Uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuussa, jolloin talvirenkaisiin vaihtamisen tarkka takaraja 1. joulukuuta poistui. Autoissa on kuitenkin oltava talvirenkaat jo marraskuussa, jos kelit sitä vaativat.

Lumisateet saattavat saapua loppuviikosta eteläiseen Suomeen, joten talvirenkaat on syytä vaihtaa autoon hyvissä ajoin.­

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuussa. Uuden lain mukaan velvollisuus käyttää talvirenkaita ulottuu marraskuun alusta maaliskuun loppuun silloin, kun keli sitä edellyttää. Ennen lakiuudistusta talvirenkaita piti käyttää talvikuukausien ajan, joulukuun alusta helmikuun loppuun, oli keli millainen hyvänsä.

Syksy on ollut poikkeuksellisen lämmin, mutta tällä viikolla kelit voivat Etelä-Suomessakin muuttua nopeasti talviseen suuntaan. Ilmatieteen laitos varoittaa lumisateen mahdollisuudesta perjantaina pitkin Suomea aina pääkaupunkiseudulle ja länsirannikolle saakka.

Jos ennusteet toteutuvat, tulee autoilijoilla olla talvirenkaat alla jo tällä viikolla.

Talvi yllätti autoilijat on kaikille suomalaisille tuttu lause alkutalvesta.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen sanoo, että lause pitää paikkaansa, vaikka se kulunut onkin.

”Yleensä kolareita sattuu eniten juuri kun ollaan nollan molemmin puolin”, hän kertoo.

”Silloin kun on 15 senttiä lunta maassa tai kunnon jäinen talvikeli, ihmiset osaavat sopeuttaa oman ajamisensa paremmin. Kaikki tietävät, että on liukasta. Nyt kun talvi alkaa, on tottumattomuutta liukkauteen ja kesärenkaita alla.”

Uuden tieliikennelain tarkoitus talvirenkaiden käytön osalta on muuttaa renkaidenvaihdon ajankohtaa joustavammaksi. Säätilat pohjoisessa ja etelässä ovat usein hyvin erilaisia, minkä vuoksi talvirenkaiden käytön tarpeellisuus vaihtelee alueittain.

Joustavuuden ja vapauden mukana tulee kuitenkin vastuu, muistuttaa Heiskanen.

”Tämä uusi laki vaatii entistä enemmän ihmisiltä kykyä tarkkailla säätiedotuksia ja säätä aamulla. Tarpeen tullen täytyy olla vaikka lähtemättä liikenteeseen autolla, jos on kesärenkaat alla ja olosuhteet ovat talviset.”

Vakuutusyhtiö If teetti loka–marraskuussa Nasta haaste -kyselyn, johon vastasi noin 20 000 autoilijaa. Kyselyssä kartoitettiin autoilijoiden suunnitelmia talvirenkaiden vaihtamisesta.

Kyselyssä selvisi, että joka viides Uudellamaalla tai Varsinais-Suomessa asuva autoilija kertoo vaihtavansa renkaat tänä vuonna tavanomaista myöhemmin. Samoin vastasi lähes yhtä moni Satakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa.

Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen muistuttaa yhtiön tiedotteessa, että renkaiden vaihtoa ei kuitenkaan kannata viivytellä liian kauan, jotta talvikelit eivät pääse yllättämään ja vaihtopisteet ruuhkaudu.

”Turvallisin ja vaivattomin ratkaisu on pitää autossa nasta- tai kitkarenkaat alla koko tavanomaisen talvikauden ajan.”, sanoo Virtanen.

Jos rengasvalinta on selkeästi väärä keliin nähden, eivät vakuutusyhtiöt välttämättä korvaa aiheutuneita vaurioita täysimääräisesti.

Uuden tieliikennelain myötä talvirenkaat tulee vaihtaa autoihin silloin, kun sääolosuhteet sitä edellyttävät. Kuva Helsingin Fallkullasta lokakuussa 2020.­

Liikenneturvan Heiskanen pitää huolestuttavana sitä, jos ihmiset ovat jo päättäneet vaihtaa autoonsa talvirenkaat vasta myöhemmin. Uuden lain ja turvallisuuden kannalta olennaista on juuri se, että ihmiset vaihtavat renkaat silloin, kun keli sitä vaatii.

Laki kuitenkin avaa mahdollisuuksia uudenlaisiin järjestelyihin perheissä, joissa on useampi auto.

”Jos on mahdollista laittaa vaikka perheen toiseen autoon jo talvirenkaat alle”, ehdottaa Heiskanen.

Lisäksi toimiva vaihtoehto voi olla vaihtaa toiseen autoon kitkarenkaat nastarenkaiden sijaan. Kitkarenkaissa ei ole nastoja, joten ne kuluttavat teitä vähemmän ja eivät aiheuta niin suurta melua kuin nastarenkaat. Heiskasen mukaan ne ovat hyvä valinta erityisesti eteläisessä Suomessa pitkällekin talveen.

”Kitkarenkailla pärjää, jos autossa on ajovakauden hallinta ja kuljettaja osaa ennakoida. Pahimmilla pääkallokeleillä ennakointitaitoon lukeutuu myös auton jättäminen kotipihaan”, sanoo Heiskanen.

Helsingin Rengashotelli oy:n toimitusjohtaja Marko Takalo on huomannut eron aiempiin vuosiin verrattuna.

”Kyllä meillä selkeästi on viivästynyt renkaidenvaihtoaika”, hän sanoo.

Aiemmin Takalon mukaan renkaidenvaihdossa on näkynyt selkeä ruuhkapiikki marraskuun lopussa, kun laki on velvoittanut talvirenkaiden käyttöön 1. joulukuuta alkaen.

Takalo kertoo, että joillekin Rengashotellin asiakkaille uusi laki on vielä hieman epäselvä sen suhteen, milloin renkaat täytyy tarkalleen ottaen olla vaihdettu.

Myös Rengas Turku oy:n toimitusjohtaja Marko Rantanen on huomannut, että renkaidenvaihtosesonki on tänä vuonna myöhässä. Lakimuutoksen lisäksi talvirenkaiden vaihtoa on viivyttänyt poikkeuksellisen lämmin syksy.

”Luulen, että se on tämä yhteiskombo: tieliikennelain muutos ja tämä ilma”, sanoo Rantanen.

Rantasen mukaan Etelä-Suomessa ei pitäisi ajatella, että lumeton talvi tarkoittaa sitä, ettei talvirenkaita tarvittaisi. Vaikka ei olisi lunta, voivat tiet silti olla erittäin liukkaat. Viime talvi oli Turun seudulla vähäluminen, mutta kelien puolesta petollinen.

”Viime talvi oli melkein kelien puolesta pahempi kuin edellistalvi.”

Helsingin Rengaspalvelun yrittäjä Niklas Lundqvist ei usko lakimuutoksen vaikuttaneen merkittävästi renkaidenvaihtokauteen.

”Ollut niin lämmintä tämä syksy, se vaikuttaa paljon enemmän”, sanoo Lundqvist.

Lundqvistin mukaan tähän mennessä noin puolet yrityksen asiakkaista on vaihtanut autoihinsa talvirenkaat. Tällä viikolla Rengaspalvelun puhelin on Lundqvistin mukaan soinut erittäin ahkerasti viikonlopun säätiedotteen vuoksi.

Lundqvist kertoo, että monet Rengashotellin asiakkaat ovat viime vuosina vaihtaneet renkaansa nastarenkaista kitkarenkaisiin. Niitä Lundqvist pitää hyvänä valintana vähälumisella pääkaupunkiseudulla.

Ifin talvirengaskyselyssä kävi myös ilmi, että kitkarenkaiden käyttö on Suomessa yleisintä Uudellamaalla, jossa 29 prosenttia autoilijoista on valinnut nastarenkaiden sijaan kitkarenkaat. Suomen keskiarvo on 18 prosenttia.