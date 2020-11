Kanariansaarilla koronavirustilanne on jopa Husia parempi, mutta turisteja ei silti ole. Suorien lentojen puuttuessa lomamatkailijoita tulee todella vähän ja saarilla ollaan ”aika eristyksissä”, kertoo konsulipalveluvirkailija Hanna Hokkanen Las Palmasin Suomen kunniakonsulaatista.

Koronavirustilanteen takia Suomesta ei juuri järjestetä ulkomaille perinteisiä joulun pakettimatkoja.

Matkatoimisto Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen kertoo, että koronavirusrajoituksista johtuen kaikki toimiston joulukuun matkat on peruttu.

Toimiston lomalennot on peruttu tammikuun loppuun asti.

”Seuraamme tilannetta ja katsomme, päästäänkö helmikuun alussa aloittelemaan lentoja, mutta se riippuu taudin etenemisestä Suomessa ja kohdemaissa”, Virtanen sanoo.

Myöskään saksalainen matkanjärjestäjä Tui ei järjestä jouluna yhtään pakettimatkaa Suomesta ulkomaille. Kaikki Tuin matkat on peruttu helmikuun 5. päivään asti.

Tui ei ole lentänyt elokuun loppupuolen jälkeen Suomesta minnekään, kertoo viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

”Seuraamme viikoittaisia ulkoministeriön matkustussuosituksia. Lentoja on peruttu pari viikkoa tai jopa pari kuukautta etukäteen.”

Joulumatkoja oli Aaltosen mukaan myyty ”ihan kivasti”.

”Koko vuosi on ollut erikoinen. Tänä vuonna tavallista useampi on varannut matkoja viime hetkellä, myös nyt jouluksi.”

Suomesta lähtevät pakettimatkat eivät suinkaan ole ainoita peruttuja matkoja. Muun muassa marraskuun alussa Tui kertoi peruvansa kaikki Britanniasta ja Irlannista suuntautuvat pakettimatkat Lappiin marras–joulukuulta koronavirusepidemian takia.

Pakettimatkojen lisäksi pelkkiä lentoja Suomesta ulkomaille on tarjolla tavallista vähemmän.

Lentoyhtiö Finnairin viestinnästä kerrotaan, että lämpimistä kohteista Finnair lentää näillä näkymin joulukuussa kaksi kertaa viikossa Espanjan Málagaan ja Italian Roomaan. Kerran viikossa Finnair lentää myös Turkin Alanyaan.

Italian Milanoon lentoja on kuun alussa yksi viikossa, mutta puolivälissä määrä nostetaan kahteen.

Krista Aalto Finnairin viestinnästä kertoo, että yhtiö ei kommentoi lentojen tarkkoja varaustilanteita. Aalto kertoo yleisesti, että lennoilla on vielä tilaa, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin, koska joulun aikana kysyntä on yleensä normaalia korkeampaa.

Málagan Suomen kunniakonsulaatilla ei ole tarkkaa tietoa suomalaismatkustajien määrästä alueella.

Konsulipalveluvirkailija Leena Toivonen arvioi, että Costa del Solin eli Aurinkorannikon laajalla alueella suomalaisia on kuitenkin ollut tavallista vähemmän. Jonkin verran virallisesti Espanjassa asuvia suomalaisia on alueelle syksyn aikana palannut. Tarkkaa määrää konsulaatilla ei kuitenkaan ole.

”Oma henkilökohtainen tuntumani on, että aika paljon eläkeläisväestöstä on jäänyt Suomeen odottelemaan virustilanteen edistymistä. Eläkeläisissähän on paljon riskiryhmään kuuluvia ja monilla on sairauksia”, Toivonen kertoo puhelimitse.

Joulu saattaa tuoda alueelle mukanaan turisteja, ja Toivanen kertookin, että konsulaattiin on tullut viime viikon aikana kymmenisen tiedustelua pcr-testeistä, matkustamisesta Espanjaan ja päinvastoin.

Espanjassa koronavirustartuntojen määrä on Suomeen verrattuna suurempi. Siinä missä Suomessa tartuntojen ilmaantuvuus 14 viime päivän aikana 100 000 asukasta kohden oli perjantaina 88,6, Espanjassa vastaava luku oli 385,3.

Suomalaisten yleensä suosimilla Kanariansaarilla koronavirustilanne on muuta Espanjaa rauhallisempi. Suomalaismatkustajia saarilla on kuitenkin hyvin vähän muihin vuosiin verrattuna, kertoo konsulipalveluvirkailija Hanna Hokkanen Las Palmasin Suomen kunniakonsulaatista.

Hokkanen kertoo, että suorien lentojen puuttuessa lomamatkailijoita tulee alueelle todella vähän ja saarilla ollaan ”aika eristyksissä”. Pääasiassa Kanariansaarilla on tällä hetkellä suomalaisia, jotka viettävät vuosittain talvikuukaudet etelän lämmössä.

”Tosin parin viime viikon aikana olemme saaneet rajoitusten takia muutamia, noin 5–10 tiedustelua, henkilöiltä, jotka suunnittelevat lomamatkaa joulukuussa.”

Koska koronavirustilanne on tällä hetkellä saarilla kontrollissa, ovat rajoituksetkin muuta Espanjaa höllempiä, Hokkanen kertoo Kanarialla ei muun muassa ole ulkonaliikkumiskieltoa yöllä ja kokoontumisia on rajoitettu hieman löysemmin. Maskipakko saarilla on.

Tuin Aaltonen uskoo, että suomalaisten matkailuhalu ei ole epidemian aikana kadonnut minnekään.

”Esimerkiksi kesällä kun tuli mahdollisuus lähteä ulkomaille, matkat myytiin nopeasti loppuun.”

Tällä hetkellä myynnissä on ensi talvi, ja matkoja on myyty kohtalaisesti. Hiihtolomille ja kevättalvelle on myyty etenkin Gran Canarian ja Teneriffan matkoja.

Myös Tjäreborgin Virtasen mukaan koronavirus­tilanteen niin salliessa matkoja järjestetään helmikuussa Kanariansaarille, Madeiraan ja Thaimaahan.

Aaltonen kertoo, että viime viikolla ensi kesän matkamyynnissä tapahtui selkeä piristyminen. Etenkin Kreetan, Rodoksen ja Kroatian matkoilla on ollut kysyntää.

”En tiedä johtuiko piristyminen hyvistä rokoteuutisista, tästä pimeydestä vai mistä”, Aaltonen sanoo.

Virtanen kertoo, että kesä näyttää jo nykytilannetta lupaavammalta.

”Matkailuala on ollut todella tiukassa tilanteessa todella pitkään. Toivoisin, että jossain vaiheessa pääsisimme jatkamaan liiketoimintaa normaalimmin.”