Kahdessa viime joukkotestauksessa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja.

Sodankyläläisessä ikäihmisten hoivayksikössä levinnyt koronavirusketju on johtanut tällä viikolla jo viiden ihmisen kuolemaan, kertoo lappilaiskunta tiedotteessaan. Kuolleet ovat ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Nutukkaan osastolta.

Koronavirus levisi aiemmin kahdelle Nutukkaan osastolle. Yhteensä 11 asukasta ja kymmenen henkilöstön jäsentä on saanut tartunnan.

”Tämä on todella surullinen uutinen. Kuolleet ovat kuuluneet korkeaan riskiryhmään, he ovat olleet iäkkäitä ja heillä on ollut perussairauksia, Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas kommentoi asiaa Ylelle.

Sekä asukkaat että henkilökunta on testattu säännöllisesti, eikä kahdessa viimeisimmässä tällä viikolla tehdyssä joukkotestauksessa ole todettu uusia tartuntoja. Lauantai-iltapäiväänkään mennessä ei ollut todettu uusia tartuntoja.

Sodankylässä on todettu yhteensä 56 koronavirustartuntaa, ja paikkakunnalla levinnyt tartuntaketju on kunnan mukaan rauhoittunut.

Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Lapin Kansa.