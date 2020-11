Mielenterveys

Kaksi nuorta aikuista kertoo, miten korona-aika on pahentanut heidän syömishäiriö­oireiluaan – ”Pahinta on ollut yksin jääminen”

Syömishäiriöliiton puheenjohtaja Rasmus Isomaa arvioi, että korona-aika voi hidastaa syömishäiriötä sairastavien paranemisprosessia. ”Korona-aikana ei ole mahdollisuutta harjoitella normaalia elämää tai sosiaalista kanssakäymistä kuten muiden kanssa syömistä.”

Isoin juttu mielenterveydelle on ollut Hanna Korhosen mukaan se, että on jäänyt yksin ajatusten kanssa. ”Sitä ei oikein liiku minnekään, paitsi ehkä ruokakauppaan tai syömään opiskelijaravintolaan. Haluaisin viettää enemmän aikaa yliopiston tiloissa.”­

Pienessä 28 neliön yksiössä olo on usein ahdistunut.

Yksin asuminen ja ajatusten kanssa yksin jääminen oli suurin yksittäinen syy siihen, miksi Hanna Korhosen, 20, oireet pahenivat korona-aikana.

”Kun olet koko ajan yksin, et pysty oikein harhauttamaan itseäsi niistä ajatuksista. Kotona sitä helposti ylianalysoi, syökö liikaa tai käykö liikaa jääkaapilla”, hän sanoo.

Korhonen sairastui syömishäiriöön kaksi vuotta sitten. Hänen virallinen diagnoosinsa on laihuushäiriö, anorexia nervosa.

”Kun epidemia alkoi, olin juuri alkanut kunnolla parantua. Kävin psykofyysisessa fysioterapiassa ja näin säännöllisesti sairaanhoitajaa. Kun korona tuli, fysioterapia loppui kuin seinään ja sairaanhoitajatapaamiset siirtyivät puhelimitse järjestettäviksi.”

”Hoitotapaamisilla oli hyvinvoinnilleni iso merkitys, ja kun ne loppuivat, jäin todella yksin.”

Korona-ajan vaikutusta syömishäiriö­oireiluun ei ole vielä tutkittu.

Anna Keski-Rahkonen­

Se tiedetään jo nyt, että eristys, hoitoaikojen peruminen, opintojen siirtyminen verkkoon ja yleinen ilmassa leijuva ahdistus ja epävarmuus tuntuvat lisänneen monen nuoren ja nuoren aikuisen oireilua, kertoo mielenterveyden professori Anna Keski-Rahkonen Helsingin ylipistosta.

”Kansainvälisissä korona-ajan tutkimuksissa vähintään kolmannes nuorista kuvaa ahdistusta ja noin 15 prosenttia traumaoireita. Vaikein tilanne on heillä, joilla on ennestään mielenterveysongelmia tai muita kuormitustekijöitä elämässä.”

Koska syömisoireiluun liittyy miltei aina mieliala- ja ahdistusoireilua ja monenlaisia muita mielenterveysoireita, ahdistuneen olon lisääntyessä kasvaa myös tarve hallita oloa ahminnalla, syömättömyydellä tai pakonomaisella liikunnalla.

Syömishäiriöliiton puheenjohtaja Rasmus Isomaa painottaa lisäksi korona-ajan arjen erilaisuutta.

”Koronavirus vaikeuttaa palaamista normaaliin arkeen, koska sellaista ei oikein ole. Jos on pitkään taistellut syömishäiriön kanssa, haluaisi muuttaa omilleen ja harjoitella arkea”, Isomaa sanoo.

”Korona-aikana ei ole mahdollisuutta harjoitella normaalia elämää tai sosiaalista kanssakäymistä kuten muiden kanssa syömistä. Se voi hidastaa paranemisprosessia.”

Rasmus Isomaa­

Nuorten haavoittuvuus liittyy usein elämäntilanteeseen, Keski-Rahkonen muistuttaa. Moni nuori aikuinen on opintojen myötä murrosvaiheessa, johon liittyy yksin asuminen.

Elokuussa Korhonen muutti kotikaupungistaan Helsingistä Turkuun, jossa hän aloitti opinnot pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa.

”Onneksi orientaatioviikot järjestettiin lähiopetuksena. Oppiaineeni on sen verran pieni, että sain viikkojen aikana paljon uusia kavereita, ja heistä on tullut syksyn mittaa todella tärkeitä.”

Muuton myötä hoitosuhde katkesi. Korhonen kävi Turussa syksyllä kerran Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:llä, mutta sen jälkeen hoito supistui yhteen kuukausittaiseen videopuheluun.

”En voi sanoa, että se olisi kovin hyvää hoitoa. Puhelussa on vaikea saada kontaktia tai puhua henkilökohtaisista asioista. On helpompaa sanoa, että kaikki on tosi hyvin ja kyllä mä pärjään.”

”Eikä joka päivä ole huono. Välillä vaan tulee tosi pahoja droppeja.”

Korhosella on myös diagnosoitu ADHD, joka tekee hänen syömishäiriö­oireistaan pakonomaisia. ADHD vaikeuttaa keskittymistä koulutehtäviin, eikä se auta, että joku vinkkaa suunnittelemaan kalenterin etukäteen. Kun nukkuu, syö ja työskentelee päivästä toiseen yhdessä samassa tilassa, päivät puuroutuvat.

”Tarvitsisin rutiineja. Että joku sanoisi, että käy koulussa. Vaikka suunnittelen etukäteen etäpäiviäni, unohdan, mitä olen suunnitellut.”

Korhonen kokee, että epidemian aikana asetetut rajoitukset ja suositukset ovat tehneet arjesta raskasta.

”Jos noudattaisin niitä täysin, en tiedä miten selviäisin päivästä toiseen. Se tuntuu pahalta myöntää, mutta korona-aikanakin koen, että oma mielenterveys pitää laittaa kaiken edelle. Pyrin tietenkin olemaan mahdollisimman vastuullinen, enkä käy missään baareissa. Mutta ruokakaupassa kyllä käyn, syön opiskelijaravintolassa ja näen ystäviä. Yritän elää mahdollisimman normaalisti nyt, koska kevät oli niin outoa aikaa.”

”Vaikka aiheesta puhuminen on yleisesti vaikeaa ja aihe on monelle arka, olen sitä mieltä, että kaikesta selviää”, Hanna Korhonen sanoo.­

”Pahinta on ollut yksin jääminen”, sanoo Olivia Kivenmäki, 23.

”Kun kaikki paikat menivät kiinni, ei voinut mennä esimerkiksi kirjastoon tai istumaan kahviloihin.”

Kivenmäki on sairastanut syömishäiriötä kymmenen vuotta. Virallinen diagnoosi on ahmimishäiriö, bulimia nervosa. 26-neliöisessä yksiössä seinät tuntuivat kaatuvan päälle.

”Kyllä voin olla kotona, mutta siitä tulee ahdistunut olo, jos siellä on pakko olla.”

”Yleisestikin saan energiaa kavereiden kanssa ulkona käymisestä. Kun energiaa ei ole, oireilu pahenee”, Kivenmäki sanoo.

Helmikuussa Kivenmäki jäi sairaslomalle. Samalla journalismin opinnot Turun ammattikorkeakoulussa jäivät tauolle.

Kivenmäki oli kaksi kuukautta akuuttipsykiatrian osastolla.

”Osastolla oli kuitenkin ahdistuksen takia todella vaikea olla. Sielläkin tuli koronarajoitukset voimaan, esimerkiksi ruoka annosteltiin etukäteen ja kaikki joutuivat syömään eri aikaan. Pahinta oli se, että läheiset eivät saaneet tulla tapaamaan minua.”

Syömishäiriöliiton Isomaa on myös syömishäiriöihin erikoistuneen pietarsaarelaisen Fredrika-klinikan toiminnanjohtaja ja psykoterapeutti. Klinikalla hoidetaan pääosin 11–30-vuotiaita.

Isomaa kertoo, että koronaviruskevään jälkeen klinikalle tuli tavallista enemmän lähetteitä. Nyt syksyllä määrä on tasaantunut.

”Mutta johtuuko se siitä, että syömishäiriöt ovat lisääntyneet vai siitä, että perheissä niitä on huomattu enemmän, sitä ei voi vielä sanoa.”

Yleisesti hoidon saatavuus on epidemian aikana ollut hänen mielestään ”ihan ok”.

” Lähiopetus toi päivään muutakin sisältöä kuin syömishäiriöoireilua.

Kun Kivenmäki pääsi huhtikuussa osastolta kotiin, syömishäiriöoireilu paheni.

”Kevään ajan olo oli aika yksinäinen. Kesällä koronatilanne helpotti, ja olo myös, kun pääsin näkemään kavereita ja läheisiä. He ovat olleet kyllä todella iso apu korona-aikana.”

Keväällä uutisoitiin muun muassa kotivaran tärkeydestä ja siitä, että kaupassa kannattaa käydä harvemmin ja ostaa kerralla isompia määriä ruokaa. Kivenmäestä ohjeistukset ovat tuntuneet ikävältä.

”Minun on vaikea pitää ruokaa kotona. Jos ruokaa on, syön ja oksennan sen. Jos tekisin viikon ostokset kerralla, söisin ne. Vähän tässä on tullut sellainen olo, että on huonompi ihminen, kun joutuu käymään kaupassa joka päivä.”

Elokuussa Kivenmäki jatkoi opintojaan. Osa kursseista järjestettiin lähiopetuksena.

”Se auttoi todella paljon, kun päivään tuli muutakin sisältöä kuin syömishäiriöoireilu. Teki myös hyvää nähdä muita ihmisiä. Kun pukeutui ja lähti kotoa, tuntui siltä, että on tehnyt jotain järkevää päivän aikana.”

Syksyn mittaa kurssit palasivat etäopetukseksi. Kivenmäki keskittyy nyt vain pakollisiin kursseihin. Hän on aikatauluttanut opintojaan Nuorten Ystävät -kansalaisjärjestön tukihenkilöiden avulla.

”Pystyn opiskelemaan etänä, kunhan en ota liikaa kursseja ja saan tukea. Kotona on yhä vaikea syödä ja syömishäiriöoireilu on ollut syksyllä jokapäiväistä.”

Kivenmäki on ollut yli vuoden Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) syömishäiriöyksikön avopuolen asiakas. Ennen korona-aikaa hän kävi kerran viikossa syömässä yksikössä, kesästä alkaen hän on käynyt kahdesti viikossa.

”On ollut tärkeää, ettei apu ole jäänyt vain puhelimen päähän.”

Epidemian kokonaisvaikutus saattaa näkyä kunnolla vasta vuoden tai parin päästä, arvioi Rasmus Isomaa.

”Pelkkää käyntien määrää tarkastelemalla tähän ei vastausta saada, sillä voi olla niin, että korona-aikana käynnit ovat vähentyneet, vaikka ongelmien määrä on kasvanut”, hän sanoo.

”Esimerkiksi meillä käyntejä tulee olemaan tänä vuonna lukumääräisesti vähemmän, koska aikoja peruuntuu lievien flunssaoireiden takia.”

Helsingin ylipiston Anna Keski-Rahkonen uskoo, että korona-aika lisää erityisesti nuorten naisten mielenterveysoireilua.

”Nuoret naiset edustavat aloja, joihin on kohdistunut suuri irtisanomispaine tai ensi linjan työvastuu.”

Nuoria naisia toimii paljon myynti-, ravintola- ja kauneus- ja hyvinvointialan ja matkailualan tehtävissä, yksinyrittäjinä sekä sote- ja opetusaloilla.

”Hoitoon hakeutuminen tapahtuu yleensä viiveellä ja hoidon saatavuus tuntuu olevan monille tällä hetkellä haastavaa.”