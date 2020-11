Merenkulku

Onnettomuustutkintakeskus tekee Viking Gracen karilleajosta alustavan tutkinnan.

Laivoille sattuu satamissa harvoin vakavia onnettomuuksia, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtaja Veli-Pekka Nurmi.

”Vakavia onnettomuuksia on satamissa Suomessa varsin harvoin, mutta satamat ovat kyllä suurille aluksille aika ahtaita paikkoja. On ihan jokapäiväistä, että aluksia ohjaillaan satamissa, mutta se on otettu huomioon alusten suunnittelussa”, Nurmi sanoo.

Otkes tekee alustavan tutkinnan Viking Gracen karilleajosta, joka sattui lauantaina iltapäivällä Maarianhaminan sataman tuntumassa. Alustavassa tutkinnassa selvitetään, onko syytä käynnistää varsinainen tutkinta ja jos on, millaista asiantuntemusta siinä tarvitaan. Alustava tutkinta tehdään aina ennen kuin käynnistetään varsinainen tutkinta.

”Tällaisessa tapauksessa on selvää, että alustava tutkinta käynnistetään”, Nurmi sanoo. ”Kun laivaluokan alus ajaa karille, ei sitä voi olankohautuksella ohittaa.”

Otkes on aiemminkin tutkinut samankaltaisia, satamissa sattuneita laivaonnettomuuksia. Esimerkiksi syyskuussa 2018 konttialus ajautui matalikolle Kotkan edustalla pian lähdettyään Mussalon satamasta. Tuolloinkin alueella tuuli kovaa.

Tuolloin Otkes kiinnitti huomiota siihen, ettei satama-alueilta ole aina saatavissa reaaliaikaista säätietoa, vaan joudutaan turvautumaan läheisten sääasemien tietoihin. Esimerkiksi Kotkan tapauksessa lähin sääasema oli Rankki, joka sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Mussalon satamasta.

Maarianhaminaa lähin rannikkosääasema Nyhamn sijaitsee noin kymmenen kilometriä Maarianhaminan Länsisatamasta etelään.

Kotkan karilleajon jälkeen Otkes suositteli, että Ilmatieteen laitos kehittäisi yhdessä satamien kanssa järjestelmän, joka tuottaisi satamakohtaisia säätietoja. Otkesin viime keväänä päivitetyn seurannan mukaan Ilmatieteen laitos on keskustellut asiasta Satamaliiton johdon kanssa.

Satamissa ei ole ehdottomia rajoituksia siitä, millaisella säällä niissä voi käydä, sanoo Nurmi. Riippuu aluksesta, millaisella säällä sitä voi operoida, hän toteaa. Nurmen mielestä on alusten päälliköiden ja varustamoiden asia päättää, millaisella säällä satamassa käydään, koska he tuntevat satamat ja aluksensa parhaiten.

Maarianhaminaan liikennöivät ruotsinlaivat jättävät toisinaan käymättä Ahvenanmaalla kun on kova tuuli, tai ne käyvät Maarianhaminan sijasta Långnäsin satamassa, jossa laivoilla on enemmän tilaa. ”Sitä tapahtuu tämän tästä”, Nurmi sanoo.

Viking Gracen kaltaisissa ruotsinlaivoissa on suuret tuulipinta-alat, joten kova tuuli vaikuttaa niiden liikutteluun paljon. Toisaalta säännöllisiä reittejä ajaville alusten päälliköille satamat ovat tuttuja. Viking Linelle Maarianhamina on myös kotisatama.