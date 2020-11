Virve Puron kokemus Viking Gracen karilleajosta osoitti, kuinka tottumattomia monet ovat kuuron kohtaamiseen. ”Toistin miljoona kertaa kaikille olevani kuuro, mutta ei se mennyt perille maskia käyttäville kuuleville.”

Siihen asti risteily Viking Gracella oli sujunut, kuten risteilyt aina. Kun Virve Puro lauantaina lepäili hytissään, kaikki muuttui, eikä mikään enää ollut sitä, miltä näytti.

”Säädin herätyksen tunnin päähän, mutta en saanut nukuttua, koska laiva keinui. Päätin sitten, että ei tule mitään. Pitää nousta ja lähteä käytävään.”

Kun Puro pääsi kannelle, hän näki ihmisten pakkautuneen ikkunoiden eteen.

”Luulin, että he tuijottavat säätä. Puut menivät vaakatasossa ja otin itsekin sen videolle ja latasin Facebookiin otsikolla Kova tuuli Maarianhaminassa.”

Sen jälkeen selvisi, että ei se ollutkaan myrsky, joka liimasi ihmiset ikkunoiden ääreen. ”Olimme ajaneet karille, mutta en tiennyt sitä. Muut tiesivät.”

Puro, 50, oli tiettävästi ainoa kuuro matkustaja Viking Gracessa, kun alus viime viikonloppuna ajoi karille Maarianhaminassa.

Äidinkieleltään viittomakielinen Puro syntyi kuulevana, mutta sairasti kymmenen kuukauden iässä aivokalvontulehduksen ja menetti kuulonsa. Risteilylle hän lähti tällä kertaa yksin, mutta se ei ollut Turussa asuvalle risteilykonkarille mitään uutta.

”Käyn usein laivalla. Otan siellä rennosti, katselen ihmisiä, käyn syömässä ja yökerhossa, shoppailen.”

Viking Gracelle Puro oli varannut ilmaisen lipun kaksi viikkoa aiemmin. Varauksen yhteydessä hän valitsi kohdan kuulorajoitteinen, vaikka ei yleensä tee niin.

”Ajattelen, etten halua olla huomion keskipisteenä. Kuurot eivät ole mitenkään erityisiä, heiltä puuttuu vain kuulo”, Puro korostaa.

Hän muistaa jääneensä pohtimaan, mihin tieto menee. Meneekö se tärkeisiin matkustajatietoihin ja oikeille henkilöille?

”Myöhemmin osoittautui, että ei mennyt”, sanoo Puro.

Lähtö jännitti vähän. Liisa-myrsky oli riehunut torstaina, ja Puro mietti, mahdetaanko risteily perua. Koska ilmoitusta ei tullut, hän lähti perjantai-iltana matkaan.

Puron lisäksi laivaan astui Turusta 309 matkustajaa ja 98 miehistön jäsentä.

Pian sen jälkeen, kun Puro lauantaina iltapäivällä näki ihmisten tungeksivan ikkunoiden äärellä, hän sai tekstiviestin.

”Ystävä kysyi, olenko kunnossa. Hän oli nähnyt uutisista, että laiva on ajanut karille. Katsoin viestiä, että mitä ihmettä. Olin itse laivassa, enkä tiennyt sitä.”

Puro meni ikkunaan muiden sekaan ja tajusi: laiva nojasi rantaan.

Infotiskille päästyään hän kirjoitti paperille: ”Moi, olen kuuro. Laiva on karilla, mutta en ole saanut siitä tietoa muualta kuin tekstarina kaverilta. Miksi ette ole etsineet minua?”

Infotiskillä pelästyttiin. He vastasivat, että valitettavasti tiedottaminen on unohtunut, ja että he odottavat kapteenin käskyä, ennen kuin ihmisiä haetaan hyteistä.

”Kuulevat matkustajat olivat ilmeisesti saaneet tiedon kuulutuksista. Mietin, että mitä hyötyä oli siitä, että merkitsin matkustajatietoihini olevani kuulorajoitteinen. Jos laivan henkilökunta tiesi laivalla olevan kuulorajoitteisia, miksi minua ei haettu?”

Purolle luvattiin tiedottaa siitä eteenpäin tekstiviestein, ja viestitse hän saikin tietoa esimerkiksi ruokailusta ja siitä, että laivaan jäädään toiseksi yöksi.

Ilahduttaviakin yllätyksiä tapahtui. Hissiaulassa Puron luokse tuli laivan henkilöstöön kuuluva nainen, joka osasi viittoa. Se tuntui huojentavalta, mutta Puroa ihmetytti, miksei infossa tiedetty hänestä.

”Kävin kertomassa asian, josta tiskillä oltiin hämmästyneitä. He eivät tienneet, että henkilökuntaan kuuluu viittomakieltä osaava.”

Huonosti nukutun yön jälkeen Puro heräsi kello 6.25. Äidiltä oli tullut viesti, että laiva on hinattu karilta satamaan.

”Menin taas infoon kysymään, miksei minulle tiedotettu. Käteeni annettiin paperi, jossa kerrottiin paluumatkan vaiheista.”

Kotiin päästyään Puro luki lehdestä, että laivalla oli kiukkuisia matkustajia, jotka oli herätetty kello kuusi, koska laivasta piti poistua kello kahdeksan. Poistumaan päästiin vasta tunteja myöhemmin.

”Mietin, että ei minua vain kukaan herättänyt. Kuuro nukkui tyytyväisenä hytissään. Kyllä se saa ajattelemaan, että entä jos tilanne olisi ollut vakavampi. Entä jos laiva olisi ollut uppoamassa?”

Puro muistuttaa, ettei kuuroa pidä herättää kuuluttamalla tai ovelta huutamalla, vaan pitää käydä vieressä ja herättää kevyesti ravistamalla tai taputtamalla olkapäähän.

Kun Puro myöhemmin laivalla latasi itsestään sosiaaliseen mediaan kuvan, sen otsikkona oli Pakolainen (maaton) numero 51. Sellainen hän koki olevansa, kun hän laivalta poistuttaessa jäi kaikkien kansalaisuuksien ulkopuolelle.

Matkustajat päästettiin ulos järjestyksessä: ensin suomalaiset, sitten ruotsalaiset, kolmantena ulkomaalaiset ja neljäntenä liikuntaesteiset ja kuulorajoitteiset. Viimeisenä tulivat rekkakuskit.

”Rintaan lyötiin sen jälkeen teippilappu ja minulla siinä oli numero 51. Olen monta päivää nauranut tätä jaottelua. Olin laivalla ainoa kuuro matkustaja, ja minusta tuli pakolainen ilman kotimaata. Enhän lukeutunut suomalaisiin.”

Puro ajattelee nyt, että nauramisesta tuli selviytymiskeino. Silloin ei naurattanut, kun hän oli laivalla toista vuorokautta jumissa ja sai väsyksiin asti toistaa ihmisille olevansa kuuro ja lukevansa huulilta, jos nämä vain riisuisivat hetkeksi maskin. Enemmän kyllästytti ja suututti.

”Toistin miljoona kertaa kaikille olevani kuuro, mutta ei se mennyt perille maskia käyttäville kuuleville.”

Paljon hyvääkin Puro ikimuistoisesta matkastaan löytää. Alun takkuilun jälkeen hänestä pidettiin tekstiviestein ja kohtaamisissa niin hyvin huolta, että laivan päästyä satamaan Puro kävi vielä kerran infotiskillä kiittämässä.

Kehittämisehdotuksia laivayhtiöille Purolla on silti pitkä lista.

”Esimerkiksi isot tv-ruudut. Niitä on yleisissä tiloissa ja hyteissä. Miksi niitä ei käytetä enemmän hyödyksi tiedottamisessa? Kuulutukset kun eivät tavoita kaikkia.”

Puro muistuttaa, että monenlaista kuuroja hyödyttävää tekniikkaa on olemassa, kunhan sitä vain otetaan käyttöön. Kun viesti pitää saada perille, pitää käyttää vaikkapa vilkkuvia valoja ja tekstiä.

Purosta oli hämmentävää, miten valmistautumattomia viranomaisetkin olivat haveritilanteessa kuuron ihmisen kohtaamiseen.

Puro tietää kuuroja matkustajia olleen laivassa myös silloin, kun Viking Amorella ajoi karille syyskuussa. ”Sen jälkeen ei ollut mietitty, miten kuurojen matkustajien kanssa tulisi toimia, jos vastaavanlaista sattuisi –ja sattuikin.”

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström ottaa kaikki parannusehdotukset kiitollisena vastaan. ”Me opimme aina näistä.”

”Näyttöjen hyödyntämisen otin äsken kokouksessa jo esille.”

Sitä Boijer-Svahnström pahoittelee, että tieto karille ajosta oli median tiedossa ennen kaikkia matkustajia.

”Olimme tiedotuspuolella nopeita, ja siinä kävi niin, että tieto oli lehdistöllä ennen kuin meidän viestinnässä saivat tekstin käännettyä kaikille kielille. Tilanteet täytyy koordinoida jatkossa paremmin.”

Risteilylle Puro aikoo uudestaan.

”Kuten sanoin vitsinä infolle, että ehkä seuraavan kerran kaverini Karin kanssa ja toivoen, ettei tarvitse poiketa karilla.”