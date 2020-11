HS seuraa Huoltovarmuusneuvoston tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä.

Uutismedian toimintaa on turvattava mahdollisten uusien kriisien varalta. Tähän johtopäätökseen tulee Huoltovarmuusneuvosto, joka julkaisi tänään analyysinsa koronakriisistä.

Huoltovarmuusneuvosto näkee poikkeusolojen viestinnässä paljon kehitettävää ja nostaa esiin median toiminnan turvaamisen tulevien kriisien varalta.

”Uutismedian talouden turvaaminen on yksi keskeinen asia, joka vaikuttaa tiedonvälityksen toimintaedellytyksiin”, huoltovarmuusneuvoston raportti toteaa.

Median rooli koronakriisissä on koettu raportin mukaan keskeiseksi.

Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja, energiayhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen muistuttaa, että kriisit ovat otollista maaperää virheelliselle tiedolle ja sen levittämiselle.

”Kyse on merkittävästä asiasta, joka voi pahimmillaan johtaa siihen, että valintoja tehdään omaa ja yhteistä etua vastaan virheellisen tiedon pohjalta. Sosiaalinen media on koronaeristyksen aikana osoittanut hyvät puolensa, mutta huonoja puolia on syytä pitää silmällä”, sanoo Ruusunen.

Uutismedian toiminnassa ongelmia tuli esimerkiksi silloin, kun rajoja alettiin sulkea.

”Koska kriittisen palvelun määritteleminen oli ainakin uutismedian osalta epäselvä, ongelmia tuli muun muassa siinä, miten voidaan turvata journalistien mahdollisuus liikkua työasioissa Uudenmaan rajan ja valtakunnan rajan yli”, raportissa todetaan.

Huoltovarmuusneuvosto huomauttaa, että media-alan osalta valmiuslain soveltamisen yhteydessä uutismediaa ei automaattisesti katsottu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiseksi palveluksi, vaan tästä jouduttiin erikseen käymään keskusteluja valtioneuvoston kanssa.

Median toimintaedellytysten turvaaminen mainitaan kyllä valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksessä, mutta käsitteenä se on raportin mukaan epäselvä.

”Esimerkiksi mainostulojen romahtaminen alkoi heikentää median toimintaedellytyksiä hyvin nopeasti keväällä”, todetaan raportissa.

Huoltovarmuusneuvosto muistuttaa, että uutismedian määritteleminen selvemmin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiseksi palveluksi on asia, johon myös EU:n komissio kehottaa jäsenmaitaan.

”Yleisradion toiminta on turvattava, mutta samalla on vahvistettava riippumattoman lehdistön moniäänisyyttä myös poikkeusoloissa.”

Tätä päämäärää voisi neuvoston mukaan edesauttaa riippumattomille tiedotusvälineille suunnatun kilpailuneutraalin tuen nostaminen pohjoismaiselle tasolle.

Koronakriisi on raportin mukaan asettanut suomalaisen huoltovarmuustoiminnan ensimmäistä kertaa sotien jälkeisen historiansa aikana todelliseen käytännön testiin.

Huoltovarmuusneuvoston näkökulmasta huoltovarmuusorganisaatio on tähän asti pärjännyt tuossa testissä varsin hyvin, mutta onnistumisten ohella koronan ensimmäinen aalto osoitti myös kehitystarpeita järjestelmälle.

Huoltovarmuuskeskus joutui keväällä kohun keskelle, kun Kiinasta tilatut hengityssuojaimet eivät sopineetkaan sairaalakäyttöön.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema pyysi sittemmin eroa, kun esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd) oli kertonut, ettei hänellä ollut enää luottamusta Lounemaan. Toimitusjohtajaksi nousi Janne Känkänen.

”Suojamaskitilaukset puhuvat karua kieltä kaupan häiriöiden vaikutuksista: rauhallisina aikoina ei oltu mietitty vaihtoehtoisia kanavia ja toimittajia häiriötilanteen varalle”, toteaa raportti.

Ruususen mukaan epäonnistuneen maskikaupan tyyppinen virhe voidaan vastedes välttää varmistamalla, että ohjeistus on kunnossa ja sitä myös noudatetaan.

”On tärkeää, että hankinnoista vastaavan organisaation prosessit ja ohjeistus ovat kunnossa ja että myös poikkeusoloissa näitä menettelyjä noudatetaan pilkuntarkasti. Riskitason noustessa ohjeistuksen ehdottomaan noudattamiseen on kiinnitettävä normaaliakin tarkempaa huomiota.”

Tärkeinä kehittämisen kohteina neuvosto pitää eri toimijoiden roolien kirkastamista, keskinäisestä työnjaosta sopimista sekä vastuiden määrittelyä.

Tavoitetaso on neuvoston mukaan tässä suhteessa nyt hyvin epämääräinen ja vaatii kirkastamista.

Koronakriisi nosti raportin mukaan esiin kotimaisen tuotannon ja palveluiden keskeisyyden huoltovarmuuden turvaamisessa.

Ruususen mielestä on selvää, että varastotasojen täytyy vastata paremmin pandemiatilanteiden aiheuttamaan käyttötarpeen kasvuun.

”Lisäksi tarvitaan kotimaista tuotantokapasiteettia varalle niin, että kriisitilanteessa tuotanto voidaan nostaa nopeastikin kasvaneen kysynnän edellyttämälle tasolle”, sanoo Ruusunen.

Raportti arvostelee myös viranomaisten viestintää, joka on koronakriisissä koettu aktiivisuudeltaan ja tasoltaan vaihtelevaksi.

Etenkin elinkeinoelämän piirissä viranomaisviestinnässä on koettu viiveitä ja epäjohdonmukaisuuksia. Myös suojainkysymyksiin olisi viranomaisilta toivottu suorempaa viestintää ja kannanottoja.

Suomalaisten valmiuden etätyöhön ja etäkokouksiin raportti arvioi etenkin elinkeinoelämän piirissä erinomaiseksi. Viranomaisten ja yritysten kyky ja mahdollisuudet liittyä toistensa verkkoihin ja järjestelmiin on kuitenkin havaittu puutteelliseksi.