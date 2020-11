Oikeudenkäynnit

United Brotherhoodin johtajaksi kanteessa nimetty Tero Holopainen kiisti johtajuutensa ja sanoi, ettei tiedä jengin tarkoitusta.

En ja Ei.

Siinä oli kaksi tyypillistä vastausta, joilla United Brotherhoodin neuvostoon aiemmin kuulunut Tero Holopainen vastasi kysymyksiin roolistaan jengissä. Holopainen on nimetty jengin johtajaksi kanteessa, jossa poliisihallitus ja syyttäjä vaativat United Brotherhoodin ja sen alajengin Bad Unionin lakkauttamista.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus kuuli Holopaista keskiviikkona aamulla Porvoossa. Kuulemisessaan hän kiisti, että olisi johtanut United Brotherhoodia. Holopaisen mukaan hän olisi jättäytynyt pois toiminnasta vuoden 2018–2019 taitteessa, mikä ei vastaa lainkaan esimerkiksi viranomaisten käsitystä.

Oikeudenkäynnissä syyttäjä ja Poliisihallitus pyrkivät ensimmäistä kertaa Suomessa lakkauttamaan jengin rikollisjärjestönä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käsittelyssä on eri oikeudenkäynnissä syytenippu, jossa on esitetty pitkä lista syytteitä Holopaista vastaan. Hän kiistää rikokset toisessa prosessissa, mutta ei halunnut ottaa kantaa tätä oikeudenkäyntiä koskeviin kysymyksiin.

Keskiviikon kuulemisessa Holopainen kiisti, että UB olisi yhdistys. Hän sanoi, ettei osaa vastata siihen, mikä UB on. Holopainen myös sanoi, ettei tiedä, miten päätös lakkauttamisesta syntyi.

”Minä en tiedä. Olin eristettynä. Luin lopettamisesta teksti-tv:stä.”

Holopainen myös kiisti, että UB tai Bad Union olisi hänen tietojensa mukaan sotilaallisesti järjestäytynyt. Se on yksi keskeinen peruste, jolla syyttäjä ja Poliisihallitus hakevat jengiä lakkautettavaksi.

Holopainen sanoi, että tuli United Brotherhoodiin mukaan vasta vuonna 2011, ei sen perustamisen aikoihin vuonna 2010. Alkuaikoina United Brotherhoodia johti kuusihenkinen neuvosto, minkä Holopainenkin kertoi.

”Kun liityin 2011, olin neuvoston jäsen. Mutta neuvosto lakkautettiin”, Holopainen sanoi.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth kummasteli, miten Holopainen pääsi jengissä suoraan neuvostoon ilman erilaisia kokelasvaiheita. Holopaisen mukaan häntä pyydettiin ja asiaa pitäisi kysyä pyytäjiltä. Holopainen ei suostunut kertomaan, oliko hän aiemmin mukana joissain muissa jengeissä.

Syyttäjän ja Poliisihallituksen kutsumana asiantuntijatodistajana kuultiin Kimmo Kylmäkoskea, joka on työskennellyt muun muassa keskusrikospoliisissa tiedusteluosastolla.

Kylmäkosken mukaan Holopaisen rooli on ollut keskusrikospoliisin seurannassa vuodesta 2000 saakka, jolloin hän oli Natural Born Killersin jäsen. Moren kautta Holopainen siirtyi United Brotherhoodiin, Kylmäkoski sanoi.

Tiedot ovat peräisin sekä viranomaislähteiltä että poliisin tietolähteiltä, Kylmäkoski kertoi.

Hänen mukaansa muun muassa jengiliiveissä oleva Original-merkki kertoo perustajajäsenyydestä. Holopainen taas sanoi, että merkin saa yli seitsemän vuotta jäsenenä ollut ja yli 40-vuotias henkilö.

Neuvoston lakkauttamisen jälkeen henkilöiden asema ei ole muuttunut, Kylmäkoski arvioi. Kylmäkosken mukaan neuvoston lakkauttaminen on myös vahvistumaton tieto. Myöhemmin on hänen mukaansa tullut tietoja siitä, että neuvosto olisikin yhä voimissaan.

Ennen Holopaista jengiä johti Kylmäkosken mukaan eräs toinen henkilö, jonka johtaminen asetettiin kyseenalaiseksi. Lisäksi linjaerimielisyyksiä oli Kylmäkosken mukaan muun muassa siitä, pitäisikö lähteä Helvetin enkeleiden vai Bandidosin kumppaniksi.

United Brotherhoodin hyvät välit Helvetin enkeleihin näkyvät muun muassa yhteisistä valokuvista sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Lahdessa on Kylmäkosken käsityksen mukaan ollut siirtymää Helvetin enkeleihin.

Myös Tero Holopaista oikeudenkäynnissä edustava juristi Ilkka Ukkonen kuuluu Helsingin Sanomien tietojen mukaan Helvetin enkeleihin.

HS julkaisee Ukkosta koskevan tiedon asian yhteiskunnallisen merkityksen takia. Kyse on järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevästä oikeudenkäynnistä ja jengien läheiset välit ovat nousseet esille oikeudenkäynnissä. Ukkonen ei halunnut kommentoida Helvetin enkelien jäsenyyttä koskevaa tietoa Helsingin Sanomille.

United Brotherhood luonnehtii itseään firmaksi ja tarkoitus on tuottaa jäsenille voittoa rikollisin keinoin, Kylmäkoski arvioi.

”Taloudellisen hyödyn tavoittelu on se perimmäinen tarkoitus”, Kylmäkoski sanoi.

Holopaisen mukaan UB:n jokaisella jäsenellä on ääni ja kaikista päätöksistä on äänestetty neuvoston lakkauttamisen jälkeen.

Jengissä on Kylmäkosken mukaan käskyvaltasuhteet, jossa hierarkiassa ylemmällä jäsenellä on valtaa alempaan. Kylmäkoski sanoi myös, että vankilassa olevien jäsenten avustaminen kuuluu jengin toimintaan.

Ukkonen tiukkasi Kylmäkoskelta muun muassa yksityiskohtia siitä, miten vahvasti eri tiedustelutiedot on vahvistettu. Esimerkiksi käsitykset paikallisosastojen toiminnan jatkumisista perustuivat Kylmäkosken mukaan paikallisten viranomaisten tietoihin.

Kylmäkoski sanoi esimerkiksi, että UB:n miehiä on yhä pyörinyt Tampereella uudesta vuokralaisesta huolimatta samoissa tiloissa. Hän ei kuitenkaan osannut nimetä uutta vuokralaista. Hän sanoi, että UB:n Joensuun osaston miehet ovat yhä käyttäneet punamustaa väriyhdistelmää vaatetuksessaan. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa, oliko noissa vaatteissa ollut UB:n tunnuksia.

Kylmäkosken mukaan uusimmat hänen näkemänsä United Brotherhoodin säännöt ovat vuodelta 2012.

Vankiloiden tilanteesta kuultiin Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntijaa Sami Peltovuomaa. Peltovuoman mukaan osassa vankiloista esimerkiksi UB:n myötävaikuttajat käyttävät yhä punamustia vaatteita, jotka viittaavat jengin tuomaan asemaan vankilassa.

UB:n väriyhdistelmää ei voi Peltovuoman käsityksen mukaan käyttää ilman United Brotherhoodin suostumusta.

”Jos sitä lupaa ei ole, niin se kyllä johtaa väkivaltaisiin seuraamuksiin hyvin nopeasti”, Peltovuoma arvioi.

Peltovuoman mukaan UB:n hallitsemilla vankiloiden osastoilla tunnelma on kireä ja esimerkiksi vartijoihin suhtaudutaan jännitteisesti.

UB:ta Peltovuoma arvioi ylivoimaisesti vakavimmaksi turvallisuusuhaksi vankilassa.

”Että ei mikään muu pääse lähellekään. Se vaikutus koko vankiyhteisöön on niin valtava.”

Peltovuoman arvion mukaan United Brotherhood siis jatkaa yhä toimintaansa vankiloissa.

”Soittelin viimeksi tämän viikon alussa kaikki Suomen vankilat läpi. Ja ei ole lakkauttaminen vaikuttanut millään tavalla”, Peltovuoma sanoi.

Itä-Uudenmaan kärjäoikeus on aiemmin määrännyt United Brotherhoodin ja Bad Unionin väliaikaiseen toimintakieltoon. Lisäksi jengi on itse ilmoittanut, että se on lakkauttanut toimintansa.