneet eri kunnissa vuosina 2010–2020.

Vaikka nuorten rikosepäilyt ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet Suomessa, yksittäisissä kunnissa tilanteet voivat vaihdella huomattavasti vuosittain. Joissakin kunnissa rikokset ovat yleistyneet.

Esimerkiksi Espoossa nuorten tekemiksi epäillyt pahoinpitelyt ja ryöstöt lisääntyivät viime vuonna selvästi aiempiin vuosiin verrattuna. Samalla Espoo nousi niiden suurten kaupunkien joukkoon, joissa rikoksia on tullut ilmi eniten nuorten määrään suhteutettuna.

Poliisin mukaan väkivaltaisuudet keskittyvät Espoossa kauppakeskusten ja liikenneasemien liepeille eli paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat ja viettävät aikaansa.

”Kauppakeskuksessa voi viettää aikaa kerralla suuriakin nuorisojoukkoja. Suurin osa heistä käyttäytyy todella hyvin. Pahoinpitelyihin ja ryöstöihin syyllistyneet ovat vähemmistö”, sanoo Länsi-Uudenmaan poliisin komisario Hannu Väänänen.

Valtaosassa tapauksissa myös rikoksen uhri on poliisin mukaan nuori, mutta joissakin tapauksissa teot ovat kohdistuneet aikuisiin.

”On esimerkiksi tapauksia, joissa uhrilta on ryöstetty rahaa tai arvokas puhelin. Toisaalta on myös tapauksia, joissa on ryöstetty limupullo tai sipsipussi. Tekijät eivät välttämättä ymmärrä, että tällaisestakin teosta voi koitua heille ankarat seuraukset, kun teossa on käytetty väkivaltaa tai uhattu sillä”, Väänänen sanoo.

Espoo käy esimerkiksi siitä, että viranomaiset näyttävät voivan vaikuttaa toimillaan ainakin jossain määrin tilanteen kehittymiseen.

Tänä vuonna nuorten tekemiksi epäiltyjen pahoinpitelyjen ja ryöstöjen määrä on jäänyt Espoossa viimevuotista pienemmäksi, joskin se on edelleen aiempia vuosia korkeammalla tasolla.

”Havaitsimme viime vuonna poliisissakin, että nuorten väkivaltarikokset lisääntyivät. Olemme sen jälkeen pyrkineet puuttumaan kehitykseen yhdessä sosiaalitoimen ja koululaitoksen kanssa. Muutamia onnistumisia on tullut, kun nuorten rikoskierteitä on saatu katkaistua”, Väänänen sanoo.

Hänen mukaansa kyse on voinut olla siitä, että viranomaiset ovat keskustelleet nuoren kanssa ja yrittäneet selvittää, miksi hän tekee rikoksia.

”Jos tekojen taustalla on jokin selkeä syy tai este, niin siihen on pyritty vaikuttamaan tukemalla nuorta eri tavoin. Kyse voi olla esimerkiksi nuoren auttamisesta eteenpäin opiskeluissa tai harrastustoiminnassa”, Väänänen sanoo.

Joissakin tapauksissa poliisi on ottanut tavallista kovemmat keinot käyttöön.

”Pyrimme välttämään etenkin nuorten kohdalla viimeiseen asti sitä, että heidän vapauttaan rajoitettaisiin. Äärimmäisissä tapauksissa nuortakin voidaan silti vaatia oikeudessa vangittavaksi, jos se on välttämätöntä rikoskierteen katkaisemiseksi”, Väänänen sanoo.

Rikoksia tekevät kaveriporukat eivät ole Espoossa kovin suuria. Niihin kuuluu yleensä muutamasta vajaaseen kymmeneen nuorta.

Väänäsen mukaan joissakin porukoissa on yksittäisiä johtohahmoja, jotka voivat viedä muitakin nuoria mukanaan rikosten tielle.

”Kun näitä niin sanottuja kellokkaita saadaan ohjattua oikeaan suuntaan, se voi samalla vaikuttaa muihinkin porukan nuoriin.”