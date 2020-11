Kansainvälisten parien ja perheiden määrä kasvaa koko ajan – Suomi valikoituu asuin­paikaksi työn vuoksi, mutta myös korona­pandemialla on merkitystä

Väestöliiton ja Familia ry:n asiantuntijoiden mukaan myös turvallisuus on kahden kulttuurin pareille ja perheille tärkeää. Koronapandemia on voinut vauhdittaa osan muuttoa Suomeen.

Almiran perheen asuinmaana on säilynyt Suomi. Salome, Nelli, Venla, Jean-Christophe ja Viivi Almira pelasivat lautapeliä kotonaan Espoossa.­

Kahden kulttuurin välisten avioliittojen ja perheiden määrä on lisääntynyt viime vuosikymmeninä merkittävästi. Sen myötä yhä useampi pohtii, haluaako asua Suomessa vai jossain muussa maassa.

Työmahdollisuudet ja turvallisuus kallistaa monet Suomen puoleen, ja joidenkin perheiden paluumuuttopäätöksiä on osaltaan vauhdittanut myös koronaviruspandemia. Toisaalta työ ja turvallisuus voivat olla myös maasta pois työntäviä tekijöitä.

Viivi Almira tapasi ranskalaisen puolisonsa Jean-Christophen opiskelijavaihdossa. Seurustelu jatkui Belfortissa vuosina 1999–2000 vietetyn vaihtovuoden jälkeenkin.

Noin 20 vuotta myöhemmin pari asuu kolmen lapsensa kanssa Espoossa. Asettuminen Suomeen ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys vielä nuorena parina vuonna 2001, jolloin molemmat hakivat töitä kumppaninsa kotimaasta.

”Hain töitä Ranskasta, mutta en saanut. Paikan saaminen oli vaikeaa esimerkiksi kielitaidon vuoksi”, Viivi Almira kertoo.

Jean-Christophe Almiralle löytyi kuitenkin Suomesta sopiva paikka. Se vapautui maasta pois muuttavalta ranskalaisystävältä, ja onnistuneen hakuprosessin jälkeen Almira palkattiin tilalle.

Almira sanoo hyvän tilaisuuden vauhdittaneen työllistymistä. Hän uskoo, että nousujohteisen uran rakentaminen nuorena olisi ollut joka tapauksessa nopeampaa Suomessa kuin Ranskassa.

”Suomessa uralla edetään suoritusten perusteella, Ranskassa vallitsee yhä hierarkkinen työkulttuuri”, Jean-Christophe Almira sanoo.

Almiroiden kaltaisia pareja ja perheitä syntyy Suomessa kasvavissa määrin. Kahden kulttuurin perheiden vertaistoiminta- ja asiantuntijayhdistys Familia ry:n toiminnanjohtaja Elina Helmanen sanoo, että yhdistyksen kohderyhmä on 1990-luvun alusta nelinkertaistunut.

Sen myötä ovat yleistyneet myös asuinpaikkakysymykset. Kansainvälisten parien ja perheiden on luonnollista harkita useamman asuinmaan välillä, koska sukulaisia ja muita verkostoja on lähtökohtaisesti muuallakin kuin Suomessa, toteaa myös Väestöliiton ohjelmajohtaja Minna Säävälä.

Uusimmat Tilastokeskuksen luvut kertovat, että kansainvälisten avioliittojen osuus kaikista Suomessa solmituista avioliitoista oli vuonna 2019 noin 7 prosenttia. Vielä 1990-luvulla osuus oli noin 4–5 prosenttia. Aiemmin HS on raportoinut myös kansainvälisten avioliittojen kokonaiskasvusta.

Tilastokeskus laskee kansainvälisiksi liitoiksi sellaiset, joissa kumppanin molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt muualla kuin Suomessa. Kehitys on samansuuntainen myös liitoissa, joita suomalaiset solmivat ulkomaan kansalaisten kanssa.

Marraskuussa uutisoitu avioliittojen solmimisen väheneminen on myös pienempää kansainvälisissä liitoissa. Suomessa solmittujen avioliittojen kokonaismäärä väheni kolmanneksella vuosina 2008–2019, mutta suomalaisten ulkomaan kansalaisten kanssa solmimien liittojen määrä pieneni vain noin viidellä prosentilla.

Suomen valtio toivoisi tästä joukosta mahdollisimman monen valitsevan asuinmaaksi Suomen. Tämä näkyy esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön panostuksesta toimenpideohjelma Talent boostiin.

Ohjelma pyrkii tekemään Suomesta maan, johon useammat kansainväliset osaajat ja heidän perheensä haluavat muuttaa pysyvästi. Lisäksi se pyrkii helpottamaan jo maahan muuttaneiden työllistymistä.

Panostukset työelämään ovat olennaisia, kun tarkastellaan kahden kulttuurin parien ja perheiden asuinpaikkapäätöksiä.

”Työ on molemmille osapuolille perustavanlaatuinen tekijä [asuinpaikkaa miettiessä]”, Väestöliiton Säävälä kertoo.

Hän tuntee tilanteen järjestön tekemän maahanmuuttajatyön kautta. Erikseen juuri kahden kulttuurin avioliittoja tutkittiin Väestöliiton Perhebarometrissä vuonna 2012. Siinäkin tärkeimmät syyt Suomessa asumiselle olivat etenkin suomalaisosapuolen, mutta myös puolison työ- ja opiskelumahdollisuudet.

Työn ohella muutkin Perhebarometrissa tärkeiksi nousseet syyt pätevät Säävälän ja Helmasen mukaan edelleen. Näitä olivat perhesiteet, yhteiskunnan turvallisuus, elintaso sekä hyvät koulutusmahdollisuudet.

”Suomi koetaan turvalliseksi maaksi esimerkiksi kasvattaa lapsia, työn ja vapaa-ajan yhdistäminen onnistuu melko hyvin. Ja jos ajatellaan ilmastonmuutosta ja muita epävakauksia, ollaan Suomessa edelleen hyvin turvassa”, Familia ry:n Helmanen sanoo.

Almirankin perhe nostaa turvallisuuden Suomen tärkeäksi valtiksi. Asia selkeni entisestään Yhdysvalloissa työkomennuksen vuoksi vietetyn kolmevuotisen jälkeen.

”Dallasissa se tuli konkreettisesti ilmi. Siellä asuessamme koimme turvattomuuden tunnetta, jota ei ole ollut Suomessa. Toki kaupunki oli myös kokoluokaltaan suurempi”, Viivi Almira toteaa.

Viivi, Jean-Christophe, Venla, Nelli ja Salome Almira söivät illallista perheen vakituisessa kodissa Espoossa marraskuussa. Almirat ovat aiemmin asuneet myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa isä Jean-Christophen työkomennuksilla.­

Yhdysvaltojen ohella Kiinassa vietetyt työkomennusvuodet ovat vain vahvistaneet tunnetta Suomesta kotimaana, johon palataan. Almirat arvostavat myös suomalaista koulutusjärjestelmää ja sitä, että lasten käymä kaksikielinen koulu on julkinen.

Tärkeää on myös Suomen toimiva terveydenhuoltojärjestelmä.

”Suomen hyvät puolet näkyvät nykyisessä covid-tilanteessa. Tämä on oikea paikka olla”, Jean-Christophe Almira sanoo.

Familia ry:n Helmasen mukaan muutkin kaksikulttuuriset perheet ja parit ovat huomioineet pandemiatoimia eri maissa ja pohtineet, missä heille kaikkein tärkeimmät tukiverkot ovat. Suomeen on muutettu takaisin esimerkiksi Yhdysvalloista.

”Tällaisessa tilanteessa pitää miettiä vielä tarkemmin, missä olisi hyvä olla”, Helmanen sanoo.

Väestöliiton Säävälä arvioi myös, että pandemiatilanne voi osaltaan jouduttaa asuinmaahan liittyviä päätöksiä, joita pariskunta tai perhe on aiemmin jo pohtinut.

Tästä esimerkkinä toimivat Huy Trần ja Anne Rouhu, jotka suunnittelevat paluumuuttoa Ranskasta Suomeen.

”Pandemian aikana Pariisista on tullut koko ajan vähemmän houkutteleva”, Trần sanoo.

Työ on myös Trầnin ja Rouhun tapauksessa tärkeä tekijä, ja pariskunta haluaa vielä odottaa, että Trầnin nykyinen projekti saadaan päätökseen. Biofyysikko pelkää kaipaavansa etenkin Pariisin asemaa tiedemaailman keskiössä.

”Nyt kaikki on kuitenkin [videopalaveripalvelu] Zoomissa, joten jos olisi tarpeeksi utelias, uskon, että kehitystä voisi seurata mistä vaan”, Trần sanoo ja naurahtaa.

Huolenaiheena on myös työn jatkuvuus. Trần uskoo löytävänsä työpaikan Suomesta, mutta se olisi luultavasti lyhytaikainen. Kapealla tutkimusalalla työsopimuksen pituus vaihtelee yhdestä vuodesta muutamaan.

”Vakinaisemman paikan saaminen tällä alalla olisi paljon vaikeampaa, koska sopivia paikkoja on hyvin vähän ja laaja verkostoituminen on Suomessa hankalaa.”

Anne Rouhu ja Huy Trần asuvat Ranskassa, mutta suunnittelevat muuttoa Suomeen.­

Houkutteleviakin tekijöitä on: tohtorintutkintonsa Tampereella tehnyt Trần pitää suomalaisesta työkulttuurista, jossa vapaa-ajalle jää enemmän tilaa.

”Töihin keskitytään noin seitsemän tuntia, ja niiden ääreltä lähtiessä on todella vapaalla.”

Rouhu työskentelee varhaiskasvatuksen parissa. Hän odottaa työn olevan mukavampaa ja helpompaa maassa, jossa siihen kouluttautui. Pariskunnalle on myös tärkeää päästä lähemmäs Rouhun perhettä sekä tuntea maa, jossa mahdollisesti kasvattaa omaansa.

”Yksi iso kysymys on myös lasten kasvattaminen. Siihen Suomi on hyvä paikka: järjestelmä on tuttu ja ympäristö lapsille sopiva”, Rouhu sanoo.

Väestöliiton Säävälän mukaan kansainväliset parit ja perheet valitsevat Suomen usein asuinmaaksi, eivätkä harkitse muuttoa muualle kovin herkästi. Kaikille Suomi ei kuitenkaan ole etenkään pitkällä aikavälillä houkutteleva asuinmaa.

”Kahden kulttuurin suhteissa on valtavan monenlaisia koulutustaustoja ja ammattialoja. On pienyrittäjiä ravintola-alalla, vähemmän ja enemmän koulutettuja, erityisasiantuntijoita ja niin edelleen”, Säävälä kuvailee.

Suomalaisessa mutta kansainvälisessä yrityksessä työskentelevä Jean-Christophe Almira ja tieteen ammattilainen Huy Trần pärjäävät työssään englannilla, mutta monilla aloilla kielitaito voi olla este omassa ammatissa toimimiselle. Työ onkin Säävälän mukaan myös merkittävin Suomesta pois työntävistä tekijöistä.

”Suomeen muuttavalla osapuolella on yleensä useita kynnyksiä päästä töihin. Torjuntaa ja vaikeuksia päästä töihin on myös muilla kuin näkyvään vähemmistöön kuuluvilla”, Säävälä kertoo.

Syrjintä ja rasismi ovat Säävälän mukaan merkittäviä poistyöntäviä tekijöitä myös työelämän ulkopuolella.

”Perhebarometrin kyselyn avovastauksissa oli todella surullisia ja vihaisiakin tarinoita siitä, mitä puoliso on joutunut kokemaan.”

Säävälä muistuttaa myös, että syrjintä ja rasismi voivat nakertaa myös suomalaisen yhteiskunnan valttikortiksi nostettua turvallisuutta Suomeen muualta muuttaneille.