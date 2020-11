Kuntastrategian mukaan Kuhmoinen on Pirkanmaan portti Päijänteelle.­

Kuhmoinen on asukkaiden keski-iän perusteella manner-Suomen vanhin kunta. Siksi HS vietti illan kuhmoislaisten nuorten kanssa. He ovat tyytyväisiä mopoilun täyttämään arkeensa ja kaipaavat kotikuntaansa lähinnä parin sadan metrin pituista asfalttisuoraa.

Tilaajille

Marraskuinen Suomi on ankea. Aurinko on laskenut jo pari tuntia sitten, on säkkipimeää, räntää sataa lähes vaakatasossa.

Kengistä solahtaa vesi läpi, kun harpomme lätäköiden yli Kuhmoisen Nesteen kahvioon.

”Vähän ihmetyttää, että miksi te tänne tulitte.”

Se on eittämättä hyvä kysymys.