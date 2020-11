Itärajalla ihmiset ovat varpaillaan syksyn runsaiden susihavaintojen takia. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan mallia, jolla suden kannanhoidollinen metsästys voitaisiin sallia.

Sinä iltana kukaan ei osannut ensin edes kaivata Miinaa. Perheen vanhemmat luulivat sen nukkuvan yläkerrassa lasten kanssa, sillä niin Miinalla oli tapana tehdä.

Miina oli 6-vuotias patterdalenterrieri. Pieni ja terhakka luolakoira, mutta myös värtsiläisen Mika Piiroisen perheen seurakoira, joka kulki perheen mukana aina.

Perjantai-iltana 23. lokakuuta sudet tappoivat Miinan kotipihasta.

Piiroinen asuu puolisonsa ja neljän lapsensa kanssa Tohmajärven kunnassa, Selkäkylässä noin viiden kilometrin päässä Värtsilän taajamasta.

Perheen koti on itärajalla, jossa susia ja karhuja liikkuu paljon. Perheen maitotilan ympärillä on ollut petoaita jo 14 vuotta. Piiroisen mukaan suurpedot ovat pysyneet aidan ulkopuolella viime aikoihin saakka, vaikka talvisin aidassa ei ole virtaa ja portti on auki.

Tänä syksynä sudet ovat kuitenkin tulleet pihaan. Navetan vierestä, vajaan sadan metrin päässä asuintalosta, Mika Piiroinen löysi sen vähän mitä Miina-koirasta jäi jäljelle. Ja paljon suden jälkiä.

”Siinä oli ollut kaksi aikuista sutta ja ainakin kaksi pentua. Se oli minimimäärä, minkä pystyimme tulkitsemaan jäljistä”, Piiroinen sanoo.

”Suru oli aika musertava ja on vieläkin. Kyllä se on ollut tosi raskas asia kaikille, itsellekin.”

Mika Piiroinen navettansa kulmalla, josta hän löysi koiransa jäänteitä. Takana näkyy perheen asuintalo.­

Värtsilä-Tohmajärven alueella sudet ovat tappaneet viimeisen kolmen viikon aikana Miinan lisäksi kolme koiraa. Kaikki noin viiden kilometrin säteellä Piiroisen tilalta. Kaksi koiraa kohtasi loppunsa metsästystilanteessa ja yhden koiran sudet tappoivat juoksunarusta pihasta.

Paikallisen riistanhoitoyhdistyksen mukaan tänä syksynä alueella on tehty paljon susihavaintoja: jälki- ja riistakamerahavaintoja on tullut lähes päivittäin. Havaintoja on tehty myös Tohmajärven keskustassa.

”Kyllä täällä ihmiset ovat aika varpaillaan”, toteaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Olavi Ehrukainen.

Susi on EU:n luontodirektiivin tiukasti suojelema laji. Susialueilla ihmisten ja susien rinnakkaiselo aiheuttaa törmäyksiä etenkin syksyisin, kun metsästyskausi vie metsästäjät koirineen maastoon.

Metsästäjäliiton mukaan tänä syksynä, lokakuun loppuun mennessä sudet olivat tappaneet 21 metsästyskoiraa. 15 suden raatelemaa koiraa jäi henkiin.

Tänä syksynä kerättiin nimiä kansalaisaloitteeseen, jossa ajetaan muun muassa suden kannanhoidollista metsästystä. Marraskuussa eduskunnalle luovutettu kansalaisaloite keräsi yli 60 000 kannattajaa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) maaliskuisen kanta-arvion mukaan nyt syksyllä Suomen metsissä liikkuu noin 262–366 sutta.

Susien hoitosuunnitelma mahdollistaa jo kannanhoidollisen metsästyksen, mutta viime vuonna EU-tuomioistuin kiristi sen ehtoja ennakkoratkaisussaan. Sen mukaan kannanhoidollisille kaatoluville pitää olla selkeät, tieteelliseen tietoon pohjautuvat perusteet.

Nyt maa- ja metsätalousministeriön laaja-alaiset työryhmät ovat työstämässä mallia, jolla kannanhoidollinen metsästys voitaisiin sallia. Keskiviikkona ministeriö kertoi väliaikatietoja työryhmien työstä.

”Metsästys on tärkeä osa muiden suurpetojen kannanhoitoa ja se on myös osa susikannan hoitosuunnitelmaa. Mallin edellytys on, että susikanta on suotuisalla suojelutasolla, minkä arvioimiseksi Suomen on määriteltävä suotuisan suojelutason raja-arvo”, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio ministeriön tiedotteessa.

Esimerkkiä haetaan nyt Ruotsista, jossa susikannan suotuisan suojelutason raja-arvo on tehty tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Viimeisimmän kanta-arvion mukaan susikanta ylitti raja-arvon, ja Ruotsi sallii tänä vuonna kannanhoidollisen metsästyksen.

Luken tehtävänä on nyt tuottaa kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä Suomeen raja-arvo suden suotuisalle suojelutasolle. Vuosittaisen kanta-arvion yhteydessä voidaan arvioida, onko susikanta suotuisalla tasolla vai ei. Suojelutason tulee säilyä suotuisana myös kannanhoidollisen metsästyksen jälkeen.

Kannanhoidollinen metsästys voitaisiin aloittaa aikaisintaan talvella 2021–2022. Nyt susia voidaan poistaa Suomen riistakeskuksen poikkeusluvilla, joita voidaan myöntää vahinko- ja turvallisuusperusteilla. Työryhmät jatkavat kannanhoidollisen metsästyksen mallin yksityiskohtien työstämistä.

Juuri nyt Mika Piiroinen Värtsilässä on turhautunut. Piiroinen sanoo, ettei hän vihaa vaistojaan noudattavaa sutta, mutta hän on turhautunut sitä ympäröivään jäykkään järjestelmään. Hänen mukaansa sujuva rinnakkaiselo suden kanssa onnistuu vain, jos häiriötä tuottavat eläimet voidaan poistaa nopeasti.

Piiroisen pihassa on ollut sudenjäljet neljä kertaa syyskuun alun jälkeen. Hänen mukaansa seudulla on aina liikkunut susia ja niiden kanssa on pärjätty, mutta nyt ne tulevat liian lähelle. Piiroista huolettaa erityisesti se, jos sudet opettavat pennutkin pihasaalistukseen. Se tietää ongelmia myös jatkossa.

”Kotieläimet ovat isossa riskissä. Ja ei täällä kylällä pahemmin iltalenkkeilijöitä näy. Ei meidän lapset lähde illalla ulos eikä moni muukaan päästä lapsiaan.”

Suden jälkiä Mika Piiroisen navetan luota.­

Viime viikolla Piiroinen sai riistakeskukselta karkotusluvan pihaan tuleville susille.

”Ensin täytyy tehdä onnistuneita karkotuksia tälle vahinkoja tuottaneelle porukalle, että voi hakea tappolupaa”, hän sanoo.

Piiroisen mukaan onnistuneiden karkotusten tekeminen voi kuitenkin olla hankalaa. Pihavierailut tapahtuvat öisin, jolloin kukaan ei ole susia todentamassa eikä metsästäjiä välttämättä niitä karkottamassa.

”Mutta kun muuta vaihtoehtoa ei ole, pakko on yrittää.”