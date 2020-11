Perjantaina HS:n katugallupiin osallistuneet suhtautuvat myönteisesti uusiin koronavirus­rajoituksiin ja -suosituksiin.

”Uudet rajoitukset eivät minua haittaa ollenkaan, ihan aiheesta ne mielestäni annettiin. Mutta olisivat voineet tulla aiemminkin, koska mehän olemme kohta ihan kusessa.”

Näin kommentoi Vihdissä asuva linja-autonkuljettaja Toni Sirkiä, 61, perjantaina pääkaupunkiseudulle koronaepidemiatilanteen takia annettuja rajoituksia ja suosituksia. Ne johtuvat siitä, että pääkaupunki on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) esitteli uudet rajoitukset ja suositukset perjantain tiedotustilaisuudessa.

Kolme viikkoa kestäviä rajoituksia annettiin esimerkiksi aikuisten joukkue- ja kontaktilajien harrastustoimintaan. Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien kuten urheilutapahtumien ja konserttien enimmäishenkilömäärä tulisi rajoittaa 20 henkeen.

Lisäksi uimahallien kävijämäärää rajoitetaan puoleen ja kirjastoissa vähennetään opintosalien paikkoja maanantaista alkaen toistaiseksi. Lukioissa siirrytään etäopetuksen vuorotteluun viikon jaksoissa.

Uudet suositukset koskevat esimerkiksi kasvomaskeja. Maskisuositus annettiin yläkouluun ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Läsnätyöhön suositellaan maskia kaikkiin kohtaamisiin.

Linja-auton kuljettaja Toni Sirkiä kertoo, että kyytiin tulevat välttävät hyvin kontaktia häneen ja toisinpäin.­

Linja-auton kuljettaja Sirkiän mielestä uudet rajoitukset tulevat ehkä hieman myöhässä. Suositukset eivät juuri hänen arkeensa vaikuta.

”Töissä meillä on ollut tähänkin asti käytössä maskeja. Maskia en käytä ajaessa, sillä ensinnäkin silmälasit huurtuvat ja toiseksi maskin kanssa en pysty kääntämään päätä tarpeeksi nopeasti, se siis rajoittaa näkökenttäni. Pleksi ja tuuletin hoitavat maskin viran.”

Ratkaisevassa asemassa tartuntojen leviämisessä ovat ihmisten sosiaaliset kontaktit.

Epidemian iskiessä suomalaiset vähensivät sosiaalisia ja fyysisiä kontaktejaan keskimäärin noin 70 prosenttia. Syyskuussa työpaikkojen ja lähityön sekä oppilaitosten avaamisen ja muiden tapaamisen vaikutus tartuntalukujen kasvuna, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi torstain koronavirustilannekatsauksessa.

”On selvää, että sosiaalisia kontakteja on enemmän siellä, missä on enemmän ihmisiä. On ihan eri asia puhua 1,2 miljoonan ihmisen pääkaupunkiseudusta kuin jostain pienemmistä kaupungeista, kylistä tai kunnista. Vaikka tekisimme mitä toimenpiteitä, silti täällä tilaisuuksia sosiaalisiin kontakteihin jää joka tapauksessa valtavan paljon enemmän”, Vapaavuori sanoi torstai-iltana Ylen A-Studiossa.

Sirkiä ei usko juuri voivansa enää nykyisestä vähentää sosiaalisia kontaktejaan. Hän kertoo kohtaavansa ihmisiä lähinnä töissä ja kaupassa.

”Jouluna skidit tulee kylään, mutta siihen se jää. Isoin muutos on tullut matkustamisen kanssa. Ennen matkustelin paljonkin ulkomailla, mutta se on nyt jäänyt kokonaan.”

Helsingin Kalliossa lukiossa käyvät Aino Nyrökorpi, 16, Emma Hanagan, 16, Ronya Nyman, 16, Eveliina Riihimäki 16, Pekka Ahosola, 15 odottivat perjantaina bussia Elielinaukion bussiterminaalissa.­

Myös muut perjantaina HS:n katugallupiin vastanneet suhtautuivat uusiin rajoituksiin ja suosituksiin varsin myönteisesti.

Eri ikäiset vastaajat eri puolelta Uuttamaata kertoivat sekä mielipiteensä uusista toimista että avasivat syitä sille, miksi he aikovat noudattaa tai jättää noudattamatta joitain suosituksia.

Helsingissä asuva Aino Nyrökorpi, 16, Järvenpäässä asuva Emma Hanagan, 16, Sipoossa asuva Ronya Nyman, 16, sekä Helsingissä asuvat Eveliina Riihimäki 16, ja Pekka Ahosola, 15, pitävät uusia rajoituksia ja suosituksia hyvänä asiana.

”On todella hyvä, että yläasteelle tulee vahvempi maskisuositus. Tiedän, että lähiyläasteellani Sipoossa on ollut ilmennyt lukuisia koronavirus­tartuntoja, joten on hyvä, jos kouluissa käytettäisiin enemmän maskeja ja jos se vähentäisi tartuntoja”, Nyman kertoo.

”Emme kuitenkaan halua, että tilanne menisi tästä pahemmaksi. Yläasteelle maskisuositus on tärkeä. On myös hyvä, että esimerkiksi uimahalleihin otetaan vain puolet tavallisesta määrästä ihmisiä sisään”, Hanagan sanoo.

Riihimäki ja Ahosola pohtivat kokonaiskuvaa.

”Onhan se toki ikävää, ettei pääse harrastuksiin, mutta ei se harrastus ole tässä tilanteessa niin tärkeä”, Riihimäki sanoo.

”Pitää silti löytää se balanssi, että pystyy jatkamaan kuitenkin normaalia elämää. Kaikkea ei pidä vain sulkea, sillä tilanne jatkuu vielä kauan”, Ahosola kommentoi.

Porukka kertoo myös vähentäneensä vapaa-ajan sosiaalisia kontakteja ja liikkuvansa enimmäkseen samassa porukassa.

”Meillä on se yksi sama porukka, jossa hengaamme. Minulla on kavereita Sipoossakin, mutta en hengaile juuri nyt heidän kanssaan kasvotusten, koska he käyvät eri koulua ja liikkuvat niin eri piireissä, että muuten kaikki pöpöt sekoittuisivat. Se tuntuu tässä vaiheessa turhalta, kun heidän kanssaan voi ihan hyvin jutella vaikka sosiaalisessa mediassa”, Nyman sanoo.

Samaa kertoo Järvenpäässä asuva Hanagan.

Lukion lähiopetuksessa kontaktien vähentäminen ei onnistu yhtä helposti, sillä joka tunnilla ollaan eri ihmisten kanssa, Riihimäki kertoo.

Nyrökorven mukaan kontaktien vähentäminen voi tuntua kurjalta ja hankalalta myös silloin, jos on juuri aloittanut uudessa koulussa.

”Kaikilla ei ole tiettyä piiriä tai tiettyjä kavereita. Voi olla vaikea päästä porukkaan ja saada ystäviä juuri nyt, kun ei tässä tilanteessa tule mieleen, että kutsutaan joku muu vielä mukaan.”

Lassi Katajarinne pyöräili Espoosta Helsinkiin välttääkseen ahtaita julkisia kulkuvälineitä. Koronavirustilanne on saanut hänet miettimään myös sitä, miten viettää joulu turvallisesti.­

Espoossa asuva Lassi Katajarinne, 48, kertoo noudattavansa mielellään uusia suosituksia ja rajoituksia.

”Kyllähän tilanteen hallinnassa pitäminen vaatii väistämättä jonkinlaisia toimenpiteitä. Toisaalta olen itse koko ajan toivonut sitä, että ajan myötä keksittäisiin keinoja, joiden avulla voimme elää ja tehdä asioita normaalisti. Tietenkin ymmärrän sen, että samalla joitain asioita pitää rajoittaa.”

Uudet rajoitukset ja suositukset vaikuttavat monella eri tavalla Katajarinteen arkeen.

”Minulla on ala- ja yläkouluikäiset lapset ja valmennan aikuisten kontaktilajeja. Lisäksi teen hyvinvointi­valmennuksia, joten korona on vaikuttanut siihenkin. Tällä hetkellä keskityn valmennuksissa ulkona liikkumiseen ja sama jatkuu.”

Hän kertoo jo vähentäneensä sosiaalisia kontakteja ja valmistautuvansa myös aiemmista vuosista poikkeavaan jouluun.

”Totesimme sukulaisten kesken, että kun on sen verran paljon isovanhempia, lapsia ja lapsenlapsia, tänä vuonna emme keräänny kerralla yhteen vaan porrastamme tapaamisia. Kun porukkaa on samassa tilassa vähemmän, pystyy pitämään helpommin etäisyyttä.”

Hanna-Mari Ylinen opiskelee usein keskustakirjasto Oodissa. ”Puoliso tekee etätöitä kotona, joten se vähän vaikeuttaa opiskelemista kotona”, Ylinen kertoo.­

Helsingissä asuva Hanna-Mari Ylinen, 26, kertoo, että uusista rajoituksista lähinnä kirjastojen rajoitukset vaikuttavat häneen.

”Olen opiskelija, ja nyt olen opiskellut paljon etänä. On kiva, että on jokin paikka jonne mennä, ettei tarvitse koko ajan olla kotona.”

Yleisötapahtumien rajoittaminen on Ylisen mielestä vain hyvä juttu.

”Juuri eilen ihmettelin, miten yhä konsertteja ja muita yhä järjestetään. Niitä olisi voinut rajoittaa jo aiemmin.”

Uudet maskisuositukset saavat Ylisen pohtimaan maskien käytön lisäämistä.

”Lähinnä julkisissa olen käyttänyt itse maskeja, mutta ehkä nyt pitää käyttää maskeja enemmän julkisissa tiloissa.”

Sosiaalisia kontakteja Ylinen kertoo vähentäneensä etäopiskelun myötä.

”Olen mukana harrastus- ja järjestötoiminnassa, jossa olemme vielä tavanneet kasvotusten viiden hengen porukalla. Ehkä niistäkin pitäisi sitten siirtyä etätapaamisiin ja se on vähän harmi.”