Lähes kaikissa Suomea turistikohteena suosivissa maissa on matkustusrajoituksia tai varoituksia Suomeen matkustamisesta.

Suomen ulkoministeriön tuore muistio kertoo karua kieltään siitä, että vaikka Suomi höllentäisi koronaviruksen vuoksi luotuja matkustusrajoituksiaan, se ei välttämättä tarkoittaisi, että Suomeen alkaa tulla suuria määriä matkailijoita.

Ulkoministeriö on valmistellut muistion niistä matkustusrajoituksista, joita on voimassa kymmenessä maassa, joista saapui eniten turisteja Suomeen viime vuonna.

Kaikissa näissä maissa on olemassa eritasoisia matkustusrajoituksia tai varoituksia Suomeen tulosta. Muutamissa maissa kuten Ranskassa, rajoitukset ovat hyvin ehdottomia.

Ulkoministeriön muistiosta on kertonut muun muassa Yle.

Keskustan Lapin piiri vaati sunnuntaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) eroa, koska piirikokouksen mielestä sosiaali- ja terveysministeriö on ajanut matkailulle niin hankalia rajoituksia, että Lapissa koko elinkeino menettää satoja miljoonia liikevaihtoa tänä vuonna.

Suomeen tulee eniten matkailijoita järjestyksessä seuraavista maista: Venäjältä, Saksasta, Britanniasta, Ruotsista, Kiinasta ja Hong Kongista, Ranskasta, Yhdysvalloista, Alankomaista, Virosta ja Japanista.

Seuraavassa on tiivistetty lista näiden maiden omille kansalaisilleen asettamista rajoituksista tai ohjeista Suomen ulkoministeriön listauksen mukaan.

Ulkoministeriön listaus perustuu viime perjantain tilanteeseen. Eri maiden matkustusrajoitukset saattavat muuttua tautitilanteen mukaan nopeastikin, joten lista ei ole välttämättä kattava.

Venäjä

Venäjä on rajoittanut omien kansalaisten lähtöä maasta. On olemassa muutamia maita, jonne venäläiset saavat matkustaa turistina, mutta Suomi ei kuulu näiden maiden joukkoon. Rajoituksista on olemassa eräitä poikkeuksia.

Saksa

Saksan ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Suomeen Suomessa voimassa olevien matkustusrajoituksien ja karanteenisääntöjen vuoksi.

Britannia

Britannian viranomaiset rajoittavat matkustamista Englannista kansallisen sulkutilan aikana (5.11.–2.12.). Kansalaisia kehotetaan pysymään tiukasti kotona. Walesista saa matkustaa pois vain rajatuista syistä. Skotlanti ja Pohjois-Irlanti kehottavat välttämään kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista.

Ruotsi

Ruotsin ulkoministeriö on kehottanut välttämään tarpeettomia matkoja kaikkiin EU-/ETA-Schengen-alueen ja Britannian ulkopuolisiin maihin tammikuun loppuun asti.

Ruotsissa on annettu paikallisia ohjeita, joissa muun muassa kehotetaan välttämään tarpeetonta matkustamista kotimaassa. Maan valtionepidemiologi on myös varoittanut julkisuudessa, että tulossa voi olla maan sisäisiä matkustusrajoituksia etenkin hiihtokohteisiin.

Kiina

Kiina ei ole rajoittanut kansalaisten ulkomaille matkustamista, mutta maan ulkoministeriö ja kansallinen maahanmuuttohallinto ovat suosittaneet vahvasti ulkomaille matkustamisen välttämistä. Suomen ulkoministeriön mukaan Kiinan eräät viranomaistoimet ja muut toimet voitaneen rinnastaa käytännössä matkustusrajoitukseen.

Ranska

Lomamatkat alueelta toiselle tai ulkomaille eivät ole sallittuja. Rajoitukset ovat voimassa ainakin joulukuun alkuun.

Yhdysvallat

Yhdysvallat on jakanut maat neljään luokkaan sen mukaan, suositellaanko maahan matkustamista. Luokat ovat:

1. Noudata normaalia varovaisuutta.

2. Ole tavanomaista varovaisempi.

3. Harkitse matkustamista uudelleen.

4. Älä matkusta.

Suomi kuuluu luokkaan kolme eli harkitse matkustamista uudelleen.

Hollanti

Hollannissa kaikkea ei-välttämätöntä matkustamista, kuten lomamatkustamista suositellaan vahvasti välttämään, ja ulkomaan matkoja ei tulisi varata tammikuun puoleen väliin asti.

Viro

Viro suosittelee välttämään vapaa-ajan matkustamista ulkomaille.

Japani

Japani kehottaa välttämään kaikkea matkustamista EU-maihin, Suomi mukaan lukien.