Useat lauluryhmäläiset ovat kertoneet poliisille huomanneen linja-auton kuljettajan ajotyylissä epävarmuutta. Matkanjärjestäjänä toiminut matkustaja oli matkan aikana päättänyt pyytää uutta kuljettajaa kotimatkalle.

Usea Kuopion turmabussin matkustaja kertoo huolestuneensa kuljettajan ajotavasta jo kauan ennen tuhoisaa kolaria.

Elokuussa 2018 ryhmä ruotsinsuomalaisia lähti Kalixista viikonloppureissulle kohti Kuopion kylpylähotelli Rauhalahtea. Tilauslinja-auton kyydissä oli 21 Kalixin laulukerholaista ja bussin kuljettaja.

Puoli kolmelta linja-auto suistui moottoritien poistumisrampin päässä olevalta sillalta kaiteen läpi junaraiteelle. Neljä ihmistä kuoli ja useat loukkaantuivat onnettomuudessa.

Tapauksen käsittely alkoi maanantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Linja-autonkuljettajaa syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja 13 törkeästä vammantuottamuksesta.

Julkiseksi tulleen poliisin tekemän esitutkinnan mukaan monet auton kyydissä olleista olivat tunteneet matkan aikana epävarmuutta kuljettajan ajo-otteista.

Useampi kyydissä ollut on kuvaillut poliisille kuljettajan ajaneen kovaa vauhtia koko ajan. Eräs matkustajista on kuulusteluiden mukaan viimeisen taukopaikan jälkeen huutanut kuskille ja pyytänyt tätä hiljentämään.

Kuljettajan mukaan auton jarrut pettivät onnettomuustilanteessa. Onnettomuustutkintakeskuksen tekemän selvityksen mukaan linja-autosta ei löytynyt teknistä vikaa, joka olisi ollut turman syynä.

Raiteille pudonnut bussin takaosa murskaantui pahoin. Kuvassa bussia ollaan nostamassa pois.­

Linja-auto lähti matkaan ajopiirturin mukaan seitsemältä aamulla Kalixista. Matkustajat kuvailevat matkan kulkua tasaiseksi Ruotsista lähdettäessä.

Ensimmäinen tauko pidettiin Tupoksen ABC-huoltoasemalla kymmenen aikaan aamulla. Pysähdyksen jälkeen useampi matkustaja kertoi huomanneensa kuskin ajotyylissä huolestuttavia piirteitä.

”Hän ajoi ilmeisesti melko lähellä keskiviivaa, sillä vastaantulevat autot sivuuttivat meidät todella läheltä. Lisäksi kuljettaja ajoi ilmeisesti vähän väliä reunaviivojen päällä, sillä kuulin monta kertaa tärinää, joka aiheutuu reunaviivojen päälle ajamisesta. Mielestäni kuljettaja ajoi myös melko kovaa vauhtia”, eräs kyydissä olleista kertoo esitutkinnassa.

Monet kyydissä olleet kuvailivat kuljettajan ajotyyliä seilaavaksi ja epävarmaksi.

”Heti alkumatkasta kuljettajan ajaminen oli jollakin tapaa epävarman oloista. Matka jatkui, samoin jatkui kuljettajan epävarmanoloinen ajo. Minua ihan pelotti hänen kyydissään.”

Matkustajat olivat keskenään puhuneet kuskin voinnista. Matkanjärjestäjänä toiminut mies kävi kysymässä kuskilta, onko tällä kaikki hyvin, johon kuljettaja on vakuutellut kaiken olevan kunnossa.

Myös bussin etuosa vaurioitui pahoin.­

Kyydissä olleet kertovat ohitustilanteista, joissa kuljettaja on tehnyt nopeita liikkeitä ja ajanut hyvin lähellä edellä olevia kulkuneuvoja.

Poliisi on kuullut myös todistajaa, joka oli ajamassa moottoritiellä kohti Kuopiota.

”Jossakin Kasurilan Shellin ja Kehvon välillä tavoitin linja-auton, joka lähti edestäni ohittamaan isoa yhdistelmää tai kuorma-autoa. Ohitustilanteessa linja-auton kuljettaja näytti tekevän jonkinlaisen äkkiliikkeen. Bussi ajautui vasemman ajokaistan vasempaan laitaan yli reunaviivan pientareelle. Pientareelta nousi pöly, ja bussi huojui.”

Poliisi on kuullut myös toista autoilijaa, joka kertoo nähneensä samantyylisiä ohitustilanteita. Todistajan mukaan näytti siltä, ettei kuski hahmota ajoneuvon paikkaa tiellä.

Linja-auton kuljettaja kertoo poliisille nukkuneensa hyvät yöunet ennen ajomatkaa ja tunteneensa olonsa muutenkin hyväksi.

”Minulla oli koko matkan aikana normaali olo. En tuntenut väsymystä kuin vasta sairaalassa. Minulla oli Cola Light -pullo mukana koko ajan ja siitä join.”

Kuljettaja kiistää kuulusteluissa ajaneensa ylinopeutta tai seilanneensa kaistoilla, kuten osa matkustajista on kertonut.

Esitutkinnan mukaan kuljettaja ei ole kuullut matkustajien esittämää kritiikkiä hänen ajotyylistään matkan aikana.

”En kuullut, että matkustajat olisivat kritisoineet minun ajoa. Päinvastoin. Joku mies kehui minua ja matkanjärjestäjää. Matkanjohtaja saattoi jossain vaiheessa kysyä minun vointiani, mutta en muista varmaksi. Kukaan ei puuttunut ajamiseeni.”

Kuulusteluiden mukaan matkustajat olivat toivoneet vauhdin hidastamista ajon aikana. Matkanjärjestäjä oli sanonut soittavansa bussiyhtiöön ja toivovansa uutta kuljettajaa kotimatkalle.

”Kuulin, että nämä miehet olivat jo päättäneet, että sama kuljettaja ei enää aja meitä takaisin Kuopiosta.”

Kaikki turmassa kuolleet istuivat bussin takaosassa.­

Puoli kolmen aikaan iltapäivällä linja-auto nousi poistumisrampille huomattavassa vauhdissa.

Poliisin tekemän teknisen tutkimuksen mukaan linja-auton ajonopeus on ollut noin minuuttia ennen törmäystä 92 kilometriä tunnissa, josta nopeus on hidastunut 84 kilometriin tunnissa.

Törmäyksiin viittaavat jäljet ovat piirtyneet ajopiirturiin 51–43 kilometrin tuntivauhdeissa. Suurin törmäysjälki on kohdalla, jolla ajonopeus oli 40 kilometriä tunnissa. Tämä on todennäköisesti hetki jolloin auto putosi raiteille.

Linja-auto törmäsi ensin väistöliikkeiden jälkeen punaisissa valoissa seisseisiin henkilöautoihin. Tämän jälkeen auto ajautui liikenteenjakajaan ja siitä edelleen kohti kaidetta ja alas kiskoille.

Monen matkustajan kertomuksen mukaan auton vauhti tuntui kiihtyvän moottoritien rampilla hetkeä ennen kuin se törmäsi liikennevaloissa olleisiin autoihin.

Piirturiin on jäänyt jälki kiihdytyksestä 60 kilometriin tunnissa. Tämän jälkeen vauhti hidastuu törmäykseen saakka.

Yksi matkustajista kuvailee hetkeä ennen törmäystä kuulustelupöytäkirjassa: ”Siinä vaiheessa tuli yhtäkkiä aivan hiljaista parin kolmen sekunnin ajaksi. Tämä aika käsittää sen kun auto lentää kaiteen läpi ja osuu keulallaan kallioon. Tätä ennen bussissa oli kuitenkin kova huuto ja paniikki.”

”Tuon hiljaisen hetken aikana kukaan ei sanonut mitään. Kaikki olivat täysin hiljaa. Linja-autokaan ei pitänyt ääntä. Hiljainen hetki kesti siihen saakka kunnes bussin keula osui kallioon ja tämän jälkeen perä tuli myös maahan.”

Kuljettajan mukaan hän yritti jarruttaa rampille tullessaan, mutta auton jarrut eivät toimineet.

”Jarrupolkimen taakse on saattanut mennä joku este, joka on estänyt minun jarruttamiseni.”

Teknisen tutkimuksen mukaan ajoneuvon jarrut ovat olleet kunnossa, mutta niissä on ollut puutteita. Poliisin pöytäkirjan mukaan ne eivät olisi läpäisseet katsastusta.

Poliisi on myös kysynyt, mistä turma kuljettajan mielestä johtui.

”Olen tätä pohtinut. Minun vikaani tässä on mielestäni se, että en ole tarpeeksi paljon tiputtanut nopeutta koko matkalla ramppia ylös.”

Kuljettajan vastauksesta on salattu osa. Salatussa osassa viitataan ilmeisesti hänen pitkäaikaissairauteensa. Sillä on kuljettajan mukaan ollut osuutta asiaan.

”Ilman tätä olisin varmasti saanut auton jarrutettua ihan normaalisti.”

Kuljettajan takana ollut matkustaja kertoo, että hetkeä ennen tippumista kuljettaja oli kääntynyt heitä kohden ja huutanut jarrujen pettäneen.

Poliisi on kuulusteluissa kysynyt matkustajilta, tunsivatko he jarrutusta ennen törmäyksiä. Useimmat eivät ole kertoneet huomanneensa jarrutusta, vaan auto on päinvastoin kiihdyttänyt.

”En tuntenut missään vaiheessa minkäänlaista jarrutusta eikä ilmajarrujen ääntä ei kuulunut”, eräs matkustajista kertoo.

Maanantaina alkaneessa oikeudenkäynnissä käydään läpi sitä, onko bussinkuljettajan terveydentila ja vireystila vaikuttanut onnettomuuteen. Ja sitä, aiheutuiko onnettomuus kuljettajan tuottamuksesta ja onko tuottamus ollut törkeää.

Syyttäjän mukaan turma johtui linja-auton kuljettajan törkeästä huolimattomuudesta.

Kuljettajan näkemyksen mukaan turmaan ovat vaikuttaneet liikenneolosuhteet, kuten rampin lyhyys, nopeusrajoitusta ilmaisevien liikennemerkkien puute, moottoritien ja rampin väliin kasvanut puusto ja auringonpaisteen aiheuttama häikäisy.

Kuljettaja kiistää syyllistyneensä asiassa törkeisiin rikoksiin. Hän myöntää syyllistyneensä perusmuotoiseen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen sekä perusmuotoisiin kuolemantuottamuksiin ja vammantuottamuksiin.