Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Koronavirus

Teini-ikäisten koronatartunnat lisääntyivät rajusti – Helsinkiläislukiossa on viime aikoina ollut joku aina sairaana tai karanteenissa

Helsinkiläislukiossa etäyhteys on auki lähes jokaisella tunnilla, koska aina joku on sairaana tai karanteenissa. Altistuneiden jäljitys on salapoliisin työtä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Yo-kokelaita juuri ennen ylioppilaskirjoituksien kokeen alkua Ressun lukiossa Helsingissä 10. maaliskuuta, jolloin oli jo koronavarotoimenpiteitä käytössä.­