Kyse on krp:n paljastamasta suomalaismiesten porukasta. Nyt tuomion saaneen lappilaisyrittäjän syytteitä käsitellään myös toisessa oikeusprosessissa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi keski-ikäistä miestä kuusivuotiaisiin lapsiin kohdistuneista törkeistä seksuaalisista hyväksikäytöistä. Kyse on keskusrikospoliisin (krp) paljastamasta suomalaismiesten porukasta, jota on epäilty lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, niiden kuvaamisesta ja hyväksikäyttömateriaaliin liittyvistä rikoksista.

Ringin pääsyytetty 59-vuotias lappilaisyrittäjä ja toinen epäilty, 51-vuotias toimistoesimiehenä työskennellyt espoolaismies tuomittiin vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikokset ovat tapahtuneet Espoossa kesäkuussa vuonna 2007, siis yli 13 vuotta sitten. Tuomion perusteella uhreja on kaksi, ja kumpikin tuomituista on kohdistanut seksuaalista väkivaltaa kumpaankin uhriin.

Tuomio on määrätty salaiseksi suurelta osin, eikä siitä käy ilmi, mitä teot tarkalleen ovat olleet. Oikeus kuitenkin toteaa, että hyväksikäytöt olivat luonteeltaan ja tekotavaltaan niin paheksuttavia, että niitä voidaan pitää kokonaisuudessaan törkeinä.

Oikeuden mukaan miesten rangaistuksia ei voinut tuomita ehdollisena vankeutena niiden vakavuuden takia. Se totesi lisäksi, että lappilaismiehen toiminta oli espoolaismiehen tekoja moitittavampia.

”Rikoksista ilmenevää syyllisyyttä voidaan pitää suurempana kuin mitä se tämän tyyppisissä teoissa yleensä on”, tuomiossa sanotaan.

Espoolaismies tuomittiin hyväksikäyttöjen lisäksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Hänen laitteiltaan löytyi yli tuhat kuvaa ja yhteensä viisi ja puoli tuntia videomateriaalia lapsista. Kuvat ja videot olivat lievimmillään alastonkuvia ja vakavimmillaan sellaisia, joissa lasta raiskataan, sidotaan tai tämä sekaantuu eläimeen.

Myös krp:n julkinen esitutkintamateriaali oli pitkälti salattua. Se kuitenkin sisälsi syytettyjen välisiä nettikeskusteluja, joiden perusteella he ovat saalistaneet laitoksista karanneita nuoria. Espoolaismies kertoo keskustelussa tapaamastaan ja kotiinsa majoittamastaan koulukotikarkurista. Lisäksi kaksikko juttelee molempien tapaamista nuorista.

Hyväksikäyttörinkiin liittyvän päähaaran käsittely alkoi aiemmin tässä kuussa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Siinä lappilaismiestä syytetään törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, törkeistä raiskauksista ja joukosta muita rikoksia. Myös kahta muuta syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja toista lisäksi muun muassa törkeästä raiskauksesta.

Etelä-Pohjanmaan haaran esitutkintamateriaalin mukaan lappilaismies on muun muassa jakanut videoita lasten ja vauvojen raiskaamisesta ja katsonut niitä nettikeskusteluissa muiden miesten kanssa.