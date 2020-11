Tuulivaroituksia annettu suuressa osassa maata

Tuuli on tänään voimakasta ja puuskittaista, varoittaa Ilmatieteen laitos. Tuulivaroituksia on annettu suuressa osassa maata pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Esimerkiksi maan keskiosissa tuuli voi olla vaarallisen voimakasta. Lounais-Suomessa tuulennopeus on lähes 20 metriä sekunnissa.

Lisäksi esimerkiksi Kainuusta Rovaniemen seudulle on annettu varoitus erittäin huonosta ajokelistä.

Kuudelta aamulla Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan sähköttä oli vajaat 10 000 taloutta. Ongelmat keskittyivät lähinnä Kaakkois-Suomeen.

Tuuli heikkenee lännessä myöhään iltapäivällä, mutta idässä vasta yöllä. Koillismaalla ja Etelä-Lapissa sataa runsaasti lunta. Illasta alkaen tulee räntä- tai lumikuuroja myös muualla maassa, kertoo Ilmatieteen laitos.