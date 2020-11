Twiitissä kehotettiin äänestämään perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tummaihoiselta perheeltä.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi keskiviikkona ratkaisunsa tapauksessa, jossa kahta perussuomalaisten nuorten entistä jäsentä syytettiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Molemmat saivat päiväsakkoja.

Yhdistyksen entinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen tuomittiin 50 päiväsakkoon, joista tuli hänen tuloillaan maksettavaa 300 euroa. Toinen mies sai 40 päiväsakkoa, joista koitui maksettavaa 240 euroa.

Yhdistyksen Twitter-tilillä julkaistiin eurovaalien alla toukokuussa 2019 teksti, jossa todettiin: ”Äänestä perussuomalaisia, jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä.” Kuvassa oli tummaihoinen perhe.

Siitä nousi kohu, jota yhdistys ja Jalonen sittemmin pyytelivät anteeksi. Valtakunnansyyttäjä määräsi asiasta nostettavaksi syytteet.

Oikeus piti Jalosen twiittausta vihapuheena. Se katsoi, ettei siitä ilmene, mitä väitettyä osaa EU-politiikasta sillä oli tarkoitus vastustaa. Se ei ollut kriittistä keskustelua maahanmuutto- tai ulkomaalaispolitiikasta, vaan se viittaa vain henkilöiden ihonväriin, oikeus katsoi.

Tuomion mukaan Jalosen kehotus äänestää viittaa suoraan siihen, että hänen mukaansa tummaihoisten ihmisten tuloa Suomeen pitäisi estää.

”Julkaisu on omiaan aiheuttamaan suvaitsemattomuutta ja tällainen kirjoitus on omiaan herättämään halveksuntaa ja eräissä jopa vihaa pelkästään henkilöiden ihonvärin perusteella ja sitä voidaan pitää solvaavana. Poliitikkona Jalosella on ollut myös vastuu siitä, että hän ei omilla toimillaan levitä suvaitsemattomuutta ja lisää vihaa tiettyä kansanryhmää kohtaan pelkästään ihonvärin perusteella”, käräjäoikeus linjasi.

Siksi sitä voidaan pitää vihapuheen kaltaisena lausumana, joka ei nauti sananvapauden suojaa.

Toinen mies tuomittiin samoilla perusteilla, kun hän oli kommentoinut Jalosen twiittausta. Kun joku oli kysynyt, mitä perussuomalaiset nuoret vastustavat, hän oli vastannut näin: ”Tummaihoisia, sillä he eivät ole eurooppalaisia.”

Molempien sakkomäärää miettiessään oikeus huomioi, että julkaisuilla ei ole suoraan yllytetty rikokseen tai väkivaltaan, mutta toisaalta teko on tullut laajan ihmisjoukon tietoon.

Nuorisojärjestön ja puolueen tiet ovat sittemmin eronneet. Perussuomalaiset ilmoitti helmikuun lopussa katkaisevansa siteensä nuorisojärjestöönsä, kun se ei hyväksynyt puolueen vaatimaa sääntömuutosta. Eron jälkeen puolue perusti uuden nuorisojärjestön, jonka nimi on Perussuomalainen nuoriso ry.

Samassa oikeudenkäynnissä käsiteltiin myös tapaus, jossa perussuomalaisiin kuulunut nainen julkaisi Facebookissa samantyyppisen äänestyskehotuksen, jossa syytteen mukaan solvattiin islaminuskoisia. Viestissä oli burkaan pukeutuneita naisia ja kysymys, halutaanko Suomen näyttävän sellaiselta.

Oikeus päätyi hylkäämään syytteen, koska sen mukaan kyse ei ollut vihapuheesta. Nainen kertoi, että puolue ajaa Suomeen burkakieltoa, koska se on alistamisen muoto ja siten puolustaa alisteisia naisia.

Tuomion mukaan julkaisusta saattoi saada käsityksen, että sillä pyritään vastustamaan kaikkien islamin uskoisten tuloa maahan ja sitä voitaisiin pitää heitä solvaavana, mutta toisaalta se saattoi myös olla keskustelua, joka ei riko sananvapauden rajoituksia.

Oikeuden mukaan oli mahdollista, että nainen nimenomaan tarkoitti vedota julkaisulla burkakiellon ajamisen puolesta naisten ja lasten aseman ja tasa-arvon parantamiseksi.

”Tällaisena kannanottona julkaisua ei voida pitää kiellettynä vihapuheena”, oikeus totesi.