Nimitykset

Suomen ympäristökeskuksen uudeksi pääjohtajaksi on valittu Leif Schulman

Valtioneuvosto nimitti Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen johtajan Leif Schulmanin Suomen ympäristökeskuksen uudeksi pääjohtajaksi.

Suomen ympäristökeskuksen Syken uudeksi pääjohtajaksi on valittu Leif Schulman, tiedottaa ympäristöministeriö.

Schulman on koulutukseltaan filosofian tohtori ja on työskennellyt vuodesta 2010 alkaen Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen johtajana. Schulman on toiminut myös Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan johtajana ja intendenttinä sekä tutkijana Turun yliopistossa.

Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman nimitettiin Syken uudeksi pääjohtajaksi.­

Valtioneuvosto nimitti yleisistunnossaan 19. marraskuuta Schulmanin virkaan 1.1.2021–31.10.2025 väliseksi ajaksi.

Virkaa haki 22 henkilöä.

Syken edellinen pääjohtaja Lea Kauppi toimi virassa lähes 25 vuotta, kunnes jäi eläkkeelle marraskuussa.

