Anna Tommolan Haamusärky-romaanin arvostelu ilmestyi 16. marraskuuta sivulla B 3. Otsikosta sai käsityksen, että kyse on esikoisteoksesta. Haamusärky on Tommolan esikoisromaani, mutta häneltä on ilmestynyt vuonna 2011 novellikokoelma Seitsemäs käsiala ja muita kertomuksia.