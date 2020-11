STM:n strategia­johtaja säesti ministeri Kiurua ja patisti pää­kaupunki­seutua reagoimaan epidemia­tilanteeseen: ”Nyt on aika toimia, todella”

Voipio-Pulkki kertoi, että viime aikana huomiota on kiinnittänyt lisäksi se, että jäljitetyistä tartunnoista 20 prosenttia on työpaikoilta.

Ero Helsingin ja Uudenmaan alueen ja muun Suomen koronavirustilanteen välillä sai osakseen paljon huomiota sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstain koronavirus­tilannekatsauksessa.

Keskiviikkona perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi suoraan HS:n haastattelussa, että pääkaupunkiseudun on torstaina päätettävä nopeista toimista koronaviruksen pysäyttämiseksi tai koko Suomi voi kärsiä.

STM:n ja THL:n infossa sanamuodot olivat maltillisempia, mutta rivien välistä oli luettavissa, että pääkaupunkiseudun odotetaan nyt reagoivan pahentuneeseen tautitilanteeseen.

Hus vaikuttaa epidemiologisten mittarien perusteella siirtyneen epidemian leviämisvaiheeseen, arvioi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tilaisuudessa.

”Alueen tartuntojen määrä on merkittävä osa Suomen kokonaistartunnoista. Kyllähän nämä tunnusluvut viittaavat siihen, että tällä alueella virus on siirtynyt niin sanotun väestöleviämisen vaiheeseen.”

”Nyt on aika toimia tälläkin alueella, todella”, Voipio-Pulkki totesi.

Varsinaisia toimenpide-ehdotuksia tiedotustilaisuudessa ei kuitenkaan kerrottu, sillä rajoitustoimista päätetään alueellisesti sairaanhoitopiireissä. Uudenmaan osalta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän on määrä kokoontua vielä torstaina.

Leviämisvaiheessa tartuntojen ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta 100 000 asukasta kohden ja kahdessa viikossa vähintään 18–50 tapausta. Lisäksi tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia, positiivisten näytteiden osuus yli 2 prosenttia, alle puolet tartunnanlähteistä jäljitettävissä sekä sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä tarkensi Voipio-Pulkin lausuntoa kertomalla, että Uudenmaan alueella kaikki leviämisvaiheen kriteerit eivät vielä täyty, sillä sairaalahoidon tarve ei ole kasvanut poikkeuksellisen nopeasti.

Sen sijaan tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti, ja jäljityksessä tehdään töitä paineen alla.

”Vaarana on, että jos jäljitys ylikuormittuu, silloin leviäminen kiihtyy edelleen. Edessä voi olla vaikea tilanne terveydenhuollossa”, hän sanoi.

Lisäksi Puumalainen muistutti, että Uudellamaallakin on alueen sisäisiä eroja: Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla jäljittämistyö on vaikeinta.

Uudellamaalla odotetaan nyt virallista ilmoitusta siitä, onko koronaviruspandemian leviämisessä saavutettu niin sanottu leviämisvaihe.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi keskiviikkona, että Uudellamaalla ollaan hyvin lähellä leviämisvaihetta.

Mäkijärvi kuuluu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään. Ryhmän on määrä kokoontua torstaina ja ilmoittaa, onko Uudellamaalla saavutettu leviämisvaihe.

Husin tartunnanjäljitys sai myös Voipio-Pulkilta erillisen huomautuksen:

”Tartunnanlähteiden tunnistus toimii maassa erittäin hyvin kokonaisuudessaan ja se on suuren ponnistuksen kohde, myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Siitä huolimatta ero Husin ja pääkaupunkiseudun sekä muun Suomen välillä jäljitettävyydessä on huomattava.”

Tartunnanlähde tai -paikka on tiedossa koko Suomessa 52 prosentissa tapauksista. Husin alueella luku on 38 prosenttia.

Suomessa suurin osa koronavirustartunnoista on peräisin lähipiiristä ja yksityistilaisuuksista. Voipio-Pulkki kertoi, että viime aikana huomiota on kiinnittänyt lisäksi se, että jäljitetyistä tartunnoista 20 prosenttia on työpaikoilta.

”Työpaikkojen taukotilat ja kahvihuoneet ovat tiloja, joissa hygienia ja turvavälit on erittäin tärkeä muistaa”, hän sanoi.

Alueellisten tilanteiden nopeat, edestakaisin aaltoilevat muutokset tartuntatilanteissa jatkuvat eri puolilla Suomessa.

Sairaanhoitopiirien kesken on kuitenkin suuria eroja.

100 000 asukasta kohden tartuntoja on todettu sairaanhoitopiireissä eri puolella Suomea 14 viime vuorokauden aikana pienimmillään 2,5 ja suurimmillaan 115,9.

”Toki on niin, että jyrkimmät edestakaiset muutokset tapahtuvat pienten väestöpohjien alueilla. Mutta ne kertovat myös sellaista positiivista viestiä siitä, että meidän hybridistrategiamme toimii ja tartuntaketjuja, laajojakin sellaisia, on mahdollista tehokkaasti kartoittaa ja katkaista”, Voipio-Pulkki sanoi.

” ”Kontakteja tulisi nyt vähentää.”

THL:n Puumalaisen mukaan leviämistä tulisi nyt estää kontaktien vähentämisellä.

Puumalainen kertoo, että epidemian iskiessä suomalaiset vähensivät sosiaalista ja fyysisiä kontaktejaan keskimäärin noin 70 prosenttia. Syynä oli ihmisten tietoisuus ja tahto välttää kontakteja sekä rajoitustoimenpiteet.

Heinäkuun loppupuolella osa suomalaisista lisäsi kontaktejaan. Syyskuussa työpaikkojen ja lähityön sekä oppilaitosten avaamisen ja muiden tapaamisen vaikutus tartuntalukujen kasvuna, Puumalainen muistuttaa.

Vaikka syksyllä monet tartunnoista todettiin nuorten keskuudessa, nyt on nähtävissä tapausten ilmenemistä myös vanhemmissa ikäluokissa.

”On mahdollista että epidemiatilanne heikentyy koko maan tasolla huomattavasti nopeammin kuin mitä tähän mennessä”, STM:n Pohjola sanoi.

Tilaisuudessa käsiteltiin myös epidemian tämänhetkistä tilannetta Suomessa. Torstaina Suomessa meni rikki yli 20 000 koronavirustartunnan rajapyykki, kun uusia tartuntoja raportoitiin 351.

Johtaja Pasi Pohjola STM:stä kertoi tilaisuudessa, että moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna Suomi on pärjännyt hyvin.

Kun syksyn tilannetta verrataan kevääseen, on Suomi nyt paremmassa valmiudessa, Pohjola sanoi. Valmiudeksi hän listasi muun muassa laajan testaamisen, tartuntaketjujen jäljittämisen, Koronavilkun suuren latausmäärän ja sairaaloiden paremman varautumistason.

”Paikallisen tilanteen seuraaminen ja alueelliset päätökset ovat osoittautuneet tehokkaiksi”, Pohjola sanoi.