Oikeudenkäynnit

Väärien tietojen takia Porille maksettiin liikaa valtionosuuksia. Kaupunki sopi myöhemmin valtion kanssa lähes 2,9 miljoonan euron palauttamisesta.

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi torstaina Porin aikuislukion entisen rehtorin ehdolliseen vankeuteen oppilasmäärien paisuttelusta.

Tuomion mukaan nainen ilmoitti aikuislukion oppilasmäärät väärin vuosien ajan, minkä takia lukiolle maksettiin liikaa valtionosuuksia. Porin kaupunki sopi myöhemmin valtion kanssa lähes 2,9 miljoonan euron palauttamisesta.

Käräjäoikeuden mukaan nainen oli ilmoittanut Opetushallitukselle Porin aikuislukion opiskelijamäärät huomattavan virheellisinä. Syyttäjä oli katsonut, että rehtori vähintään tuplasi oppilasmäärät vuosina 2012–2018.

Käräjäoikeus arvioi ”haamuoppilaiden” määrän kuitenkin tätä pienemmäksi ja katsoi, että naisen aiheuttaman vahingon kokonaismäärä oli yhteensä hieman alle 830 000 euroa.

Lisäksi väärin ilmoitettujen oppilasmäärien takia vuoden 2017 valtionosuutta oli oikaistu lähes 740 000 euroa pienemmäksi. Käräjäoikeus katsoi oikeaksi summaksi runsaat 550 000 euroa.

Käräjäoikeuden mukaan avustuspetos oli törkeä muun muassa siksi, että siinä tavoiteltiin huomattavaa hyötyä. Ilmoitetuilla oppilasmäärillä oli vaikutusta Porin aikuislukion olemassaoloon, lukion tuntikehykseen ja määrärahoihin sekä ainakin välillisesti myös rehtorin opetusvelvollisuuteen ja palkkaan, oikeus katsoi.

”Aikuislukion asema itsenäisenä kouluna olisi mahdollisesti joutunut harkintaan, mikäli opiskelijoiden todellinen lukumäärä olisi päätöksentekijöiden tiedossa. (Tuomittu) on, ilmoittamalla virheelliset opiskelijamäärätiedot, turvannut paitsi koulunsa myös oman asemansa rehtorina ja täten myös saanut taloudellista hyötyä virkanimikkeeseensä kuuluneen palkkauksen perusteella”, tuomiossa sanotaan.

Rehtori kiisti syytteet ja sanoi hyväksyneensä koulusihteerin valmistelemat oppilaslistat, joiden luotti olevan oikein. Oikeus kuitenkin katsoi näytetyksi, että rehtori oli itse tehnyt ratkaisut ja päätökset oppilaiden ilmoittamisesta.

Oikeuden mukaan koulusihteeri ja toinen lukion työntekijä olivat myös huomauttaneet rehtorille kyseenalaisista valtionosuuteen oikeuttavista opiskelijoista, mutta tämä oli sivuuttanut huomautukset.

”Hänen on näytetty olleen asiantunteva ja asiansa osaava koulun johtaja, joka on nauttinut työnantajansa luottamusta. Hänen on ammattinsa vuoksi tunnettava valtionosuuksia koskevat ja pitkään voimassa olleet säädökset ja oltava perehtynyt ohjeistukseen”, tuomiossa sanotaan.

Rehtori tuomittiin törkeästä avustuspetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta vuoden ja 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan Porin kaupungille erilaisia korvauksia yli 830 000 euroa.