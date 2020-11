Yliopistot

Vertailu listaa 300 liikuntatieteiden alan yliopistoyksikköä ympäri maailmaa.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on noussut yhdeksänneksi maineikkaalla Shanghai Ranking -listalla. Listalla on 300 liikuntatieteiden alan yksikköä yliopistoista ympäri maailman.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan sijoitus on tutkimuksesta vastaavan varadekaanin, professori Sarianna Sipilän mukaan erittäin hyvä uutinen, vaikka nousu oli odotettavissa. Sipilän mukaan tiedekunta on pyrkinyt tietoisesti nostamaan tieteellisen tutkimuksen tasoa ja laatua.

”Olemme entistä systemaattisemmin pitäneet huolta, että tiedekuntamme näkyy. Lisäksi meillä on aiempaa enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja meidän tutkimuksiamme on myös julkaistu kansainvälisissä julkaisuissa”, Sipilä kertoo.

Kolmensadan parhaan liikuntatieteellisen alan yliopiston järjestys perustuu julkaisujen ja viittausten määrään sekä artikkeleihin kansainvälisissä julkaisuissa. Ensimmäiselle sijalle pääsi Kööpenhaminan yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Julkaisutiedot on kerätty Web of Science -tietokannasta viiden vuoden ajalta. Tämän vuoden top 300 -listalla on 285 yliopistoa, joilla on liikuntatieteiden alan yksikkö, ja 15 yliopistoa, jotka keskittyvät kokonaan liikuntatieteisiin.

Shanghai Ranking julkaisi liikuntatieteiden alan yksiköiden listauksen ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin tiedekunnan sijoitus oli 40. Vuonna 2017 tiedekunta oli listan sijalla 36, ja vuonna 2018 sijoitus oli 29:s. Viime vuonna vertailua ei julkistettu.

Sipilän mukaan tiedekunnan tavoite on olla maailman viiden parhaan joukossa vuonna 2030.

”Suunta on ehdottomasti oikea.”

Shanghain vertailu on yksi maailmanlaajuisista yliopistolistauksista. Yliopistojen vuoden 2020 kokonaisvertailu julkaistiin elokuussa. Parhaiten suomalaisista sijoittui Helsingin yliopisto sijalle 74. Jyväskylän yliopisto sijoittui kokonaisuudessaan sijoille 701–800.