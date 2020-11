Perjantain vastaisena yönä Kittilässä mitattiin syksyn kylmin lämpötila: noin 21 pakkasastetta. Niin kylmiä lukemia ei kuitenkaan lähiaikoina ole enää luvassa.

Sää on nyt kylmenemässä selvästi viime päivien lauhaan säähän nähden. Viikonloppu on laajalti poutainen, mutta melko pilvinen. Paikoitellen on luvassa myös sateita kaikissa olomuodoissaan.

Jo perjantain vastainen yö oli kylmä. Lämpötilat laskivat pakkasen puolelle koko maassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan viime yönä luettiin myös tämän syksyn kylmimmät lukemat: Kittilän Pokassa mitattiin 21,6 pakkasastetta.

Yhtä kylmiä lukemia ei ole enää lähiaikoina luvassa, vaikka sää viileneekin tähänastiseen lauhaan syksyyn nähden. Viikonloppuna ja viikon vaihtuessa on luvassa kylmemmän sään vaihe maan etelä- ja keskiosissa.

”Viikonlopun sää on hyvin lähellä tavanomaista vuoden aikaan nähden”, sanoo meteorologi Juha Föhr sääpalvelu Forecasta.

Viikonloppuna lämpötilat ovat Etelä-Suomessa lähellä nollaa tai pari astetta plussan puolella. Maan keskiosissa lämpötila on myös nollan tienoilla tai muutaman asteen pakkasen puolella.

Lapissa pakkanen lauhtuu kireistä pakkaslukemista. Viikonloppuna on luvassa heikkoa pakkasta, ja jos pilvisyys rakoilee, pakkanen voi paikoitellen kiristyä.

Lunta saattaa olla luvassa myös etelään. Föhrin mukaan sunnuntaina Etelä-Suomeen virtaa idästä kylmempää ilmamassaa, ja Suomenlahdelta voi ajautua rannikolle lumikuuroja sunnuntaina ja maanantaina.

”Maanantaina alkaa olla eri puolilla maata muutenkin paikallisia lumisateita. Ei mitään pyryjä, mutta sää muuttuu sateisemmaksi. Tiistaina eri toten, mutta tiistaina siinä on jo vettä ja räntää etelässä etenkin. Pohjoisessa toki lunta”, Föhr sanoo.

Tiistaina sadealue leviää laajemmin lännestä lähes koko Suomeen. Idässä voi tulla lumisateita yleisemminkin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan etelään sateet tulevat kuitenkin vetenä. Vettä voi tulla parista millistä kymmeneen millimetriin.

Maan keskiosissa tiistain sateet alkavat lumena tai räntänä, mutta nekin voivat muuttua myöhemmin vedeksi. Maan keskiosissa lunta ja räntää kertyy sentistä viiteen senttiin.

Eteläisessä Suomessa talvi antaa yhä odotuttaa itseään. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurta muutosta säätilaan ei ole luvassa lähiaikoina.

”Ensi viikolla mennään aika samoissa lukemissa eli nollan molemmin puolin etelässä. Pohjoisessa saattaa olla vähän kylmenevä trendi. Olemme aika tavanomaisissa lämpötiloissa”, sanoo meteorologi Nina Karusto Ilmatieteen laitokselta.