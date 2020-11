THL:n mukaan myös kuolemantapausten lisääntymisestä on havaittavissa pientä merkkiä. STM:n uusien suositusten mukaan yleisö- ja yksityistilaisuuksien järjestämistä tulisi välttää ja korkean riskin julkiset tilojen käyttö keskeytettää kokonaan.

Sairaalahoitoa tarvitsevien koronaviruspotilaiden määrä on lisääntynyt lokakuusta alkaen. Koronavirustilanteen pahentuessa sairaalahoidon tarpeen uskotaan yhä kasvavan.

Keskiviikkona 25. marraskuuta sairaalahoidossa on yhteensä 134 potilasta. Heistä 21 on tehohoidossa.

Eniten sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa koronavirustilanne on pahin. Siellä on tällä hetkellä sairaalahoidossa yhteensä 83 potilasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan (THL) viimeisen kahden viikon aikana koronavirustilanne on pahentunut selvästi koko maassa. Tapauksia on todettu kaikkien Suomen 21 sairaanhoitopiirin alueella. Usealla alueella on myös selvästi aiempaa enemmän tartuntoja.

Viime viikolla todettiin 2 541 uutta tapausta, mikä on 900 tapausta enemmän kuin edellisviikolla. Tartuntojen ilmaantuvuusluku oli 46 tapausta sataatuhatta asukasta kohti, kun se edellisviikolla oli 30.

Husin lisäksi myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut siirtyneensä epidemian kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheessa ovat Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Loput 11 sairaanhoitopiiriä ovat perustasolla. Näissä sairaanhoitopiireissä on kuitenkin yksittäisiä kaupunkeja, joissa koronatilanne on kiihtymisvaiheessa. Näitä kaupunkeja ovat Alajärvi ja Soini Etelä-Pohjamaalla, Kruunupyy Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa Joensuu, Rauma ja Pori Satakunnassa.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan koronavirustartunnat ovat lisääntyneet viimeisen viikon aikana noin 30 prosentilla. Suomessa todettiin torstaina lähes 500 uutta tartuntaa.

”Luku on korkea, siitä ei pääse mihinkään”, Salminen sanoi torstaina THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön koronakatsauksessa.

”Meillä on pientä merkkiä siitä, että myös kuolemantapaukset ovat vähitellen pikkuisen nousussa. Ei vielä mitenkään jyrkässä, mutta signaalit eivät ole mitenkään hyviä tämän suhteen.”

Parin viimeisen viikon aikana tartunnat ovat lisääntyneet vanhemmissa ikäluokissa. Yhä nuorten osuus on suuri, mutta se on hieman vähentynyt. Yli nelikymppisten tartuntamäärät ovat hitaasti lisääntymässä.

”Erityisen huolenaiheen aiheuttavat tapaukset yli 60- ja 70-vuotiaiden kohdalla, jolloin menehtymisen riski kasvaa ikävä kyllä hyvinkin paljon”, Salminen sanoi.

Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista on nyt yli 12 prosenttia eli muutaman prosenttiyksikön korkeampi kuin pari viikkoa sitten. Myös yli 70-vuotiaiden osuus on noussut samassa ajassa noin kuuteen prosenttiin. Nousua on kolmisen prosenttiyksikköä.

THL:n mukaan suurin osa tartunnoista on yhä peräisin kotimaasta. Uusista tartunnoista yhä useampi todetaan ihmisillä, jotka eivät ole tartunnan toteamishetkellä karanteenista.

Koronaviruskatsauksessa käytiin läpi myös STM:n uusia ohjeita ja suosituksia viruksen leviämisen torjuntaan. Ne koskevat Uuttamaata ja muita leviämisvaiheessa sekä sen uhassa olevia maakuntia.

Ohjeet ja suositukset ovat voimassa 15. joulukuuta saakka.

Ministeriön mukaan yleisötilaisuuksien ja myös yksityistilaisuuksien järjestämistä tulisi nyt välttää. Jos niitä järjestetään, osallistujamäärän tulisi olla enintään kymmenen henkeä.

Korkean riskin julkiset tilojen käyttöä suositellaan keskeytettäväksi kokonaan. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi kuntosalit, liikuntatilat, uimahallit, kylpylät, huvi- ja teemapuistot sekä sisäleikkipuistot. Ministeriön suositukset koskevat myös yksityisten elinkeinonharjoittajien tiloja.

Edellä mainittujen lisäksi ministeriö sulkisi myös kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

”Toivotaan, että niitäkin tällä hetkellä suljettaisiin eikä käytettäisi. Mutta totta kai niin, että vähittäiskaupan liiketilat ovat edellen auki ja pitää pystyä turvaamaan se, että vähittäiskauppaan pääsee myös kulkemaan”, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tiedotustilaisuudessa.

Ministeriö suosittelee, että ryhmäharrastustoiminta keskeytetään tilapäisesti tai se toteutetaan etätoimintana. Lasten ja nuorten harrastusten osalta tulee käyttää erillistä harkintaa.

Korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten suositellaan siirtymään etäopetukseen. Perusopetusta pyritään jatkamaan lähiopetuksessa.

”Erityisen haavoittuvassa asemassa perusopetuksessa ovat vielä alaluokat. Ne ovat varmasti niitä aivan viime sijaisia, jos joudutaan näitäkin luokkakokoja vielä tarkastelemaan”, Varhila sanoi.

Ministeriö suosittelee myös etätyöhön siirtymistä kaikissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Lisäksi Varhila muistutti, että etenkin korkean riskiryhmien osalta noudatetaan THL:n terveysturvallisia ohjeita. Nämä koskevat etenkin hoivakodeissa asuvia vanhuksia.