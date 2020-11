Tulli on tarkastanut tänä vuonna 200 lähetystä, jotka ovat sisältäneet yhteensä 700 000 litraa alkoholijuomia.

Tulli tutkii yli kymmentä netin kautta alkoholia suomalaisille myyvää firmaa ja epäilee niitä mahdollisesti alkoholirikoksista ja veropetoksista.

Jos asia etenee syyttäjälle ja tuomioistuimeen, siitä voi tulla olennainen ennakkotapaus.

Tutkintapyyntöjä firmoista on aiemmin syksyllä tehnyt Valvira, joka on halunnut suitsia villinä rehottavaa alkoholin nettimyyntiä.

Nettimyyntiä on lisännyt tänä vuonna myös korona-aika, koska mahdollisuus hakea suuria alkoholilasteja varsinkin Baltian maista on ollut paljon aiempaa hankalampaa.

Netistä ei ole vaikea löytää erilaisia firmoja, jotka toimittavat tilaajan kotiovelle asti erilaista mietoa ja väkevää alkoholia, joka on selvästi halvempaa kuin kaupassa ja Alkossa. Esimerkiksi 24 tölkkiä sisältävä olutlaatikko voi maksaa alle kympin ja lonkerolaatikko alle pari kymppiä.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen vahvistaa, että Tullissa on asiaan liittyviä tutkintapyyntöjä. Sinkkonen ei kommentoi asiaa muuten kuin toteamalla, että tutkinta on alkamassa.

”Asiaan liittyvät rikosnimikkeet selviävät varsinaisen esitutkinnan alettua”, Sinkkonen kertoo.

Suomenkielisen tarjonnan perusteella voi päätellä, että eri nettifirmat myyvät Suomeen paljonkin halpaa alkoholia.

Tarkkoja lukuja ei ole, mutta tulli on esimerkiksi tämän vuoden aikana tarkastanut noin 200 verkkokaupasta tilattua alkoholilähetystä, mikä tarkoittaa noin 700 000 litraa alkoholijuomia. Yhdessä lähetyksessä, eli vaikkapa rekka-autollisessa alkoholia, voi olla satoja suomalaisia vastaanottajia.

Nettikaupassa on kaksi olennaista termiä: etämyynti ja etäosto. Etämyynnissä veroista on vastuussa myyjä, etäostossa ostaja. Suurin osa lähetyksistä on etämyyntiä, kertoo tulliylitarkastaja Anna Kallio.

Ostajan kannalta tilanne on hieman epäselvä. Asiakas ei usein tilatessaan voi tietää, onko myyjä hoitanut verovelvoitteensa.

Toisaalta moni ei siitä välttämättä ole kiinnostunutkaan, koska asiakasta saattaa motivoida ennemmin halpa hinta ja nopea sekä kätevä toimitus kotiovelle asti.

Suuri osa lähetyksistä liikkuu asiakkaan ja myyjän kannalta ”häiriöttä” eli ilman, että tulli ja sitä kautta verottaja siihen puuttuu.

Kallion mukaan on mahdotonta arvioida, millainen todennäköisyys on siihen, että tilaus joutuu tarkastukseen.

”Useinkaan myyjän sivuilta ei käy ilmi, kuka on milloinkin verovelvollinen. Asiakas ei voi tietää, ellei hän itse järjestä kuljetusta, jolloin kyseessä on etäosto. Silloin hän on veroista vastuussa”, Kallio sanoo.

Ulkomaisesta verkkokaupasta tilatessa on vaikea tietää, onko etämyyjä maksanut verot Suomeen.

”Jos asiakas tilaa alkoholia ulkomaisesta verkkokaupasta, joka toimittaa sen tai käyttää myyjän järjestämää kuljetusliikettä, se on etämyyntiä. Silloin vastaanottaja ei voi tietää, onko etämyyjä maksanut verot Suomeen. Käytännössä asiakas on hyvin pienen tiedon varassa.”

Kallion mukaan hyvin halvoista hinnoista voi päätellä jotakin verojen maksusta. Jos myyjä huolehtisi valmisteverojen maksusta Suomeen, hinnat eivät todennäköisesti olisi niin halpoja kuin ne nyt ovat.

”Kun alkoholilähetyksiä tulee, paketeista ei pysty päättelemään, onko se etämyyntiä vai etäostoa eli kuka veroista on vastuussa. Meidän tehtäväksi jää se, että toimitamme lähetyksen tiedot verohallinnolle ja se tekee veroharkinnan, kumpaa se on ja ketä pitää verottaa.”

Verohallintoa Tullin tekemät ilmoitukset sekä verotuspäätökset työllistävät koko ajan enemmän ja ilmiön synnyttämä niin sanottu verovaje on sen mukaan korona-ajan vuoksi kasvussa. Verohallinto aikoo ensi vuonna valvoa alkoholin nettimyyntiä aiempaa tarkemmin.

”Alkoholia ulkomailta tilatessa on hyvä muistaa, että joko ostajan tai myyjän on maksettava vero, verotonta tilaaminen ei ole koskaan”, kertoo Verohallinnon valvontapäällikkö Saija Taipale.

Tilanne on siis hankala kaikkien osalta – ja on ollut sitä jo vuosia.

”Kokonaisuudessaan tilanne on edelleen epäselvä. Olisi enemmän kuin tervetullutta saada tähän jokin selvyys, jotta kaikki toimijat, eli asiakkaat, myyjät ja viranomaiset tietäisivät, mikä on sallittua ja mikä ei”, sanoo Kallio.

Valviran tekemät tutkintapyynnöt kertovat samasta huolesta. Se haluaa nyt linjauksen oikeudesta siitä, voivatko ulkomaiset firmat myydä alkoholia suomalaisille niin, että yritykset myös ovat osaltaan mukana kuljetuksessa, maahantuonnissa ja tuotteen luovutuksessa ostajalle Suomessa.

Uudet tutkintapyynnöt eroavat edellisistä nettikauppaa koskeneista oikeusprosesseista juuri tämän yhteistyön takia.

”Tilanne on johtanut siihen, että teimme tutkintapyynnöt, jotka tulli otti tutkittavakseen”, sanoo Valviran lupaosaston johtaja Jussi Holmalahti.

Valvira haluaisi päästä tilanteeseen, jossa sen ei itse pidä ohjeistaa ostajia, vaan säädökset olisivat riittävän selkeitä. Lakimuutosta ei ole Holmalahden mukaan näköpiirissä.