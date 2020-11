THL: Yli jääviä rokotteita voidaan siirtää kunnasta toiseen, mutta alueellisesti halutaan varmasti pitää ensi sijassa huoli siitä, että oma alue tulee katetuksi.

Vaasan kaupunki keskeyttää kauden influenssarokotusten antamisen ensi viikon maanantaista alkaen.

Rokotteiden antaminen keskeytettiin, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti 13. marraskuuta, ettei Vaxigrip Tetra -influenssarokotetta ole enää saatavilla, kertoo Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

”Meillä jo olevat erät riittävät vielä tämän viikon, mutta ensi viikolle myönnetyt ajat jouduttiin perumaan ja ajanvaraus sulkemaan.”

Kaukorannan mukaan suurin osa riskiryhmäläisistä ennätti saada rokotteen ja vain noin 100–200 ihmistä jäi ilman.

Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa taataan maksuton influenssarokotus riskiryhmäläisille ja heidän lähipiirilleen. Yksityisillä terveysasemilla influenssarokotteet varattiin loppuun marraskuun alussa.

”Rokotteita ei valitettavasti enää ole”, sanoo Terveystalon ylilääkäri Maarit Hillilä.

Sama tilanne on myös Mehiläisessä ja lääkärikeskus Aavassa. Nyt pulaa on myös julkisella puolella.

Vaasan johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta ei usko Vaasan jäävän ainoaksi.

”Tilanne näköjään muuttui äkillisesti meillä ensimmäisenä mutta ei suinkaan viimeisenä. Tilanne saattaa olla meillä hieman etulinjassa, sillä aloitimme rokotusten antamisen hyvissä ajoin, aiemmin kuin esimerkiksi Seinäjoella.”

Tänä vuonna rokotteen riittävyydessä on ongelmia muuallakin Suomessa, koska koronavirusepidemia on saanut ihmiset ottamaan rokotteita tavallista ahkerammin.

THL:n ylilääkäri ja rokotevastaava Hanna Nohynek kertoo, että influenssarokotteita tilattiin 1,8 miljoonaa annosta kuten tavallisestikin.

”Joka kausi noin 200 000 annosta on jäänyt käyttämättä. Jos rokotteita on tilattu sama määrä kuin aina mutta paljon suurempi joukko ihmisiä haluaa rokotteen, tietenkin rokotteet voivat loppua kesken”, hän sanoo.

”Olen saanut viestiä siitä, että influenssarokotteita on haluttu tasaisesti ympäri Suomen tavallista enemmän. Syynä voi olla pelko siitä, että sairastaisi koronaviruksen aiheuttaman taudin ja influenssan samanaikaisesti.”

Erityisasiantuntija Mia Kontio THL:stä kertoo, että vaikka influenssarokotteista on pulaa ympäri maan, julkisen puolen rokotteita on vielä jäljellä runsaasti.

THL ei kuitenkaan seuraa ajankohtaista tilannetta influenssarokotteiden riittävyydestä eri puolella Suomea. Kun THL on jakanut influenssarokotteet noin 60 sairaala-apteekkiin tai lääkekeskuksiin, nämä jakavat ne eteenpäin kunnittain.

Jaettujen rokotteiden määrään vaikuttavat ennen influenssakautta tehdyt tilastot ja edeltävän kauden menekki.

”Todennäköisimmin puutteita rokotteista tulee niillä alueilla, joissa into on ollut edeltävinä vuosina vähäisintä. Toki hirveän vaikea sitä on ennustaa”, Kontio arvioi.

”Vaasan sairaanhoitopiirissä 38 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä otti rokotteen edeltävällä kaudella, kun koko Suomen keskiarvo oli noin 50 prosenttia. Aste on Pohjois-Pohjanmaan lisäksi yksi Suomen matalimmista.”

Vaasan sairaanhoitopiirissä on alueiden kesken paljon vaihtelua rokoteinnossa. Kaukoranta kertoo, että etenkin piirin pohjoisessa osassa Pietarsaaren ja Kokkolan seudulla on paljon rokotekriittisyyttä, joka ei suinkaan koske vain influenssarokotteita vaan yleisestikin neuvolarokotteita.

Vaasassa lastenneuvoloiden rokotukset jatkuvat normaalisti. Niissä yli kaksivuotiaille tarjotaan Fluenz Tetra -nenäsumutteena annettava rokote. Kouluterveydenhuollossa riskiryhmiin kuuluvat lapset saavat saman rokotteen.

”Yleensä kyseistä rokotetta on annettu neuvolaikäisille. Nyt se on laajennettu kouluikäisiin, jotta pistettäviä rokotteita riittäisi”, Kaukoranta sanoo.

Lisäksi rokotteita yritetään saada lopuille riskiryhmäläisille ja niille, jotka ehtivät jo varata ajan. Koska rokotteet ovat loppuneet myös yksityiseltä puolelta, vaihtoehdoksi ei jää kuin yrittää saada yli jääviä rokotteita lähikunnilta tai -sairaanhoitopiireiltä, ylilääkäri Kaukoranta kertoo.

Lisäksi ongelmana ovat terveydenhuollon oppilaitoksen noin 1 500 opiskelijaa, joista 500:lta puuttuu vielä rokotesuoja. Opiskelijoiden harjoittelun edellytyksenä on voimassa oleva rokotus.

”Joudumme keskustelemaan lähiviikkoina siitä, joustavatko organisaatiot vai saammeko jostain rokotteita. Jälkimmäinen vaikuttaa nykytilanteessa haastavalta vaihtoehdolta”, Kaukoranta sanoo.

Rokotteiden ylitarjonnan siirtäminen sairaala-apteekeista tai lääkekeskuksista toiseen on mahdollista, THL:n Kontio sanoo.

”Siirtäminen on paikallisten sopimusten varassa. Varmasti alueellisesti halutaan ensisijaisesti pitää huoli siitä, että oma alue tulee katetuksi. Pääasia on, että rokotteet kohdennettaisiin tarkasti riskiryhmäläisille.”

Kohdentaminen tarkoittaa, että heidät pitäisi rokottaa ennen heidän laajaa lähipiiriään.

”Aiempina vuosina rokotteita on hankittu ylen määrin ja niitä on aina mennyt hukkaan, eli kaikille riskiryhmään kuuluville ei ole järkevää niitä edes hankkia.”

Jo aikaisemmin on puhuttu siitä, voisiko Suomi saada rokotteita muilta Euroopan mailta tai suoraan rokotteiden valmistajilta. Kontio ei kuitenkaan näe kumpaakaan vaihtoehtoa todennäköisenä. Hän muistuttaa myös siitä, että hallituksen budjetista on varattu influenssarokotteisiin vain tietty summa.

Lisäksi Kontio painottaa, että koronaviruksen rajoitustoimet, etätyö ja hyvä käsihygienia ehkäisevät myös influenssaviruksen leviämistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella hoitohenkilöstöä ja sairaaloiden potilaita on rokotettu ahkerasti.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kuvailee Husin sairaaloiden työntekijöiden ja harjoittelussa olevien opiskelijoiden influenssarokotteiden antamistahtia hyväksi.

”Henkilöstö­rokotekattavuus on ollut Husin erikoissairaanhoidossa kolmen viime vuoden aikana yli 95 prosenttia. Tänä vuonna rokotteiden antaminen henkilökunnalle aloitettiin 26. lokakuuta, ja nyt jo 74 prosenttia työssä olevista on rokotettu”, hän sanoo.

”Oletus on se, että rokotteet riittävät, koska riskiryhmiin kuuluvien ja heidän lähipiirinsä on erityisesti koronaviruspandemian aikana tärkeää ottaa rokote.”

Lisäksi Hus on tukenut kuntia jo viisi vuotta pitämällä sairaaloissaan rokotuspisteitä riskiryhmiin kuuluville potilaille ja heidän lähipiirilleen.

”Tämä marraskuu on ollut potilasrokotuspisteillä kaikista vuosista työntäyteisin.”

Esimerkiksi Meilahdessa on annettu seitsemän rokotuspäivän aikana sairaalapotilaille noin 2 200 influenssarokotusta ja rokotuspäiviä on vielä tulossa kahdeksan. Viime vuonna vastaavalla pisteellä annettiin kymmenen päivän aikana noin 1 700 rokotetta.