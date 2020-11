Koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Esimerkit ulkomailta kuitenkin näyttävät, että epidemia voidaan saada laskuun Uudellamaalla ja koko Suomessa.

Suomen koronavirustilanne on koko epidemian alusta asti ollut yksi Euroopan parhaita, syksyn aikana usein paras.

Viime viikkojen ja päivien aikana tilanne suuressa osassa Eurooppaa on kuitenkin alkanut parantua nopeasti tiukkojen rajoitustoimien myötä. Suomessa, erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, tilanne jatkaa yhä huononemistaan.

Hus-alueen ilmaantuvuusluku, eli koronavirustapausten määrä suhteessa 100 000 asukkaaseen on viimeisen 14 päivän ajalta 189,7. Se on huomattavasti korkeampi kuin ajanjaksoa edeltävän 14 päivän 107,7.

Helsingissä ilmaantuvuusluku on vielä huolestuttavampi, 251,4.

Esimerkiksi Ranskassa, Belgiassa ja Tšekissä tilanne oli kuun alussa erittäin huolestuttava. Marraskuun aikana tartuntojen määrät niissä ovat kuitenkin laskeneet nopeasti.

Seuraava grafiikkaa havainnollistaa Hus-alueen tilannetta verrattuna Euroopan maihin, joihin koronaviruspandemia on iskenyt vahvasti. Luvut eivät ole täysin verrannollisia, sillä alueellinen vaihtelu on suurta muissakin valtioissa. Grafiikan alalaidasta voi valita itse lisää valtioita tarkasteluun.

Useissa Euroopan maissa on otettu syksyllä käyttöön raskaita rajoituksia. Belgiassa suljettiin kuukausi sitten lähes kaikki ravintoloista ei-välttämättömiin kauppoihin, ja ihmisten kohtaamisia rajoitettiin runsaasti. Ranskassa ilmoitettiin lokakuun lopussa kevään tapaan ulkonaliikkumiskielto ja suuri osa paikoista suljettiin.

Tšekissä rajoitettiin lokakuussa esimerkiksi liikkumista valtion sisällä sekä määrättiin kattava ulkonaliikkumiskielto. Myös koulut siirtyivät etäopetukseen, josta palataan lähiopetukseen asteittain alkaen maanantaina 30. marraskuuta. Tšekin hallitus ilmoitti sunnuntaina, että kaupat, ravintolat, museot ja galleriat saavat avata ovensa ensi torstaina koko maassa, sillä epidemia jatkaa hidastumistaan, kertoi uutistoimisto AFP.

Suomen naapurimaissa tilanne on vaihteleva, kuten seuraava grafiikka havainnollistaa. Ruotsissa ja Virossa tartuntojen määrä on lisääntynyt vielä dramaattisemmin kuin Suomessa, mutta Norjassa ja Tanskassa tilanne on tasaantunut.

Islantia lukuun ottamatta missään Pohjoismaassa tai Venäjällä ilmaantuvuusluku ei kuitenkaan ole lähtenyt samanlaiseen jyrkkään laskuun kuin monissa muissa Euroopan valtioissa.

Islannissa on joulukuun alkuun voimassa esimerkiksi 10 hengen kokoontumisrajoitus ja maskipakko tilanteissa, joissa joutuu alle kahden metrin läheisyyteen henkilön kanssa, joka ei kuulu omaan lähipiiriin. Kaupoissa ja apteekeissa saa olla samaan aikaan 50–100 henkeä. Lisäksi pubit ja muut viihdepaikat kuten teatterit ovat kiinni, ja alkoholia tarjoilevien ravintoloiden pitää sulkea ovensa iltayhdeksään mennessä.

Suomen mittakaavassa Hus-alue on aivan omassa luokassaan. Myös Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on nopeassa kasvussa, ja molemmat alueet ovat julistaneet olevansa epidemian leviämisvaiheessa, mutta Päijät-Hämeessäkin ilmaantuvuus on vain hieman yli 100.

Seuraava grafiikka näyttää tartuntatilanteen kehityksen Suomen sairaanhoitopiireissä. Grafiikan alalaidasta voi valita lisää sairaanhoitopiirejä tarkasteluun.

Grafiikoista näkee Suomessakin nopeiden toimenpiteiden merkityksen koronaviruksen torjunnassa. Vaasan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku oli lokakuun alussa Suomen mittakaavalla valtava, mutta rajoitustoimilla tartunnat saatiin laskuun nopeasti.

Pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien lisäksi tilanne on huolestuttava Oulussa, jossa tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti. Viimeisen 14 päivän aikana Oulussa on todettu 305 uutta koronavirustartuntaa, kun sitä edeltävän 14 päivän aikana niitä todettiin vain 95. Oulun tämänhetkinen ilmaantuvuusluku on 147,2.

Seuraava grafiikka näyttää tartuntatilanteen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Grafiikan alalaidasta voi valita lisää kuntia tarkasteluun.