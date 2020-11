”Miljoonan ihmisen tavoittaminen ja yhteisen kriisiymmärryksen saavuttaminen on vaikeampaa kuin se on 40 000 tai 100 000 ihmisen ympäristössä”, Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo.

Useissa suomalaiskaupungeissa koronavirustartunnat ovat ryöpsähtäneet syksyn aikana kasvuun, mutta paikallisilla toimilla ryppäät on saatu myös hallintaan.

Näin tapahtui esimerkiksi Vaasassa, jossa ilmaantuvuusluku oli pahimmillaan yli 800 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohti. Siellä annettiin esimerkiksi vahva kasvomaskisuositus, osa harrastuspaikoista suljettiin, siirryttiin osittaiseen etäopetukseen ja rajoitettiin julkiset kokoontumiset alle kymmeneen henkilöön.

Nyt Vaasassa on 36 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (Hus) niitä on 160.

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat tekemässä laajoja rajoituksia heti maanantaina voimaan tulleiden rajoitusten perään. Kaupungin julkiset tilat, kuten kirjastot, urheiluhallit ja uimahallit aiotaan sulkea. Yleisötilaisuudet ollaan kieltämässä kokonaan, kun nyt niitä on voinut pitää pienelle joukolle. Toisen asteen koulutus on siirtymässä etäopetukseen.

Rajoitusten yksityiskohdat ja aikataulu selviävät pian.

Voiko muiden kaupunkien toteuttama temppu onnistua myös pääkaupunkiseudulla?

”Kyllä se voi onnistua, mutta täällä se on paljon vaikeampaa”, sanoo Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Tuomisen mukaan keinot ovat suurelta osin samat kuin muuallakin, mutta pääkaupunkiseudun tilanne eroaa muusta Suomesta monin tavoin. Se tietää enemmän töitä.

Tuominen huomauttaa, että muissa kaupungeissa virus on levinnyt yksittäisinä ryöpsähdyksinä, jolloin toimet on voitu kohdentaa tarkemmin. Pääkaupunkiseudulla tartuntoja ja ryöpsähdyksiä on paljon, joten täsmätoimien kohdentaminen on hankalaa.

Myös ihmismassat ovat toista luokkaa.

”Miljoonan ihmisen tavoittaminen ja yhteisen kriisiymmärryksen saavuttaminen on vaikeampaa kuin se on 40 000 tai 100 000 ihmisen ympäristössä. Mittakaavaero on aika suuri”, Tuominen sanoo.

”Pitää myös huomioida, että olemme suurkaupunki ja suurkaupungissa on suurkaupungin kujeet. Eli täällä on monikulttuurinen väestö ja monenlaisia toimintaympäristöjä. Tietoisuus pitää saada leviämään kaikkialle. Olipa kyse nuoresta tai vanhasta, olipa äidinkieli tai asujaimisto mikä tahansa.”

Sairaalahoidossa olleiden joukossa maahanmuuttajien osuus on korostunut. Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen on siitä huolissaan. Hänen mukaansa viranomaiset ovat keväästä asti tehneet paljon töitä maahanmuuttajaryhmien kanssa.

Yhteisöt itse ovat hakeneet toimivia tiedonjakotapoja ja jakaneet maskeja. Informaatiota on jaettu myös koulujen, uskonnollisten johtajien ja yhteisön vaikuttajien kautta. Infomateriaalia on tehty eri kielillä ja muokattu helposti ymmärrettävään muotoon.

Pääkaupunkiseudulla ihmiset pitäisi saada hakeutumaan testeihin vielä nykyistä aktiivisemmin, Tuominen sanoo.

Jäljityksessä tehdään valtavasti töitä, mutta se on ruuhkautunut. Esimerkiksi Etelä-Tirolissa tartunnanjäljitystä kirittiin ajan tasalle testaamalla kolmessa päivässä yli 300 000 ihmistä. Samanlaista massatestausta suunnitellaan Itävallassa.

Asko Järvisen mukaan vastaavaa tempausta ei suunnitella pääkaupunkiseudulla. Järvinen suhtautuu epäillen sen tehoon: suureen työmäärään nähden saatava hyöty jää pieneksi.

”Nyt kun virus leviää kovin laajasti, on hankalaa toteuttaa sitä niin, että saataisiin kiinni oikeita ihmisiä ja että testikapasiteetti riittäisi”, hän sanoo.

Järvisen mukaan kohdennettua testausta voidaan jalkauttaa tiettyihin paikkoihin, joissa tauti leviää. Tätä on tehty esimerkiksi hoivakodeissa.

Esimerkiksi Vaasassa ja Mikkelissä kaupunkien keskustat hiljenivät rajoitustoimien myötä. Tuominen ei usko, että sama tapahtuu Helsingissä yhtä helposti. Muualla Suomessa ihmiset ovat ottaneet tilanteen vakavasti ehkä myös siksi, että tauti ryöpsähti ensimmäisen kerran esiin vasta syksyllä, hän sanoo. Uudellamaalla tartuntoja on ollut keväästä lähtien.

”Luulen, että väsymystä on enemmän pääkaupunkiseudulla kuin muualla”, Tuominen sanoo.

Haasteista huolimatta hän on toiveikas taudin taltuttamisen suhteen myös Helsingin seudulla.

”Kyllä meillä on periaatteessa kaikki keinot onnistua tässä. Mutta näen, että tilanne on vaikeampi kuin pienissä kaupungeissa.”

Asko Järvinen muistuttaa, että viruksen leviäminen pysäytetään nyt vain ihmisten välisiä kontakteja vähentämällä.

”Se on tämän homman A ja O. Silloin taudilla on vähemmän mahdollisuuksia levitä. Ihmisten välistä kontaktia pitää vähentää nyt kaikin keinoin, että se saada kuriin.”