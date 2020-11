Tänään vietetään lapsen oikeuksien päivää. Sen kunniaksi Helsingin Sanomat toimittaa tänään perjantaina Lasten uutiset -sanomalehtiä kaikkiin Suomen alakouluihin.

Tänään vietetään lapsen oikeuksien päivää. Sen kunniaksi Helsingin Sanomat toimittaa tänään perjantaina Lasten uutiset -sanoma­lehtiä kaikkiin Suomen alakouluihin, runsaaseen kahteen­tuhanteen kouluun.

Tieto on jokaisen lapsen oikeus. YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen on kirjattu lasten sananvapauden edistäminen sekä tiedotusvälineiden ja kirjallisuuden rooli lasten sivistyksellisessä ja sosiaalisessa kehityksessä. Jakamalla lasten oman sanomalehden kaikkiin alakouluihin haluamme HS:n toimituksessa lisäksi edistää lasten lukemista ja lukuinnon löytymistä.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on tulevaisuus, ja suomalaisten lasten tulevaisuuden kannalta lukutaito on merkityksellistä. Siksi lasten lukemisen vähenemisestä on viime vuosina kannettu huolta tutkimuksissa, kodeissa, kouluissa ja julkisessa keskustelussa.

Vuosi sitten julkaistuissa Pisa-vertailun tuloksissa lukutaidon kuilu suomalaisten lasten välillä oli syventynyt, ja heikkoja lukijoita oli jo liki yhtä paljon kuin erinomaisesti lukevia. Tyttöjen ja poikien ero lukutaidossa oli OECD-maiden suurin, ja heikko lukutaito oli jo viidenneksellä pojista.

Lukutaito vaikuttaa keskeisesti koulussa pärjäämiseen ja siten tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tutkimusten mukaan koulu­menestystä voidaan tukea kannustamalla vapaa-ajan lukemiseen. Monessa kodissa ja koulussa onkin keksitty hyviä tapoja, joilla lukuinto on herännyt ja pysynyt yllä niin, että lukemisesta on tullut päivittäinen tapa. Kannustavaa esimerkkiä näyttää tällä aukeamalla kontulalainen luokka.

Lanseerasimme alakouluikäisille suunnatun, viikoittain ilmestyvän Lasten uutiset -sanomalehden elokuussa. Lehden tilauksia on myyty tähän mennessä liki 20 000 kappaletta, ja tilaajia on yli 80 prosentissa Suomen kunnista. Lasten oman sanomalehden perustamisen taustalla oli halu toimia lasten lukemisen puolesta.

HS:ssa on tehty Lasten uutisia pian viiden vuoden ajan, sekä osana lehteä että kaikkien katsottavissa olevien, maksuttomien uutislähetysten muodossa. Nämä vuodet ovat osoittaneet, että lapsilla on valtava tiedonjano ja halu ymmärtää yhteiskuntaa ja maailmaa ympärillään.

Tämä syksy on ollut lasten tiedonsaannin näkökulmasta hieno. HS:n Lasten uutisten lisäksi myös Hufvudstadsbladet lanseerasi oman ruotsinkielisen lasten sanomalehden, ja Yle aloitti oman lasten uutistoiminnan. Lapsille suunnattua journalismia on tehnyt useamman vuoden myös Apu Juniori.

Pitkä historia lasten omina lehtinä ja lukemisen tukijoina on Aku Ankalla ja Koululaisella.

Ei liene sattumaa, että suomalaisessa mediakentässä lapsille suunnattu journalismi on lisääntynyt juuri tänä vuonna. Taustalla on eri mediataloissa ollut halu edistää lasten lukemista ja toimia sen puolesta, että lapset saavat faktapohjaista ja laaja-alaista tietoa sekä erilaisia näkemyksiä ajattelunsa tueksi. Koronavirusvuoden aikana on korostunut entisestään, miten tärkeää on, että lapset saavat luotettavaa tietoa ymmärrettävässä muodossa. Koronaepidemia myllersi lasten arjen nopeasti, ja kysymyksiä oli paljon.

HS:n Lasten uutisissa ohjaavana ajatuksena on aina ollut, ettei mikään uutisaihe ole sellainen, etteikö siitä voisi tai kannattaisi kertoa myös lapsille ikätasoon sopivalla tavalla. Lasten näkökulmasta maailma on täynnä kysymyksiä ja kehityskulkuja, jotka askarruttavat ja usein vaikuttavat lapsiin tavalla tai toisella. Pelkoihinkin on mahdollista tarttua ja purkaa niitä jakamalla tietoa, joka tekee asioista ymmärrettäviä ja liittää ne osaksi kokonaisuuksia.

Lapsille suunnatun journalismin tehtävänä on myös edistää lasten toimijuutta ja heidän mielipiteidensä kuulumista yhteiskunnassa. Opettaa heille, että jokaisen omalla näkemyksellä ja toiminnalla on väliä.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivä on ensimmäistä kertaa myös vakiintunut liputuspäivä. Suomessa voimme vetää liput salkoon myös sen kunniaksi, että maa on lapsille yksi parhaista.

Aku Ankka on HS:n tavoin osa Sanomaa.