Kotimaa | Koronavirus

Ruotsin koronatilanne vaikuttaa Suomeen rajaseudulla, mutta virusta liikkuu myös toiseen suuntaan: ”Tässä on aika tasa-arvoisesti viety ja tuotu sitä”

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen ilmaantuvuusluku on nyt Suomen toiseksi korkein Uudenmaan jälkeen. Epidemian painopiste on ollut Torniossa, josta on tiivis yhteys Haaparantaan.

På Gränsen kauppakeskuksessa Torniossa käymässä olleet Mia Keränen ja Tiina Huovinen kertovat vähentäneensä käyntejä Ruotsin puolelle selvästi. Keränen on käynyt koko pandemian aikana Ruotsissa saman verran kuin normaalisti kävisi parin viikon aikana.­