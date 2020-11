Oikeudenkäynnit

United Brotherhoodia vaaditaan lakkautettavaksi oikeudessa, syyttäjän mukaan kyseessä on Suomen väkivaltaisin, aktiivisin ja vahingollisin rikollisjärjestö

United Brotherhoodin johtajaksi mainitun Tero Holopaisen puolustus vetoaa muun muassa perus- ja ihmisoikeuksiin.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkoi maanantaina pääkäsittely jutussa, jossa syyttäjä ja Poliisihallitus vaativat liivijengi United Brotherhoodia ja sen alajengiä Bad Unionia lakkautettavaksi.

Poliisihallitus ja syyttäjä perustelevat kanteessaan lakkauttamisvaatimusta sillä, että United Brotherhood on järjestäytynyt sotilaalliseen tapaan ja sen tarkoituksena on hankkia taloudellista hyötyä rikosten avulla.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthin mukaan Tero Holopainen on tosiasiallisesti johtanut United Brotherhoodia ja sen alajengiä Bad Unionia vuodesta 2016 saakka.

Ruuth sanoi maanantaina oikeudessa, että kyseessä on Suomen väkivaltaisin, aktiivisin ja vahingollisin rikollisjärjestö. Jengillä on hänen mukaansa käskyvaltasuhteet, ulkoiset tunnusmerkit ja kerhotilat. Rikosten tekeminen on ollut keskeinen osa järjestön toimintaa, Ruuth sanoo.

”UB ja sen jäsenistö on ollut viime vuosina hyvin voimakkaasti aseellisesti järjestäytynyt”, Ruuth sanoi.

Ruuthin mukaan UB myös rekrytoi jäsenistöä vankilasta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun poliisi ja syyttäjä pyrkivät Suomessa lakkauttamaan jengiä rikollisjärjestönä.

United Brotherhoodin johtajaksi kanteessa mainitaan Holopainen, ja häntä avustaa oikeudessa Ilkka Ukkonen. Ukkonen nosti esiin, että yhdistyslainsäädäntöä ei sovelleta ensisijaisesti taloudelliseen hyötyyn tähtäävään yhdistystoimintaan vaan aatteellisiin yhdistyksiin.

Syyttäjän ja Poliisihallituksen keskeinen väite on juuri se, että UB:n toiminta on tähdännyt taloudellisen hyödyn hankkimiseen rikoksilla.

Holopainen on oikeudessa kiistänyt jo aiemmin, että olisi United Brotherhoodin johtaja tai edes jäsen. Jengi on myös ilmoittanut, että se on lakkauttanut toimintansa.

Ukkosen mukaan Holopainen ei ole myöskään voinut vaikuttaa siihen, jos joku on käyttänyt jonkinlaista United Brotherhoodin ”rekvisiittaa” UB:n omaehtoisen lakkauttamisen jälkeen.

”Kuten tiedämme, Holopainen on ollut yli vuoden vangittuna ja eristettynä. Hän on päässyt pois matkustuskieltoon noin kuukausi sitten. Holopaisella ei ole tämän asian vastaajana ollut myöskään mahdollisuutta vaikuttaa mihinkään, kenenkään muun henkilön toimintaan”, Ukkonen sanoi.

Ukkosen mukaan yhdistymisvapaus koskee myös vankeja, eikä ole lainvastaista.

Kirjallisessa vastauksessaan Holopainen kiistää, että United Brotherhoodin tai Bad Unionin tarkoitus olisi tehdä rikoksia tai ne olisi järjestetty sotilaallisesti.

”Kumpikaan lakkautettavaksi vaadituista ei ole osinkaan sotilaallisesti järjestetty. Löydetyt ampuma-aseet liittyvät yksittäisiin rikosasioihin, joista tuomitut ovat kantaneet rikosoikeudellisen vastuun. Kanteessa kuvatuista rikosilmoituksissa nimetyistä henkilöistä valtaosa ei kuulu kumpaankaan lakkautettavaksi vaadittuun [kerhoon].”

Poliisihallitusta edustava Pekka-Matias Väisänen sanoi maanantaina, että jengin omaehtoiselle lakkautusilmoitukselle ei voida antaa merkitystä. Hänen mukaansa kanteen nostamishetkellä yhdistys oli olemassa.

Lisäksi UB on myös jatkanut toimintaansa oman ilmoituksensa jälkeen, Väisänen sanoo.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt liivijengi United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon.

”Käräjäoikeus katsoo tässä vaiheessa riittävällä todennäköisyydellä näytetyksi, että kyse ei ole ollut yksittäisistä teoista, vaan jatkuvasta ja järjestelmällisestä toiminnasta, joka ilmentää piittaamattomuutta lain pakottavista säädöksistä”, oikeus perusteli ratkaisuaan tammikuussa.

