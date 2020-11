Tartunnat liittyvät Levin kolmeen iltaravintolaan. ”Niissä on ollut paljon ihmisiä”, infektioylilääkäri Markku Broas kertoo.

Kolmella viime viikonloppuna Levillä olleella ihmisellä on todettu koronavirustartunta. Koronavirusjäljityksen perusteella tartunnat ovat peräisin hiihtokeskuksen iltaravintoloista.

Kaksi sairastuneista on Lapista ja yksi Porista Satakunnasta. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas varoittaa, että muutkin Levillä olleet ovat saattaneet saada tartunnan.

Levillä Kittilässä käytiin viikonloppuna pujottelun maailmancupin osakilpailu. Se toi Leville jopa tuhansia ihmisiä.

Jo viime viikolla Broas muistutti suurten hiihtokeskustapahtumien koronariskistä. Hän varoitti etenkin iltarientojen tartuntariskistä.

Levin tartunnat liittyvät ravintoloihin Ihqu, Narran ja Hölmölä, jotka ovat iltamusiikkiravintoloita.

Yksi sairastunut oli Ihqu-ravintolassa torstai-, perjantai- ja lauantai-iltoina useita tunteja. Kaksi muuta ovat olleet perjantai-iltana ensin Hölmölässä, myöhemmin Narranissa. Lauantai-iltana he olivat Ihqussa.

”Niissä on ollut paljon ihmisiä”, Broas sanoo.

”Viesti on se, että jos näissä iltaravintoloissa on viettänyt aikaa viime viikon torstaista sunnuntaihin, on mahdollista, että on altistunut koronatartunnalle. Silloin tulee hyvin matalalla kynnyksellä, hyvin lievissäkin oireissa hakeutua testaukseen.”

Lapissa koronaviruksen leviäminen on perusvaiheessa, joten ravintolat saavat olla auki pidempään kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ravintoloissa anniskelu on sallittu kello 24 saakka ja ravintolat menevät kiinni yhdeltä.

Keväällä koronavirus levisi hiihtokeskusten iltamenoissa. Alppien hiihtokeskuksia nimitettiin jopa koronalingoiksi.

Broaksen mukaan keväällä myös Lapin jatkotartunnat liittyivät Levin ja Ylläksen hiihtokeskuksiin. Ne olivat lähinnä henkilökunnan tartuntoja. Hänen mukaansa nytkin Levin ravintolahenkilökunnalle tullaan suosittelemaan testausta.

Broas muistuttaa, että Ylläkseltä levisi syksyn ruskamatkojen aikaan suuri koronavirusryvästymä. Kymmenet ihmiset saivat matkalta koronatartunnan. Ryvästymä poiki myös jatkotartuntoja eri puolilla maata.

Broaksen mukaan hiihtokeskusten iltamenot ovat yhä paikkoja, joissa virus voi levitä tehokkaasti. Riski on suuri, kun ihmisiä eri puolilta maata kokoontuu yhteen eikä huolehdita turvallisuusohjeista eli turvaväleistä tai maskin käytöstä.

”Ymmärrettävästi iltamusiikkiravintola on riski, koska siellä ollaan tiheässä. Musiikki on kovalla, joten joudutaan puhumaan aika äänekkäästi. Kun ollaan tiiviisti, puhutaan kovalla äänellä tai lauletaan, on riski, että tartuntoja syntyy. Se on hyvä huomioida”, Broas sanoo.