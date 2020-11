Koronaviruspandemia on tutkimusten mukaan lisännyt suomalaisten tietoisuutta omasta kuolevaisuudestaan. Etenkin nuoret aikuiset ovat hakeneet kirkolta keskusteluapua. Meditointia tai joogaa harrastavilla näyttää olleen vahvempi kokemus elämän merkityksellisyydestä.

Elämän yllättävä kriisi murentaa usein ihmisen perusturvan. Moni menettää otettaan arjen hallinnasta, kun kriisiin tai sen aiheuttajaan ei pysty vaikuttamaan.

Kriisin voi laukaista oma tai läheisen sairaus, tärkeän ihmisen kuolema, äkillinen taloudellinen romahdus – tai kuten pandemia, jossa yhdistyvät tänä vuonna nämä kaikki.

Apua, selitystä tai turvaa haetaan usein korkeammista voimista, joihin maallinen hätätila ei vaikuta. Uskonnollisesta hengellisyydestä tai uskonnosta riippumattomasta henkisyydestä: kristinuskon Jumalasta, itämaisista opeista, esoteerisesta tai vaihtoehtoisesta henkisyydestä.

Termit hengellisyys ja henkisyys menevät usein arkikielessä sekaisin. Se ei ole ihme, sillä englanniksi käännettäessä molemmat sanat saavat muodon spirituality. Tämä aiheuttaa haasteen alan tutkijoillekin.

Yksinkertaistettuna henkisyydellä tarkoitetaan kiinnostusta elämän perusarvoihin sekä sen tarkoitukseen ja merkitykseen. Hengellisyys taas etsii vastauksia samoihin kysymyksiin, mutta lisänä on uskonnollisuus ja uskonnon mukanaan tuomat arvot ja periaatteet.

Hengellisyys on siis henkisyyttä, jossa on mukana uskonnollinen ulottuvuus.

Helsingin Kalliossa asuva Aurora Airaskorpi on huomannut, kuinka hänen joogaharrastuksensa on ollut poikkeusaikojen keskellä tuki ja turva. Se on auttanut häntä jäsentämään keväällä mullistunutta arkea uudelleen.

”Olen miettinyt, että miten pärjäisin näinä poikkeusaikoina, jos minulla ei olisi joogan tuomia työkaluja apunani”, Airaskorpi toteaa.

”Varsinkin keväällä huomasin, että työstä oli vaikea irtaantua. Joogasta tuli rituaali, jonka tein aamulla, töiden päätteeksi tai ennen nukkumaan menoa. Sen avulla nollasin aivoni.”

Jooga on ollut Airaskorven, 34, mukaan 12 vuotta osa hänen elämäänsä. Alkusysäys oli fyysisen hyvinvoinnin tavoittelu, mutta vuosien saatossa hän on löytänyt joogasta uusia ulottuvuuksia. Siitä on tullut kokonaisvaltainen tapa hoitaa mieltä ja kehoa. Viimeiset neljä vuotta hän on ollut myös sivutoiminen joogaopettaja.

Airaskorven mukaan vuosien joogaharrastus on kehittänyt valmiuksia olla läsnä ja tyytyväinen siitä, mitä on. Tämä oli avuksi etenkin keväällä, kun harrastuksista ja sosiaalisista kontakteista joutui pakon edessä luopumaan.

”Jooga on antanut työkaluja siihen, että on pystynyt sietämään vallitsevia olosuhteita. Ne ovat auttaneet myös siinä, että on löytänyt pienentyneestä elämänpiiristä tyytyväisyyden, elämän ilon ja onnellisuuden”, Airaskorpi sanoo.

”Kevään mullistukset oli helpompi ottaa vastaan, kun oli harjoitellut löytämään tyytyväisyyden ja rauhan itsestään eikä ulkopuolisista olosuhteista.”

Aurora Airaskorpi kuvaa joogaa työkalupakiksi, josta löytyy apua niin henkisiin kuin fyysisiin tarpeisiin.­

Suomalaiset näyttävät tukeutuneen koronaviruskriisin aikana tavallista enemmän perinteiseen hengellisyyteen, kertoo yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen Itä-Suomen yliopistosta.

Saarelainen on mukana Merkityksen löytäminen pandemian aikana -tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan pandemian vaikutuksia elämän merkityksellisyyden kokemuksiin Suomessa, Puolassa, Italiassa ja Espanjassa.

Tutkimusryhmää kiinnostaa etenkin se, miten uskonnollisuus, hengellisyys ja elämän muut arvot näyttäytyvät pandemian aikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin huhtikuussa, jolloin pandemian ensimmäinen aalto riepotteli maita rankalla kädellä.

Kyselyyn vastasi 1 162 ihmistä, joista lähes 400 oli Suomesta. Täällä vastausintoa oli runsaasti, ja vastauslaatikko oli suljettava ennen muita, jotta suomalaiset eivät olisi olleet tuloksissa yliedustettuina.

Saarelaisen mukaan suomalaisista yli puolet vastasi, että usko toi heille merkityksellisyyttä tai vakautta elämään pandemian luomien pelkojen keskellä. Toisaalta kolmannes oli väittämästä eri mieltä tai täysin eri mieltä.

Saarelaisen mukaan kyselyyn vastasi keskimääräistä uskonnollisempia ihmisiä.

Hengellisyyteen tukeutumista on avittanut se, että Suomessa kirkko on ollut näkyvässä roolissa kriisiavussa.

Kyse on sekä hengellisestä tuesta että käytännön avusta, kuten ruokakassien jaosta. Kirkon puhelin- tai verkkokeskusteluihin tulleiden yhteydenottojen määrä ryöpsähti keväällä ja kesällä roimasti viime vuoteen verrattuna.

Saarelaisen mukaan ilmiö on tuttu 1990-luvun lamasta. Silloinkin kirkko nousi kriisin keskellä monelle tärkeäksi tukipilariksi, joka tarjosi hengellisen avun lisäksi myös käytännön apua.

Kirkon tutkimuskeskuksen raporttien mukaan erityisesti nuoret ihmiset ovat halunneet keskustella epidemian aikana kuolemaan ja sairauksiin liittyvistä peloistaan.

Vaikka Suomen kuolleisuusluvut ovat globaalisti verrattuna pienet, uutiset muualta maailmasta ovat tuoneet kuoleman mahdollisuuden näkyvämmin esille ja uudella tavalla lähelle.

Kirkolle kuoleman käsittely on puolestaan normaali osa arkea. Siksi siihen on saattanut olla helppo ottaa yhteyttä, kun käsillä on kriisi, joka tulee yhtäkkiä kaikkien iholle.

Myös Saarelaisen tutkimushankkeessa lähes puolet suomalaisvastaajista kertoi, että he tulivat pandemian aikana enemmän tietoisiksi omasta kuolevaisuudestaan.

”Varsinkin alle 30-vuotiaille kuolevaisuuden kohtaaminen tuli enemmän todeksi. He tajusivat, että tämä kriisi voi viedä myös nuoria ihmisiä”, Saarelainen sanoo.

Saarelaisen mukaan pohjoismaisissa merkityksellisyyttä tarkastelevissa tutkimuksissa on todettu sama asia: mitä vanhempi vastaaja, sen vahvempi kokemus elämän merkityksellisyydestä.

”Eli kääntäen mitä nuorempi vastaaja, sen suurempi kriisi.”

Varsinkin länsimaissa on viime vuosikymmeninä tehty pesäeroa perinteisiin uskontoihin, ja Suomessakin kirkon jäsenmäärä on kutistunut vuosi vuodelta.

Samaan aikaan uudenlainen, uskonnosta riippumaton henkisyys on nostanut päätään erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa.

Elämän merkityksellisyyttä metsästetään meditaatiolla, mindfulnessilla, joogalla ja self help -kirjallisuudella. Niissä korostuu yhteisöllisyyden sijaan yksilöllisyys.

Ilmiö näkyy myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tovi sitten julkaisemassa nelivuotiskertomuksessa. Sen mukaan 1980- ja 1990-luvulla syntyneet uskovat vanhempia sukupolvia herkemmin muassa näkymättömiin maailmoihin ja olentoihin, vaihtoehtoisiin terapioihin sekä ennustamiseen.

Aurora Airaskorven aamut alkavat vartin kestävällä joogalla. Iltaisin hän tekee usein hieman pidemmän rauhoittavan harjoituksen tai meditaation. Rutiinit eivät kuitenkaan ole orjallisia, ja niistä voi tarvittaessa poiketa. Tarkoitus on välttää stressiä, ei luoda lisää sitä.

”Suurin ero normiaikaan verrattuna on se, että joogailen useammin mutta lyhyempiä pätkiä”, Airaskorpi kertoo.

Aurora Airaskorven joogaharrastus lähti halusta taltuttaa istumatyöstä seuranneet selkäkivut. Nykyisin hän opettaa joogaa noin kerran viikossa.­

Myös Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa huomioitiin uskonnosta riippumaton hengellisyys. Suomalaisaineistossa joogaa ei mielletty merkittäväksi avuksi pandemiassa, mutta meditointi tuotti yli viidennekselle vastaajista mielenrauhaa poikkeusolojen aikana.

”Meditointi on suomalaisaineistossa paljon vahvemmassa roolissa kuin muissa maissa”, Suvi-Maria Saarelainen sanoo.

”Varovaisesti aineistoamme voisi tulkita niin, että meditoinnilla tai joogalla oli positiivinen vaikutus elämän merkityksellisyyden kokemukseen.”

Yhdeksi pandemia-ajan uushenkisyyden ilmiöksi voidaan katsoa myös hyvinvointi- ja joogapiireissä levinnyt Qanon-liikettä myötäilevä ajattelumaailma.

Siinä nähdään, että koko koronaviruspandemia on vain osa rahaeliitin salajuonta. Maskit ja rokotukset ovat turhia, tiedeyhteisö valehtelee ja valtamedia pimittää tietoa.

HS käsitteli joissakin joogapiireissä kyteviä salaliittoteorioita marraskuun alussa julkaistussa artikkelissa.

Suvi-Maria Saarelainen näkee tässäkin yhtälössä yhtymäkohtia 1990-lukuun, jolloin käytettiin termiä negative religious coping eli kielteinen uskonnollinen selviytyminen. Tiedeyhteisössä on tunnistettu ilmiö, jossa pienissä uskonnollisissa ja uushenkisissä piireissä uskonnollisuuden tai henkisyyden epäterveet piirteet kasvavat.

”Pienissä uskonnollisissa piireissä joku on lopettanut syöpähoidot, koska hän on ajatellut rukouksen parantavan sairauden. Tässä on sama ilmiö, mutta se on tuotu erilaiseen henkiseen piiriin ja nykypäivään”, Saarelainen kertoo.

Kyseessä on kuitenkin marginaalinen ilmiö, eikä esimerkiksi Aurora Airaskorpi ole törmännyt Qanon-ajatteluun omissa joogapiireissään.

Viestintätoimiston luovana johtajana työskentelevä Airaskorpi ei miellä itseään uskonnolliseksi ihmiseksi. Hän käyttää mieluummin termiä henkinen.

”Olen onnistunut rakentamaan itselleni hengellisyyden joogan tarjoamista palasista. Joillekin se syntyy uskonnollisuuden tai muun kautta, ja näen, että ne ovat eri portteja samaan asiaan”, Airaskorpi kertoo.

Hän korostaa, ettei jooga ole itseisarvo tai avain elämän merkityksellisyyteen. Hänen mukaansa se tarjoaa pysähtymisen tilan, josta omaa elämää voi tarkastella.

”Ainakin itselleni jooga toimii tilana, jonne voi mennä, oli sitten hyvä tai paha mieli, stressaantunut, ärsyyntynyt tai turhautunut. Tuntemusten kanssa läsnä oleminen auttaa hyväksymään ne.”

Ennen kaikkea jooga suo Airaskorvelle tauon arjen hälinän, riittämättömyyden, etätyön ja maailman epävarmuuden keskelle.

”Vaikka olisi mitkä presidentinvaalit, koronat tai etätyökaaokset, niin tässä hetkessä voin ihan vaan hengitellä.”