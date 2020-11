Kirkon on sopeuduttava ajan rientoon joustaen ja uudistuen, sanoo Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna

Kansliapäällikkö Pekka Huokuna hoitelee kirkon maallisia asioita – ja henkireikänään tekee laulun­sanoituksia isoista teemoista.

Pekka Huokuna on toiminut pappinakin. Ensimmäinen virka oli 1980-luvulla nuorisopappina Itäkeskuksessa. ”Oli se aluksi savolaispojalle outoa ja uutta, mutta pian aloin tulla kaupunkiteinien kanssa juttuun.”­

Kun ihminen on Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, niin mikä on hänen tärkein tehtävänsä ja vastuunsa?

”Pitää putiikki pystyssä ja huolehtia yhteiskuntasuhteista”, vastaa evankelis-luterilaisen kirkon kansliapäällikkö Pekka Huokuna napakasti. ”Olen hallintohommissa, enää en toimi papin töissä.”

Vastuut ovat kieltämättä mittavat. Kirkkohallituksen vuosibudjetti hipoo 40:ää miljoonaa euroa, ja se on 330 ihmisen työpaikka. Kansliapäällikkö hoitelee maallisia kysymyksiä, arkkipiispa hengellisiä.

Huokuna ennätti hoitaa pappisvirkojakin neljännesvuosi­sadan ajan. Hän aloitti Matteuksen kirkon nuorisopappina Itäkeskuksessa Helsingissä ja jatkoi kirkkoherrana ja lääninrovastina Etelä-Savossa. Hän muistelee ­huvittuneena alkuaikojaan pappina, omaa tottumattomuuttaan karuissakin nuorisoympyröissä Itä-Helsingissä.

Mieleen painui syvästi myös 1990-luvun lama-aika. Hirvensalmen vastavalittu kirkkoherra joutui heti kiperään paikkaan: seurakunta oli taloudellisessa ahdingossa, ja työttömiä oli kylänraitit täynnä.

”Seurakunnan talous kyllä sopeutettiin, mutta työttömien hätä oli pidemmän aikaa todellinen haaste”, Huokuna kertoo.

”Seurakuntalaisille piti taata mielekästä osallisuutta. Mutta kun rahoja ei liikaa ollut, se tarkoitti vapaaehtoistoimintaa, vertaisryhmiä, auttajien ja autettavien talkoita. Se oli tuiki tärkeää yhdessäoloa.”

”Tavoite oli, että ihmiset kokevat seurakunnan yhteiseksi ­asiaksi ja omaksi yhteisökseen. Tuntuu, että siinä onnistuttiin.”

Onnistumisesta kertonee sekin, että 2008 Huokuna valittiin Vuoden papiksi.

Papin pysyvin osa ja työ on olla tavallisen kansan parissa, Huokuna painottaa.

Mutta onko enää olemassa sellaista kansankirkkoa, melkeinpä monopolia, johon oli totuttu 1900-luvun Suomessa?

”Kulttuuriset muutokset ovat suuret. Kansankirkon sijaan on nykypäivänä osuvampaa puhua kansalaisyhteiskunnan kirkosta, siis kansalaisyhteiskunnasta, jossa evankelis-luterilainen kirkkomme on täysin palkein mukana ja osallisena.”

Huokuna tunnistaa kirkon hengelliseen ilmastoon säteilleitä kehityssuuntia – pidemmältä ajalta.

”Kirkonkin piirissä on polarisoiduttu voimakkaammin, ja joukossa on kovaan ääneen huutajia, samalla kun on moniarvoistuttu, ja se taas vaatisi loukkaamatonta arvokeskustelua. Ja niin ikään rippeet vanhasta yhtenäiskulttuurista ovat kadonneet.”

Ajan rientoon pitää sopeutua joustaen ja uudistuen, Huokuna pohtii. On keskusteltava arvoista laajasti eri ihmisten kanssa, samalla kun kirkon on muokattava toimintatapojaan.

Kirkkohallitus on vastikään täysistunnossaan siunannut kirkon uuden Ovet auki -strategian.

Se tähtää seuraavaan viiteen vuoteen – mutta eikö viisi vuotta ole aivan liian lyhyt sihti iäisyys­organisaatiossa?

”Ei suinkaan”, Huokuna sanoo ja hymyilee. ”Nykyelämä on niin nopeaa ja muuttuvaista. Omassa talossamme aiomme tehdä strategian väliaikatarkastelun niinkin pian kuin vuonna 2023.”

Kansliapäällikkö pitää henkireikänään laulujen sanoittamista. Laulujen teemat ovat olleet suuria, kuten vuoden 1918 sisällissotamme perintöä purkava Sadan talven lumet ja Syyrian sodan kauhuja katsova Aleppon kellot. Ja kaksi hänen virsiteksteistään on yltänyt Virsikirjaan asti.

”Niin paljon on aihetta lauluun: katastrofien ja sotien uhrit ja heidän avustamisensa, viha­puheen vastustaminen, vihollis­kuvien purku…” Pekka Huokuna sanoo.

”Kaikki muuten kirkon pysyviä tehtäviä.”