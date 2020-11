Hallitus päätti torstaina esittää, että syyttäjä voi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta ilman uhrin pyyntöä, jos uhri on joutunut uhkailluksi työn tai julkisen luottamustehtävän takia.

Laittomasta uhkauksesta on tulossa virallisen syytteen alainen rikos, jos uhri joutuu uhkailluksi työn tai julkisen luottamustehtävän takia.

Hallitus päätti torstaina antaa asiaa koskevan esityksen eduskunnalle. Lopullisen päätöksen asiasta tekee eduskunta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) iloitsee hallituksen yksimielisestä päätöksestä.

”Tämä on tärkeä askel eteenpäin. Valitettavasti uhkauksia tehdään enemmän kuin aiemmin.”

Uudistus pyritään saamaan voimaan jo ensi syksynä.

Uudistus on Henrikssonin mielestä tarpeellinen demokratian suojelemiseksi.

Esimerkiksi poliisit, syyttäjät ja tuomarit joutuvat yhä useammin uhkailun ja maalittamisen kohteiksi, ja tämä on hänen mielestään erittäin vaarallista koko demokratian toimivuuden kannalta.

Laajalla lausuntokierroksella uudistushanke sai poikkeuksellisen vahvaa kannatusta. Lainmuutosta tukivat kaikki poliiseista tuomioistuimiin ja journalisteista tutkijoihin.

Nykyisin laiton uhkaus on asianomistajarikos eli syyte voidaan yleensä nostaa vain, jos uhri sitä vaatii.

Jatkossakin rikoksen tutkiminen edellyttäisi sitä, että poliisi saa tiedon uhkauksesta. Rikosilmoituksen voi kuitenkin tehdä joku muukin kuin uhri itse, esimerkiksi työnantaja.

Syyttäjä voisi nostaa syytteen ilman uhrin pyyntöä esimerkiksi silloin, kun terveyskeskuksen työntekijää tai opettajaa uhkaillaan. Säännös koskisi myös muun muassa tutkijoihin, toimittajiin tai taiteilijoihin kohdistuvaa uhkailua.

Ehdotuksen mukaan merkitystä ei olisi sillä, onko uhkaus tehty uhrin työpaikalla vai esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa.

Julkisista luottamustehtävistä soveltamisalaan kuuluisivat esimerkiksi kansanedustajat ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Tällä viikolla Helsingin käräjäoikeus käsitteli asiaa, jossa 30-vuotiasta miestä syytetään sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr) kohdistetusta laittomasta uhkauksesta.

Esityksen tarkoituksena on parantaa uhrin asemaa.

Oikeusministeri Henriksson arvioi, että julkisen keskustelun koventuminen erityisesti sosiaalisessa mediassa on johtanut siihen, että lainuudistukselle on tarvetta.

”Kyllä lainmuutos on tärkeä viesti tässä ilmapiirissä. Toivon, että ihmiset rupeaisivat ajattelemaan, mitä he oikein kirjoittavat sosiaalisessa mediassa ja miksi he haluavat uhata jotakuta.”

Lausuntokierroksella moni piti uudistusta hyvänä ensiaskeleena mutta toivoi, että rikoslakia täydennettäisiin maalittamista koskevalla erillisellä säännöksellä.

Esimerkiksi poliisihallitus korosti, että maalittamisella pyritään vaikuttamaan viranomaisten päätöksentekoon.

Syyttäjäyhdistys arvioi, että maalittamiseen ei pystytä puuttumaan nykyisellä rikoslailla. Yksittäisen ihmisen teot eivät välttämättä täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä, koska jokainen vastaa vain omasta viestistään.

”Varsinkin somessa tapahtuneiden uhkausten ja epäasiallisten viestien kohdalla viestien kokonaisvaikutus on ratkaisevaa. [...] Tähän kokonaisvaikutukseen oma rikosnimike vaikuttaisi parhaiten”, yhdistys esitti.

Maalittaminen on jo selvitettävänä. Valtioneuvosto asetti toukokuussa käräjätuomari Mika Illmanin selvittämään muun muassa sitä, miten rikoslaki soveltuu järjestelmälliseen maalittamiseen.

Illmanilta työn on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä.

Oikeusministeri Henriksson haluaa odottaa selvitystä ennen kuin hän muodostaa kantansa siihen, tarvitaanko maalittamisesta oma pykälä rikoslakiin.

Hän korostaa, että mahdollisessa uudistuksessa pitää muistaa sananvapauden merkitys. Uuden säännöksen olisi siis oltava hyvin tarkkarajainen.

”Ei ole tarkoitusta kaventaa sananvapautta. Sananvapauden nimissä ei kuitenkaan ole oikeutta loukata muiden perusoikeuksia.”