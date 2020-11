Tampere Raitio­vaunu ajoi sunnun­taina ensi kertaa Hämeenkadulla ja Pirkankadulla.

Uuden raitiotieverkon vaunujen koeajot jatkuivat sunnuntaina Tampereella, kun raitiovaunu ajoi ensimmäistä kertaa Hämeenkadulla ja Pirkankadulla Pyynikintorin päätepysäkille asti.

Koeajot aloitettiin sunnuntaina, jotta ne olisivat häirinneet muuta liikennettä mahdollisimman vähän. Koeajo keräsi Hämeenkadulle satoja ihmisiä tapahtumaa ihmettelemään.

Uteliaat tamperelaiset kerääntyivät odottamaan uutta raitiovaunua.­

”Kaikki meni hyvin, ja aurinkokin tuli vielä pilvien takaa lopuksi”, iloitsi koeajokoordinaattori Niina Uolamo sunnuntaina iltapäivällä koeajojen jälkeen.

Hämeenkadun ja Pirkankadun ensimmäisissä koeajoissa on tarkoitus testata koko radan ja sen teknisten järjestelmien toimivuus. Koeajoissa testataan muun muassa raiteiden, vaihteiden ja ajolankojen ajettavuutta sekä liikennemerkkien, liikennevalojen ja opastimien näkyvyyttä.

”Vaihteita jouduttiin vähän lennosta säätämään Pyynikillä mutta sekin oli ihan odotettua. Aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti meni”, Uolamo kertoi.

Koeajo suoritettiin hiljaisella kävelyvauhdilla.

”Tarkkailtiin, kuinka vaunu siinä kiskon päällä käyttäytyy ja kuinka virroitin ajolankaan osuu. Ajolankahan on sellaisella siksakilla, ettei se poraisi reikää virroittimen hiileen. Sen pitää kulkeakin pikkaisen siksakkia. Siinä tarkkailtiin, että se osuu oikealle kohdalle virroittimen hiileen.”

Ville Sirkiä ja Petrus Mäki säätivät vaihdetta Pirkankadulla koeajon aikana.­

Raitiovaunujen suosio näyttää lisääntyneen Tampereella sitä mukaa kun raitiotieverkon rakennustyöt ovat edenneet.

Torstaina julkistettiin Tampereen raitiotie -yhtiön teettämä kuluttajatutkimus, jonka mukaan peräti 72 prosenttia tamperelaisista suhtautuu uuteen raitiovaunujärjestelmään myönteisesti tai jonkin verran myönteisesti.

Luku on kymmenen prosenttiyksikköä suurempi kuin vastaavassa tutkimuksessa huhtikuussa 2019.

Tampereen raitiovaunu ajoi ensimmäistä kertaa kaupungin keskustassa sunnuntaina.­

Koeajot jatkuvat nyt parisen viikkoa. Sunnuntaina ajettiin vielä vain yhdellä vaunulla, mutta koeajoja tehdään myös kahdella vaunulla.

Uolamon mukaan testausohjelma jatkuu tämän vaiheen jälkeen siten, että testit jatkuvat Hervannassa Atomipolulla, ja varikolla testataan asetinlaitetta. Vähitellen alkavat liikkua myös liikennöitsijöiden koulutusajot.

Vaunujen valmistaja Škoda Transtech jatkaa vaunutestejään joulukuussa.

Kaikkia rataosuuksiakaan ei ole vielä vastaanotettu. Seuraava vastaanotto on maalis–huhtikuussa.

Liikenteenvalvojat seurasivat kävelyvauhtia kulkenutta uutta raitiovaunua.­

Parhaillaan raitiovaunuliikenteelle etsitään koematkustajia.

”Ensi vuoden tammi–helmikuussa alkavat testit, jotka tehdään rekrytoitujen matkustajien kanssa”, Uolamo sanoo.

”Tavoite on, että 1.4. on valmiudet siihen, että aloitetaan avoin koeliikenne, mikä tarkoittaa sitä, että matkakortilla pääsee matkustamaan. Silloin annetaan jonkinlainen aikataulu, minkä mukaan liikutaan. Silloin se on kaikelle kansalle avoinna.”

Suunnitelmien mukaan Tampereen raitiovaunujen virallinen liikennöinti alkaa 9.8.2021.