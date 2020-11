Oikeudenkäynnit

Käräjäoikeuden tuomion mukaan miesten havittelema rikoshyöty oli miljoonia euroja.

Pohjanmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa Nordeaan ja sen asiakkaisiin kohdistuneessa rikoskokonaisuudessa.

Rikossarja käynnistyi kesällä 2019. Nordean silloinen työntekijä tunkeutui pankin asiakashallintajärjestelmään. Järjestelmän avulla tekijät pääsivät käsiksi pankkitileihin ja siirsivät eräältä asiakkaalta yli 670 000 euroa omassa hallinnassaan olleille tileille.

Oikeus tuomitsi vuonna 1992 syntyneen Nordean entisen työntekijän Sebastian Joni Ilari Karikon kolmen vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin törkeä maksuvälinepetos, törkeä tietomurto ja kahdeksan lievempää rikosta.

Vuonna 1993 syntynyt mies tuomittiin kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä maksuvälinepetoksesta ja neljästä lievemmästä rikoksesta.

Tuomittujen tulee lisäksi maksaa Nordealle vahingonkorvauksina yli 276 000 euroa viivästyskorkoineen.

Kolmannen syytetyn syytteet oikeus hylkäsi näytön puutteen vuoksi.

Vakavimman rikoksen, eli törkeän maksuvälinepetoksen, tekotapa on ollut käräjäoikeuden mukaan erityisen suunnitelmallinen.

Tekijät olivat muun muassa luoneet ja aktivoineet pankin asiakkaalle uuden tunnuslukusovelluksen päästäkseen tilille. Jotta tunnuslukusovellusten aktivointi onnistui, tekijät vaihtoivat asiakastietoihin omat puhelinnumeronsa asiakkaiden numeroiden tilalle.

Päätekijä, eli Karikko, työskenteli Nordean Vaasan toimipisteessä palveluneuvojana vuodesta 2018 lähtien. Palveluneuvojilla on pääsy asiakashallintajärjestelmään ja asiakkaiden tietoihin, joita voi käyttää vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.

Käräjäoikeus piti päätekijän tekoja erityisen moitittavina ja tekoa törkeänä. Tuomittu muun muassa selvitti pankin työntekijöiden salasanoja tekoa varten hankitun näppäilytallentimen avulla. Hän myös varasti erään pankin työntekijän tietokoneen.

Oikeus piti erityisen moitittavana sitä, että tekijä on pyrkinyt lavastamaan Nordean työntekijöitä rikoksentekijöiksi.

Tekijät saivat tuomiot myös suunnitteilla olevista maksuvälinepetoksista, joita varten he olivat hankkineet lukuisten asiakkaiden verkkopankkitunnuksia käyttöönsä. Tavoiteltu rikoshyöty oli miljoonia euroja.

Näistä syistä oikeus katsoi, että päätekijän rangaistuksen tuli olla keskimääräistä ankarampi.

Toisella tuomitulla on taustallaan useita aiempia tuomioita omaisuusrikoksista. Oikeuden mukaan mies oli rikoksen tutkinnan aikaan pakoillut ulkomailla edellisten tuomioidensa täytäntöönpanoa. Hän oli kuitenkin saapunut Suomeen selvittämään tätä kokonaisuutta, ja käräjäoikeus näki tämän lievennysperusteena hänen tuomiolleen.

Nordea vaati, että tuomitut velvoitetaan korvaamaan pankin oikeudenkäyntikuluja yli 200 000 euron arvosta. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi kohtuulliseksi korvaussumman olevan selvästi pienempi, noin 70 000 euroa.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan käsitelty asia on ollut laadultaan poikkeuksellinen ja sen selvittäminen on ollut työlästä. Oikeus kuitenkin katsoo, että vajaa kolmannes Nordean avustajan ajankäytöstä on liittynyt salassapitovaatimuksiin.

Nordea vaati alunperin, että tapauksen koko esitutkinta-aineisto ja pääosa asiakirjoista määrätään salassa pidettäväksi ja että oikeuden käsittely toimitetaan suljetuin ovin. Nordean vaatimus salassapidosta hylättiin oikeudessa.

Oikeudenkäyntikulujen lisäksi tuomitut joutuvat maksamaan vahingonkorvauksia yli 200 000 euron arvosta. Tätä korvaussummaa tuomitut eivät kyseenalaistaneet.