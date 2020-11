Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit suosittavat välttämään matkustamista Uudellemaalle. Pirkanmaalla osa tartunnoista juontaa juurensa Husin alueen tartuntohin.

Pääkaupunkiseutu loimuaa tummanpunaisena Suomen koronavirusepidemiaa kuvaavalla kartalla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on yli kolminkertainen esimerkiksi läheiseen länsinaapuriin Varsinais-Suomeen verrattuna.

Husissa tartuntoja oli keskiviikkona noin 160 ja Varsinais-Suomessa 48 kohti sataatuhatta asukasta kahden viikon ajalta.

Uudenmaan tilanne huolestuttaa tartuntatautilääkäreitä muualla maassa, koska joulun lähestyessä suomalaiset matkustavat paljon. Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarttuivat torstaina ensimmäisinä toimeen ja suosittivat välttämään tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle.

Varsinais-Suomessa ei saa järjestää urheilu- ja liikuntatapahtumia, joihin tulisi osallistujia Uudeltamaalta. Kehotukset tulevat virallisesti voimaan lauantaina 28. marraskuuta.

Kanta-Hämeen kehotus koskee muitakin leviämisalueita ja se on voimassa 7. tammikuuta saakka.

”Olemme huolissamme, sillä riski koronapandemian kiihtymisestä myös Varsinais-Suomessa on suuri. Tiukennamme suosituksia, jotta epidemia ei lehahtaisi entistä pahemmaksi”, Varsinais-Suomen pandemiaryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Turun seudun terveysviranomaisten huoli perustuu ihmisten säännölliseen vilkkaaseen liikkumiseen Helsinkiin. Monet käyvät Helsingissä junalla tai linja-autolla päivittäin töissä ja osa usein työmatkoilla.

”Helsingin seutua voi verrata sellaiseen ulkomaahan, jossa on suuri koronatartuntojen ilmaantuvuusluku. Haluaisimme säilyttää hyvän tilanteemme, johon olemme päässeet määrätietoisilla ja kohdennetuilla toimilla, etteivät ne menisi hukkaan”, ylilääkäri Esa Rintala Turun yliopistollisesta keskussairaalasta sanoo.

Hän huomauttaa, että keväällä Turussa oltiin samalla tavalla huolissaan Ruotsista Turkuun tulleista risteilymatkustajista.

Voit katsoa sairaanhoitopiirien tartuntatilanteen tästä grafiikasta:

Vuoden vilkkaimpaan sukulointi- ja kyläilyaikaan jouluun on aikaa noin neljä viikkoa. Pääkaupunkiseudulla asuvat suuntaavat tavallisina vuosina sankoin joukoin ympäri Suomea tapaamaan vanhempiaan, isovanhempiaan ja ystäviään.

Lisäksi suomalaismatkailijoita houkuttelee tänä vuonna Lappi, jossa ulkomaisten matkailijoiden puuttuminen on jättänyt vapaiksi mökkejä ja hotellihuoneita.

Finnair kertoo, että osa Lapin joulun ajan lennoista on jo varattu lähes täyteen, mutta paikkoja on edelleen vapaina. Suurimmat kotimaan lentomatkustajavirrat suuntautuvat juuri Helsingistä Pohjois-Suomeen.

VR tiedotti torstaina, että joulun junissa on vielä hyvin tilaa. Kuitenkin Rovaniemelle lähtevistä yöjunista ja autopaikallisista lähdöistä suosituimmat ovat jo täynnä. Päiväjunissa on vielä tilaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä seurataan pääkaupunkiseudun tilannetta erittäin tarkkaan. Kun Helsingissä tartuntojen ilmaantuvuusluku oli keskiviikkona 208 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden, Rovaniemellä se oli hieman yli 9.

”Pääkaupunkiseudulla ilmaantuvuus on todella korkea verrattuna muuhun maahan. Kyllä nyt vapaa-ajan matkustamista tulisi välttää. Jos tilanne saadaan haltuun, sitten tilanne on toinen”, sanoo Lapin keskussairaalan infektiotautien ylilääkäri Markku Broas.

Hän ei ole valmis arvioimaan vielä joulun matkustusmahdollisuuksia.

”Kahden kolmen viikon kuluttua nähdään, onko tartuntojen määrä Husin alueella pudonnut ja onko epidemia saatu haltuun. Joulukuun puolivälissä on hyvä vaihe tarkistaa tilanne”, hän sanoo.

Broas ei pidä tämänhetkisen tartuntatilanteen perusteella Uudenmaan rajojen sulkemista tarpeellisena. Hänkin seuraa mielenkiinnolla, kuinka julkisten tilojen sulkeminen, harrastustoiminnan loppuminen ja toisen asteen etäopiskelu vaikuttavat.

Turun Tyksin infektiotautien ylilääkäri Esa Rintala muistuttaa, että koronaviruksen leviämisen estäminen on jokaisen yksittäisen ihmisen vastuulla.

”Jos tulee vähänkin oireita, olisi oltava hirveän tarkka ja mennä heti testiin. Maskit pidetään päässä ja käsihygieniasta pidetään huolta”, hän kertaa.

Rintalan mukaan esimerkiksi Turun ja Helsingin välillä kulkevien ihmisten jatkuva testaaminen olisi käytännössä mahdotonta. Jos testi olisi tänään negatiivinen, se saattaisi olla huomenna positiivinen.

Myös tamperelaisilla on tiivis yhteys pääkaupunkiseudulle. Välillä liikkuu paljon sukulaisia, ystäviä ja opiskelijoita.

”Noin 20 prosenttia tartunnoista tulee Pirkanmaan ulkopuolelta, ja näistä paljon on peräisin Uudeltamaalta. Se on ymmärrettävää, kun siellä asuu puolitoista miljoonaa ihmistä ja liikenne Tampereen ja pääkaupunkiseudun välillä on vilkasta”, Taysin infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo.

Hänkin näkee pari seuraavaa viikkoa Uudenmaan tartuntatilanteen osalta ratkaisevina.

”Kaikki toivovat, että toimet vaikuttavat”, hän sanoo.

Syrjänenkin muistuttaa, että ihmisten käyttäytyminen nyt vaikuttaa siihen, miten joulua vietetään.

”Koko joulunvieton kannalta kaikkialla Suomessa on syytä miettiä, mitä tekee kaksi viikkoa ennen joulua ja sukulaisten ja ystävien tapaamista. Esimerkiksi, ettei mene kauppaan pahimpaan ruuhka-aikaan, käyttää maskia, huolehtii turvaväleistä ja käsihygieniasta ja tapaa muutenkin mahdollisimman vähän ihmisiä”, Syrjänen sanoo.

Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula ymmärtää esimerkiksi pääkaupunkiseudulla opiskelevia nuoria, jotka haluaisivat suunnata kotiin Savoon joulunviettoon. Savossa yleinen tartuntatilanne on nyt hyvä.

”Eihän se joulu yksin opiskelija-asunnossa tunnu kohtuulliselta. Mahdollisuuksien mukaan lomalle tulijoiden olisi hyvä hakeutua koronatestiin ja olla karanteenia muistuttavissa oloissa”, Koivula sanoo.